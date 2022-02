Ancora un esonero, salta l'ottava panchina del girone

Club Milano, Vergiatese, Settimo Milanese, Vogherese, Pavia, Ardor Lazzate, Accademia Pavese. Questo l'elenco delle panchine già saltate da inizio stagione nel Girone A di Eccellenza. Una vera e propria strage di allenatori in soli cinque mesi, a cui si aggiunge oggi quella della Calvairate. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: con un comunicato pubblicato sul prorpio sito, la società milanese ha annunciato l'esonero di Gianluca Nistri dalla prima squadra. Una decisione inaspettata considerando il piazzamento dei rossoblù in classifica, che li vede al decimo posto con 18 punti fuori dalla zona playout. A pesare, molto probabilmente, è stata la pesante sconfitta maturata domenica sul campo del Gavirate.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO DELLA CALVAIRATE

A prendere il suo posto sarà Matteo Curioni, già allenatore della formazione Under 19 che conosce molto bene l'ambiente rossoblù. Queste le sue prime parole: «Ho visto una squadra che ha voglia di fare e dimostrare il proprio valore. Quando si cambia in corsa c'è sempre chi è più carico perché ha possibilità diverse che non aveva prima e chi invece si era ritagliato il suo spazio ad ha qualche dubbio in più. Però sono tutti ragazzi intelligenti che hanno voglia di riprendersi dopo la sconfitta di domenica scorsa».

Matteo Curioni è il nuovo allenatore della Calvairate

L'esordio sarà tutt'altro che semplice, visto che domenica in via Vismara arriva la fortissima Varesina: «Sarà una partita difficile ma entusiasmante, tanti vorrebbero sempre sfidare la favorita del campionato per mettersi in luce. Proveremo a sfruttare il fattore campo. Poi mercoledì affronteremo la Castanese che al momento è in testa, quindi saranno quattro giorni di fuoco».