Rimonta e contro-rimonta, dal Pero cascano sei gol e un punto

Pavia per riscattarsi dopo la scorsa settimana, Club Milano per sorridere ancora dopo il match contro il Verbano, ma allo stadio Brera di Pero termina pari e patta: è 3-3. È il primo tempo a regalare tante emozioni, dimostrando quanto la partita sia equilibrata. Si portano in vantaggio al 21' i biancocrociati, quando sul tiro di potenza di Comi, il difensore avversario Negri la respinge nella sua porta. Padroni di casa che riescono a raddoppiare la dose in 6', con la zampata dell'esperto Pelle, ma il Pavia dimostra tanta grinta e voglia di riscatto. Gli ospiti si riportano in partita con la punizione al bacio di Ottonello. Serve poi la doppietta di Blazevic per rimontare e ribaltare il primo tempo. La seconda frazione di gioco è tutta nei piedi del Club Milano, che riesce a pareggiare i conti con il colpo di testa del bomber Mammetti. Ma l'arrembaggio dei padroni di casa - facilitato dalle espulsioni di Sakho e Marku - non basta: termina in parità uno scontro acceso durante tutti i 90'.

. Ilsi impone con il suo 4-3-2-1, con il solitolì davanti a trascinare i suoi compagni in contropiede. Risponde ilcon un 4-4-2, mantenendo alta l’accoppiata vincenteche cerca di spingere in avanti per far male. Un match che regala grandi azioni sin dai primi minuti; prima con l’occasione in area per il numero 9 bianco-crociato, poi con il cross lungo in area degli ospiti. Segue una fase di studio, ma i ritmi restano molto alti da entrambe le parti, soprattutto in casa Pavia con i due terzini che macinano sempre più spazio sulle fasce esterne. Il Club Milano riesce a difendersi bene e mettersi a posto, trovando al 15’ un papabile gol sul colpo di testa di Comi respinto da: porta su palla il classe 2001, la apre sulla destra perche calcia di potenza e, dopo aver trovato la deviazione di, fa 1-0. Il Pavia è un osso duro però e non molla: sull’errore di, Blazevic si trova solo in area davanti a, ma i riflessi del portiere sono migliori rispetto al tiro dell’attaccante. Quasi allo scocco della mezz’ora, i padroni di casa riescono a raddoppiare la dose: con un ottimo giro palla, Comi regala un assist perfetto per, che con una facilità incredibile buca per la seconda volta la rete di Boari. Le cose peggiorano ulteriormente per il Pavia al 30’: cade Comi su una gomitata evidente di Marku, il gioco non si ferma finchénon falcia bruscamente da dietro un giocatore di casa. Il fischietto di Moretti non ha dubbi: è cartellino rosso per il 5 ospite. Ma come un fulmine a ciel sereno,. Si conquista una punizione dal limite, a calciarla è l’esperto, che la bacia nell’angolo destro. I ritmi si mantengono sempre più alti, con i terzini di entrambe le formazioni che fanno la differenza.: palla filtrante per Blazevic, che parte da una posizione dubbia e fa 2-2. Lo stesso numero 9 si rende protagonista dopo 3’, quando s’invola nuovamente in contropiede e dopo aver saltato 5 avversari diversi, buca la rete di Monzani.

Clicca sull'immagine per consultare calendario e statistiche del girone

Mammetti la pareggia. Servono 45’ ai bianco-crociati per ribaltare la partita: ci provano subito dopo 2 minuti, quando Comi si trova davanti a Boari, che riesce a parare con i piedi il possibile pareggio. In casa Pavia, invece, il tecnico Fiorito cambia completamente le carte in tavola, optando per un 4-4-1, con i cambi Blazevic-Di Bartolo e Ottonello-Moratti. Nonostante gli assestamenti, il Pavia subisce il pareggio al 22’: il cross da destra è battuto da Di Maggio, che coglie al posto giusto Mammetti, che schiaccia di testa e riporta la ciurma a bordo. I minuti passano senza alcuna azione degna di nota, con un dubbio rigore su Pelle non concesso dal direttore di gara. Il Club Milano tenta l’arrembaggio, il Pavia cerca di difendersi con un 5-3-1. L’occasionissima per i bianco-crociati arriva al 44’, quando sul cross di Caputo, Locati conclude tra le braccia del portiere. I minuti di recupero sono sei, complice il gol e le diverse sostituzioni. L’ultima palla del Club Milano sulla testa di Mammetti viene salvata in extremis dal portiere sulla linea. Si conclude così il match a Pero, con l’espulsione finale di Sarku per proteste che chiude una sfida calda sin dal primo minuto di gara.

IL TABELLINO

CLUB MILANO-PAVIA 3-3

RETI: 21’ aut. Negri (P), 27’ Pelle (C), 33’ Ottonello (P), 43’ e 46’ Blazevic (P), 22’ st Mammetti (C).

CLUB MILANO (4-3-2-1): Monzani 5.5, Di Maggio 6.5 (36’ st Abri sv), Caputo 7, Costa 6.5, Piras 6.5 (1’ st Tumino 6.5), Diouck 6 (41’ st Saronni sv), Cuoco 7 (11’ st Locati 6.5), Truzzi 6.5, Mammetti 7, Pelle 7, Comi 7 (22’ st Kouadio 6.5). A disp. De Carlo, Righini, Sestito, Lo Monaco, Locati. All. Scavo 7.5.

PAVIA (4-4-2): Boari 6, Negri 6, Calvi 7 (41’ st Galimberti sv), Della Volpe 6.5, Sakho 5, Marku 5, Bargiggia 6.5, Rebolini 6, Blazevic 7.5 (4’ st Di Bartolo 6), Ottonello 7 (16’ st Moratti 6), Donadio 6.5 (19’ st Bellantoni sv, 31’ st Cirigliano 6). A disp. Picone, Scognamiglio, Moratti, Gaetano, Lorino. All. Fiorito 7.5.

ARBITRO: Moretti di Cesena 5.5.

ASSISTENTI: D'Orto e Mapelli.

AMMONITI: Piras (C), Donadio (P), Caputo (C), Bargiggia (P), Marku (P), All. Fiorito (P), Bellantoni (P).

ESPULSI: 30’ Sakho, 50’ st Marku (P).