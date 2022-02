Le pagelle di Settimo-La Pianese: Pezzoli monumentale, Comentale predica nel deserto

SETTIMO

Pezzoli 9 Il classe 2002 gioca una partita fenomenale: ipnotizza Pinelli sia nel primo tempo, sia dagli undici metri, compiendo una parata decisiva nelle sorti della sfida. Nel finale si esalta su Menabo, mentre non può nulla sul gol subito. Giornata da incorniciare.

Mangiardi 6.5 Parte a rilento, sbagliando qualche giocata e lasciando pertugi sulla sua corsia, ma nella ripresa diventa un mastino invalicabile e fa respirare la squadra con qualche spazzata.

De Simone 7 Primo tempo sontuoso, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva dove giostra numerose azioni con il suo sinistro morbido. Cala nella ripresa, sfortunato in occasione del gol.

Stano 7.5 Tuttocampista di un agonismo innato, insegue gli avversari per tutto il campo e vince un'infinità di contrasti. Polmone vero del Settimo di Gatta.

Chiumente 7 Primo tempo con qualche sbavatura non di poco conto - anche in occasione dell'espulsione di Picone. Nella ripresa erge il fortino difensivo con Pellicanò e Barale e tiene a galla i suoi.

Picone Chiodo 6.5 Difensore roccioso, vince tutti i duelli aerei e dimostra una qualità palla al piede non da poco, con più lanci calibrati alla perfezione. L'ammonizione del primo tempo è molto dubbia, sul rigore non può fare altro che stendere Pinelli che aveva preso posizione.

De Mitri 7 Parte pimpante nei primi venti minuti mettendo a ferro e fuoco la corsia di destra biancorossa, poi si spegne per un periodo abbondante di match; torna vivo nella ripresa, propiziando numerose ripartenze.

Barale 7.5 Fa da regista alle manovre viola per un'ora di gioco, poi con l'espulsione di Picone si sposta sulla linea difensiva e non sbaglia una giocata, con una generosità impressionante.

Niang 8.5 Bomber letale, anche dagli undici metri. Fa lavoro sporco spalle alla porta dialogando alla grande con Dansu, ma soprattutto è un pericolo costante nei pressi dell'area di rigore. Doppietta decisiva.

33' st Chirone 6.5 Entra e difende moltissimi palloni, si spende come richiesto dal tecnico.

Dansu 7.5 Danza tra le linee spostando la difesa avversaria con le proprie giocate di classe. Che raccordo tra i reparti!

Tabone 7 Parte spento, ma con il passare dei minuti dimostra la propria qualità, saltando spesso l'uomo e lottando su ogni pallone. Arcigno nel recuperare palla e freddo nel servire Niang per il raddoppio.

29' st Pellicanò 6.5 Entra nel momento del bisogno e si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto.

All. Gatta 7 Squadra ben messa in campo e che corre per 90 minuti, spendendosi con grande generosità. Macchina perfetta, sognare non costa.

LA PIANESE

D'Auria 6 Quando chiamato in causa risponde presente, ma sul secondo gol poteva spingere un po' di più nell'andare giù alla propria destra.

Enrico 5 Prestazione opaca, di poca personalità: in fase difensiva subisce l'avanzata viola e sono parecchi i buchi, in avanti non crea nulla di concreto.

Minosse 5 Sciagurato in occasione del rigore concesso, si fa passare davanti e stende il diretto avversario sotto gli occhi dell'arbitro.

6' st Di Sparti 5.5 L'ingresso è positivo, ma si innervosisce col passare del tempo e finisce con il rimediare una espulsione completamente inutile. Si prevede una squalifica salata.

Benna 6.5 Ultimo baluardo difensivo, ultimo a mollare per la retroguardia di Gamba. Sostituito per cercare il gol in avanti con forze fresche.

14' st Xhumaqi 6.5 Tiene bene il confronto fisico con Niang e Chirone, ottimo ingresso, senza fronzoli.

Tuninetti 5.5 Anche lui non rende al massimo nella linea difensiva ospite, soprattutto nel primo tempo i problemi dalla sua parte non sono pochi.

Comentale 6.5 Regia ordinata, predica nel deserto con i suoi lanci millimetrici e le sue imbucate. Gran palla per Pinelli nel primo tempo, peccato per l'epilogo.

Ettore 6 Anonimo per lunghi tratti della prima frazione, sale nella ripresa paradossalmente quando viene arretrato sulla linea difensiva a 4; da qui inizia a spingere maggiormente e propizia il gol dell'1-2.

Cusenza 5.5 Sbaglia tanto, troppo; la gestione della palla è confusionaria e subisce in fase difensiva la fisicità di Dansu & Co.

14' st Zullo 6.5 Buon approccio al match, cresce il livello del gioco con il suo ingresso e aumentano le occasioni da gol.

Pinelli 6 Fa tutto lui: nel primo tempo sbaglia un gol clamoroso a tu per tu con il portiere, poi nella ripresa fallisce il rigore. Il gol vale la sufficienza perché chi segna alla fine ha sempre ragione, ma quanti errori.

Geografo 5.5 Annullato dalla difesa fisica del Settimo, la sua qualità palla al piede è limitata forse da un terreno di gioco non ottimale, ma può e deve fare sicuramente meglio.

27' st Corcione 6.5 Propositivo, alimenta l'azione in un paio di occasioni e non toglie mai il piede.

Dimasi 6 Più spento del solito, prova qualche azione in solitaria ma si vede che non è giornata per lui. Sostituito per dare più freschezza.

1' st Menabo 7 Decisamente il migliore dei suoi, entra con il piglio giusto, gestendo bene e con tranquillità i palloni che transitano dalle sue parti.

All. Gamba 5.5 Brutta prestazione dopo la debacle di Baveno. Serve una vittoria per dare fiducia ad un gruppo che appare in difficoltà.

ARBITRO Borello di Nichelino 6 Nel complesso è un arbitraggio positivo il suo, visto che lascia giocare molto. Eppure il rosso a Picone sembra eccessivo e qualche episodio andava gestito con più fermezza.