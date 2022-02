All in sul Bacigalupo in Promozione, Mino Giuliani non ci sta e lascia l'Atletico Torino

Puntare tutto sul Bacigalupo, con un travaso massiccio di giocatori dell'Atletico Torino che passano dall'Eccellenza alla Promozione. Questa la scelta societaria dell'Atletico, ultimo nel girone B di Eccellenza e in campo nelle ultime due domeniche con una squadra giovanissima, imbottita di ragazzi promettenti della Under 19.

Un cambio di rotta che contemplava la permanenza di Mino Giuliani sia come tecnico della Under 19 che della prima squadra dell'Atletico Torino. Il tecnico biancoblù, seppur con estrema serenità, ha declinato la proposta, decidendo di farsi da parte: «Credo che questa scelta di puntare sul più storico Bacigalupo può essere anche giusta, pensata sì in ottica futura, però a mio avviso fatta nei tempi sbagliati, non andava fatta durante il campionato per intenderci. Mi è stato proposto di restare come allenatore della Under 19 e dell'Eccellenza dell'Atletico Torino, ma avendo a disposizione un organico che non è più lo stesso su cui stavo lavorando. Continuerò ad andare alle partite dell'Atletico, non più da allenatore, bensì da semplice tifoso, restando a disposizione della società in caso di incarichi su altre categorie più piccole».

Un'evoluzione impensabile fino a due settimane fa, quando lo stesso Mino Giuliani nell'intervista post partita con l'Aqui (CLICCA QUI per leggere la partita) aveva spiegato che la politica dell'Atletico era di continuare la stagione con un largo utilizzo in Eccellenza dei giovani della sua Under 19, portando avanti in ottica futura la linea verde, con la valorizzazione del patrimonio tecnico del club di via Bossoli:

A spiegare come cambiano le prospettive sia dell'Atletico che del Bacigalupo, attualmente al penultimo posto nel Girone D di Promozione, le parole del Ds nerazzurro Fabrizio Ghirardi: «L'obiettivo è quello di raggiungere almeno i Play Off in Promozione, ci rendiamo conto che non è facile ma non è impossibile, abbiamo deciso di provarci. Rinforziamo quindi il Bacigalupo con i giocatori che vengono dall'Atletico Torino, viceversa stiamo attuando un passaggio di ragazzi in direzione opposta, sia per la Under 19 che per la prima squadra in Eccellenza».

Classifica Eccellenza Girone B (19ª Giornata): Chisola 36, Acqui 36, Cuneo Olmo 36, Alba Calcio 31, Pinerolo 31, Rivoli 30, G.Centallo 26, Albese 25, Pro Dronero 24, Lucento 23, Vanchiglia 22, Cbs 18, SD Savio Asti 18, Moretta 18, Benarzole 17, Castellazzo 17, Atletico Torino 7.

Classifica Promozione Girone D (14ª Giornata): Luese Cristo 30, Sg.Chieri 25, Valenzana Mado 24, Pro Villafranca 23, Asca 23, Arquatese 22, Novese 21, Santostefanese 20, Pastorfrigor Stay 20, Gaviese 18, Trofarello 17, Ovadese 17, Pozzomaina 14, Mirafiori 11, Bacigalupo 9, Cit Turin 4.