Rione lo rifà: seconda vittoria di fila dal ritorno in panchina

La Pontelambrese si ripete: dopo l'AlbinoGandino gli orange si impongono anche sul Codogno. Cazzaniga alla mezzora e Calandra a inizio ripresa regalano a Rione il secondo successo consecutivo dal suo ritorno in panchina. Partita che ci si aspettava tesa e combattuta. Gli ingredienti si sono fusi in una ricetta che ha sfornato un prodotto in linea con ció che tutti auspicavano. Gara non bella, dal punto di vista tecnico, ma certamente non noiosa e colma di tensione agonistica per gli interi novanta minuti. La Pontelambrese ha meritato il successo, fondamentale per la propria classifica, controllando quasi interamente l'inerzia del gioco è apparendo molto più tonica degli avversari. Cazzaniga e Brighenti hanno trascinato gli undici di casa, con il numero 11 vero e proprio migliore in campo. Solo in alcuni frangenti, invece, la formazione ospite è riuscita a creare difficoltà alla squadra guidata dal tecnico Rione. Punti d'oro in chiave salvezza per gli orange, mentre il Codogno subisce una battuta d'arresto che necessiterà di una pronta reazione già il prossimo mercoledì.

Sblocca Cazzaniga. Avvio con grande tensione agonistica. Sia da una parte che dall'altra nessuna esclusione di colpi, con interventi anche duri seppur quasi mai cattivi (in un paio di circostanze, però, i giocatori coinvolti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari). Grande ritmo fin dall'avvio, con la percezione dominante che entrambe le squadre non si sarebbero affatto accontentate di un pareggio. Codogno che riesce a far girare meglio il pallone nel primo quarto d'ora. Buono l'asse tra Valente e D'Aniello, capace di creare delle buone percussioni offensive. Al 26' l'unica vera occasione per i ragazzi guidati da Curti: bel traversone di Bertoletti dalla sinistra e ottimo colpo di testa del numero 9 Rossi, che impatta bene, ma la sfera termina a lato sul palo lungo. Il punteggio si sblocca pochi minuti dopo: lancio lungo ben calibrato da parte di Gerosa che, dalla propria metà campo, raggiunge Cazzaniga; il numero 11 ingaggia un duello in velocità sulla zona sinistra del campo e batte il portiere in uscita sul palo lungo. Il resto della prima frazione prosegue con molti interventi del direttore di gara, costretto a dover spezzettare il ritmo di gioco.

Flash Calandra. La ripresa porta in dote subito il raddoppio dei padroni di casa con Calandra, servito dal solito Cazzaniga quasi sulla linea di fondo, dopo una mischia a dir poco convulsa in area. Bravo l'attaccante a puntare l'uomo e arrivare in area piccola; Carriello smanaccia, ma la grande confusione vede protagonista il terzino orange, bravo a ribattere in gol. Il Codogno subisce il colpo e contemporaneamente si innervosiscono gli animi. Gli ospiti, nonostante tutto, provano a reagire, ma la manovra risulta priva di mordente e con parecchi errori di impostazione. All'8' rigore dubbio non fischiato alla Pontelambrese, dopo l'atterramento di Calandra in area, dopo l'ennesima bella incursione dalla destra e dribbling su due difensori avversari in fase di raddoppio di marcatura. Arbitro a dir poco incerto, con la decisione di far continuare il gioco che scatena le proteste dei giocatori di casa. Orange ormai padroni del campo, con il Codogno che prova a innestare forze fresche, ma le difficoltà rimangono inalterate, specialmente a centrocampo. Molti falli che, di nuovo, conducono a continue interruzioni e faccia a faccia tra i giocatori, con l'arbitro non sempre all'altezza della situazione. Al 25', grave errore di Barilli: giunto da solo in area colpisce malamente di testa da ottima posizione e spedisce sul fondo. Altro parapiglia al 33': fallo di Cannataro su Manzoni nel cerchio di centrocampo, il tutto a palla lontana. Scoppia una mini rissa, sedata solamente dopo un paio di minuti. Anche in questa occasione, il direttore di gara non è apparso impeccabile nella gestione. Il Codogno prova ad avere un sussulto nel finale, con Zamble tra i più reattivi, ma la Pontelambrese è brava a controllare le zone nevralgiche del campo. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il successo della formazione di casa.

IL TABELLINO

PONTELAMBRESE-RC CODOGNO 2-0

RETI: 31' Cazzaniga (P), 2' st Calandra (P).

PONTELAMBRESE (4-3-1-2): Aiello J. 6.5, Calandra 7, Iovine 7, Cannataro 7 (34' st Nava sv) , Galimberti 6.5, Maffia 6.5, Fumagalli 7 (38' st Hamidi sv), Colombo 6.5 (34' st Mariani sv), Brighenti 7.5, Gerosa 6.5, Cazzaniga 8 (11' st Pelucchi 6). A disp. Pirovano, Della Torre, De Lorenzi, Quaini, Castagna. All. Rione 7.

RC CODOGNO (4-3-3): Carriello 6, Bernardini S. 5.5 (15' st Palla 6.5), Bertoletti 5.5 (40' st Troka sv), Dragoni 6.5 (30' st Bazzani 6), Cigognini 5.5, Giavardi 5.5, Valente 6.5 (18' st Zamble Bi 6), Barilli 5.5 (40' st Mazzi sv), Rossi 6.5, Manzoni 6, D'Aniello 6.5. A disp. Ghirlandi, Lallo, Pezzi. All. Curti 5.5.

ARBITRO: Evangelista di Treviglio 5.5

ASSISTENTI: Pozzi e Longoni.

AMMONITI: Iovine (P), Cigognini (C).