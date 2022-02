Le pagelle: Blazevic, cuor di leone; Pelle, il cecchino non delude

Club Milano e Pavia si contendono la posta in palio in un match che regala ben cinque gol in 45'. Si portano in avanti i padroni di casa, complice il tiro di potenza di Comi che trova la deviazione fortunata di Negri. Poi, raddoppia la dose il piatto di Pele che distanze completamente Boari. Il Pavia riesce a ribaltarla in pochi minuti. Prima con la punizione a pennello di Ottonello, poi con la doppietta di Blazevic. Dopo la ripresa, il bomber Mammetti ci mette la faccia, anzi, la testa: conti pareggiati e 3-3 a Pero.

LE PAGELLE

CLUB MILANO

Monzani 5.5 Sui gol subiti non può molto, mentre per il resto del match dimostra grande attenzione con interventi interessanti.

Di Maggio 6.5 Il terzino si mette presto in luce. Ottima la sua copertura in fase difensiva, perfetto in quella offensiva. Porta spesso lui palla in avanti, con incursioni che vengono chiuse a fatica dal Pavia. Esce stremato dopo 90' di grandi sacrifici.

Caputo 7 Ha fiato per 90’, con una marcia in più in fase offensiva e una grandissima intesa col compagno Pelle. Dopo la ripresa, la sfera è quasi sempre tra i suoi piedi. La squadra si fida ciecamente di lui, affidandogli spesso le ripartenze da dietro.

Costa 6.5 Dimostra ottime doti in fase difensiva, ma è su quella offensiva che fa la differenza. I suoi dribbling sono uno spettacolo per gli occhi, così come il controllo del pallone. Tanta fantasia, ottima gara.

Piras 6.5 Ha la calma e l’attenzione giusta, pensa prima di calciare cercando sempre la soluzione migliore. Raramente è colto di sorpresa.

1’ st Tumino 6.5 Il 14 bianco-crociato riesce ad entrare benissimo in gara, dimostrando di saper occupare quel posto nel campo. Tanti recuperi, parecchie scivolate.

Diouck 6 Il classe 2002 riesce a chiudere a pennello l’11 avversario, volando più in alto di lui e anticipandolo sempre. Si prende solo un rischio in 90' che fortunatamente non compromette la gara. Durante la seconda frazione di gioco sono tantissimi i suoi interventi, anche molto fisici, che riescono a chiudere le speranze del Pavia.

Cuoco 7 Gioca un calcio da manuale, dimostrando una tecnica perfetta con grandi giocate. È lui ad involarsi al 21’ e regalare la palla gol per Comi. Controllo eccezionale del pallone, tanta grinta e velocità al centro del rettangolo verde.

11’ st Locati 6 Entra bene in gara, fa fatica a liberarsi perché è totalmente placcato dagli avversari. Sfrutta bene il suo fisico rendendosi pericoloso in più di un'occasione aerea.

Truzzi 6.5 Recupera troppi palloni per essere contati, fa sicuramente la differenza al centro del campo. Cerca tante verticalizzazioni che riescono il più delle volte.

Mammetti 7 Un dito nella piaga per il Pavia, il suo pressing iniziale mette in difficoltà. Potrebbe aprire la partita dopo 10’, ma aspetta troppo a calciare e si mangia le mani. Un po’ in sordina nel primo tempo, davvero ottimo dopo la ripresa riportando in gioco i suoi.

Pelle 7 L'attaccante ci mette la firma sul secondo gol della sua formazione, con un bel piattone che fa distendere il portiere. In ogni azione salta talmente un avversario, è un mago che incanta. Durante la seconda frazione di gioco il pallone passa quasi sempre nei suoi piedi, con cross puntuali e precisi.

Comi 7 Il lottatore del match: fa la differenza là in avanti, entrando meglio in partita rispetto ai suoi compagni di reparto. Suo il gol iniziale, suo l'assist sul secondo. Insomma, un gioiellino per Scavo.

22’ st Kouadio 6.5 Ingresso positivo, il giovane giocatore la tenta subito con un tiro-cross che esce di poco dal palo esterno. Incursioni riuscite, cross perfetti, ma non riesce ad incidere abbastanza.

All. Scavo 7.5 Il Club Milano entra benissimo in gara, dimostrando di possedere tutte le carte per poter incidere. Si porta subito in vantaggio, allungando dopo poco il distacco. Ma il Pavia è un osso duro che ribalta completamente la gara. La seconda parte del match vede il boccino completamente nelle mani dei bianco-crociati, che tentano l'arrembaggio finale. Ma non basta: Mammetti riesce solo a pareggiare i conti e regalare un punto ai suoi.

PAVIA

Boari 6 Poco può fare sui tre gol subiti, anzi, bisognerebbe fargli un applauso per il gol salvato sulla linea al 90'.

Negri 6 Una macchinetta sulla fascia destra, guadagna facilmente metri di campo grazie alla sua velocità. Il primo gol gli pesa sulle spalle, ma riesce a conquistare la sufficienza grazie alle sue giocate per tutti i minuti disponibili.

Calvi 7 Stesso discorso di Negri, ma spostato sulla fascia sinistra e senza un autogol sulla coscienza. Tecnica da vendere, bisogna riuscire a fermarlo sulla fascia.

Della Volpe 6.5 Il difensore centrale si prende pochi rischi, con interventi fisici per 90' che dimostrano la sua presenza in campo.

Sakho 5 Prende qualche rischio durante i primi minuti, poi controlla meglio e chiude bene sui contropiedi. La sua partita finisce dopo 30’, quando commette un fallo davvero brutto che gli costa il rosso diretto.

Marku 5 Usa bene la sua fisicità, meno la testa. Le proteste nel finale costano un rosso evitabile.

Bargiggia 6.5 Recupera parecchi palloni a centrocampo, con ottimi interventi puntuali e un pressing su qualsiasi pallone giocato, soprattutto contro Caputo.

Rebolini 6 Riesce a sporcare la conclusione di testa di Comi che potrebbe andare in rete. Sono tutti i suoi i calci di punizione che si trasformano in cross interessanti in area.

Blazevic 7.5 Il croato non delude le aspettative, anzi, le stravolge completamente. Sul primo gol dei suoi resta qualche dubbio, ma il secondo è un gioiellino in cui salta 5 avversari. Forse per un infortunio, l'attaccante lascia il campo a fine primo tempo.

4’ st Di Bartolo 6 Ingresso positivo, attento e sicuro.

Ottonello 7 Dimostra grande classe, segnando un eurogol su punizione da applausi. C'è poco da dire, l'attaccante ha tutte le carte in tavola per far male agli avversari.

16’ st Moratti 6 Ex Pro Sesto, il giocatore classe 2001 gioca una partita degna di sufficienza con grande grinta e tenacia.

Donadio 6.5 Il folletto del Pavia danza sui palloni che ha a disposizione. Non al massimo oggi, si lascia prendere anche lui dagli animi della gara.

31’ st Cirigliano 6 Classe 2001, l'attaccante gioca pochi minuti in cui si sacrifica tantissimo, andando a pressare qualsiasi palla avversaria.

All. Fiorito 7.5 Il Pavia subisce in mezz'ora due gol, ma è in momenti come questi che le grandi formazioni dimostrano la propria qualità. Prima Ottonello, poi Blazevic. I due attori della partita sono loro e possono fare grandi cose. Nel secondo tempo la formazione ospite riesce a difendersi nonostante l'inferiorità numerica, un punto guadagnato e sudato anche grazie alle scelte intelligente del tecnico.

Il secondo gol del Pavia lascia ancora qualche dubbio. Adotta una metrica incostante nel dare o meno cartellini.