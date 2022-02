Le Fenici spiccano il volo su Milano con tre battiti d'ali

Esordio amaro quello di Matteo Curioni, che disegna una Calvairate innocua per tutto il primo tempo al cospetto della favorita del girone. Il cambio di ruolo da parte di Visigalli sull’esterno sinistro e Radaelli sull’esterno destro non produce gli effetti desiderati, anzi peggiora il rendimento della squadra fino ad oggi: troppo solo Licciardello nei due davanti che non rende come dovrebbe, così come un nervoso Passoni abituato a giocare sulla corsia. Decisamente tardivo l’ingresso di Ricupati, che oltre a trovare il gol da anche profondità alla squadra e per poco non riapre un match apparentemente chiuso. Anche la scelta di Panepinto al posto di Stefania non convince. Molto bene invece le Fenici, che surclassano dal punto di vista tecnico e del gioco i padroni di casa, chiudendo il match già nella prima frazione. Nella ripresa un gol per parte fa terminare il match 1-3, lanciando i rossoblù alla rincorsa della Sestese, anche se le due gare da recuperare posso portarli virtualmente in testa. Per i milanesi invece si prospetta un girone di sofferenza, per evitare di essere risucchiati nella lotta salvezza.

Tripoli e Poesio, che duetto! Nel primo tempo la Calvairate schiera il più classico dei 4-4-2, trovando poche volte la giocata giusta e perdendosi in alcuni errori banali. La Varesina invece risponde con un 4-3-3, con Tripoldi scatenato utilizzato come prima punta e Poesio pronto a giocargli vicino con sponde e passaggi precisi, che per i primi 30 minuti non fanno vedere palla alla Calvairate. Al primo squillo gli ospiti sono subito in vantaggio: proprio Tripoli, ben imbeccato, stoppa la palla all’interno dell’area piccola e batte Silva col un tocco sotto. I padroni di casa provano a rimboccarsi le maniche ma sono sterili, le reazioni sono affidate al solito Licciardello che prima ci prova con un gran tiro cross deviato in rimessa laterale e poi calcia alto da due passi sprecando il potenziale 1-1. A questo punto la Varesina riprende il pallino del gioco, con Tripoli che va giù in area e l’arbitro che indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Poesio fredda in maniera glaciale Silva, che indovina l’angolo ma non tocca il pallone, portando così il match sullo 0-2. I locali si rivelano troppo sterili in zona offensiva, con Licciardello che soffre l'assenza di un appoggio e Visigalli fuori ruolo e fuori partita.

Ricupati non basta. Nella seconda frazione Curioni corre ai ripari gettando "Re" Filippo Ricupati nella mischia. La squadra beneficia in profondità e inizia finalmente a giocare. Visigalli calcia a giro sfiorando l’incrocio mentre Tripoli risponde scaricando un bolide centrale. Il gol dello 0-3 è però nell’aria e a scrivere la parola fine sul match ci pensa Garcia Lucas con una botta all’angolino su assist dello scatenato Poesio. La Calvairate però non molla, anzi si scatena Ricupati che gira su resta e procurandosi un rigore per un tocco di mano. Dal dischetto l’attaccante rossoblù riapre il match spiazzando Spadavecchia. Il ruggito di "Re" Filippo sveglia i suoi compagni, assenti ingiustificati fini a quel momento, con Licciardello che entra in partita e ci prova dalla distanza. Poesio risponde calciando centrale, Scaramuzza appena entrato chiama Silva agli straordinari. L’ultimo sussulto in casa milanese è di Volpini, che gira di testa ma non trova nessuno.

IL TABELLINO

Calvairate-Varesina: 1-3

Reti: 8’ Tripoli (V), 30’ Poesio (V), 13’ st. Garcia Lucas (V), 16’ st. Ricupati (C).

Calvairate (4-4-2): Silva 7, Beccaria 6.5 (35’ st. Bianchini sv), Maggi 6, Conte 6, Volpini 6, Cutolo 5.5, Radaelli 5 (8’ st. Ricupati 7), Panepinto 5, Passoni 4.5, Visigalli 5 (45’ st. Diabate sv), Licciardello 6. A disp. Casanova, Torrisi, Zambelli, Stefania, Baiardo, Zappettini. All. Curioni 4.5

Varesina (4-3-3): Spadavecchia 6.5, Nejmi 6.5, Zefi 6.5, Mira 7, Poesio 7, Tripoldi 7.5 (21’ st. Scaramuzza 6.5), Deodato 6.5 (38’ st. Grasso sv), Garcia Lucas 6.5, Gregov 7, Schieppati 6.5, Kate 6.5. A disp. Castelli, Essan Koua, Sarr Michel, Doninzetti, Tomasini, Gottardi, Fumagalli. All. Spilli 7

Ammoniti: 40’ Passoni (C).

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure 6.5

Assistenti: Arshad di Bergamo, Domenghini di Bergamo.

LE PAGELLE

CALVAIRATE

Silva 7 In uscita è mostruoso, qualche pecca in fase d’impostazione ma senza di lui sarebbe stato un risultato più rotondo.

Beccaria 6.5 Dalla sinistra nascono tante palle gol. Si sovrappone e copre bene le corsie. (35’ st. Bianchini sv).

Maggi 6 Prova sufficiente considerando che ha giocato poco l’andata, si propone anche in fase offensiva.

Conte 6 Apre da una parte all’altra del campo come suo solito, con Panepinto l’intesa oggi è stata bassa.

Volpini 6 Prova come sempre sufficiente, anche se stavolta commette qualche imprecisione di posizionamento.

Cutolo 5.5 Sorpreso qualche volta con Volpini, arriva in ritardo sul rigore dello 0-2: il fallo nasce nelle sue zone.

Radaelli 5 È una punta, oggi viene messo a fare l’esterno destro e non vede palla. La peggior prestazione da inizio stagione.

8’ st. Ricupati 7 Entra e da profondità. Urla, lotta e sveglia la squadra trovando anche il gol. Uomo Calvairate.

Panepinto 5 Nei due di centrocampo non vede il pallone, prova troppo insufficiente.

Passoni 4.5 Nervoso, si fa anche ammonire nel primo tempo. Meglio da esternom con Licciardello davanti l’intesa non c’è.

Visigalli 5 Oggi in ombra. Di solito è stato utilizzato nei tre di centrocampo, oggi invece come esterno sinistro non perviene. (45’ st. Diabate sv).

Licciardello 6 Ci prova con qualcuna delle sue giocate. Fino all’ingresso di Ricupati è solo, poi inizia a giocare in coppia.

All. Curioni 4.5 La squadra nel primo tempo non esiste e il centrocampo crolla. Ridisegna il modulo tenendo fuori Stefania 90 minuti. Deve fare esperienza perché in questa categoria gli errori si pagano, soprattutto contro corazzate come la Varesina.

VARESINA

Spadavecchia 6.5 Spiazzato solo sul gol, per il resto esce bene e neutralizza tutto.

Nejmi 6.5 Prova importante, in difesa non si fa mai saltare e neutralizza Visigalli.

Zefi 6.5 Nei tre di centrocampo dà grinta, qualità e quantità alla squadra.

Mira 7 Marca a uomo Licciardello che non lo salta mai. Bravo a farsi sentire con il fisico.

Poesio 7 Trasforma un rigore all’angolino ed è il faro dei suoi compagni a centrocampo.

Tripoldi 7.5 Scavetto che vale da solo il prezzo del biglietto, eurogol!

21’ st. Scaramuzza 6.5 Entra e per poco non trova il quarto gol, l’atteggiamento è quello giusto.

Deodato 6.5 Davanti è un punto di riferimento per i suoi compagni, un dieci ricco di quantità e qualità. (38’ st. Grasso sv).

Garcia Lucas 6.5 Il terzo gol è un capolavoro, vale da solo il prezzo del biglietto e corona una prestazione sontuosa.

Gregov 7 Terzino sinistro importante, si fa vedere in sovrapposizione ed è attento a non farsi trovare scoperto.

Schieppati 6.5 Nei due centrali dietro chiude ogni tentativo ospite, non si fa superare mai nell’uno contro uno.

Kate 6.5 A centrocampo dà una grossa mano con tackle e contrasti importanti.

All. Spilli 7 Grande prova dei suoi ragazzi che devastano sotto tutti i punti di vista i padroni di casa.

LE INTERVISTE

Nel post partita Curioni ha dichiarato: «I giocatori che abbiamo in rosa sono tutti validi per iniziare la gara o entrare in corso, quindi a volte le scelte sono dettate da situazioni dovute all'allenamento e all'avversario che troviamo. Abbiamo cinque cambi che abbiamo provato e proveremo a sfruttare».

Raggiante il tecnico ospite Spilli: «Sono contentissimo perché abbiamo giocato in un campo difficile, contro una squadra che ha perso una sola volta in casa. Abbiamo vinto nei duelli uno contro uno e sul piano fisico. Sono contento di ciò che i ragazzi hanno dimostrato in una gara così fisica».