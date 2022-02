Le pagelle: il furore delle 2C, Calandra e Cazzaniga inarrivabili

La Pontelambrese può fare festa, grazie a tre punti pesanti come un macigno messi in cascina nell'anticipo pomeridiano. Un super Cazzaniga trascina gli orange verso un successo tutt'altro che facile alla vigilia, al cospetto di un Codogno che non è riuscito a ripetere le buone prove fornite in passato (ricordiamo, tra l'altro, il dato inerente la miglior difesa del torneo). Oltre all'attaccante numero 11, in casa Pontelambrese spiccano le belle prestazioni di Calandra (autore del secondo gol) e di Brighenti, già tassello fondamentale sullo scacchiere del tecnico Rione. Una rete per tempo che, ripetiamo, affossa un Codogno apparso poco tonico e molto prevedibile nella manovra. Poco da salvare, a livello di singoli, per quanto riguarda le prove fornite. Il buon avvio di gara si è presto trasformato nell'opposto, con i padroni di casa a tenere ben saldi le redini della sfida e gli ospiti sempre più in affanno - salvo qualche fiammata nella ripresa.

LE PAGELLE

PONTELABRESE

Aiello 6.5 Gara di discreta attenzione, seppur gli interventi necessari siano decisamente pochi. Commette un'imprecisione pericolosa al 24' della ripresa, controllando male un pallone nell'area piccola e rischiando di subire gol.

Calandra 7 Nessuno riesce a bloccarne le sgroppate. Corre come un forsennato a tutto campo, concentrandosi soprattutto sulla fascia destra, evidenziandosi come l'uomo migliore in fase di impostazione. I migliori palloni giocati passano da lui. Vero punto di riferimento. Segna il gol che chiude i conti, quello del 2-0.

Jovine 7 Ottima partita, la sua. Grande senso della posizione, con la zona di competenza in cui gli avversari di turno hanno vita difficile nel trovare varchi. Si prende anche qualche iniziativa sulla fascia, riuscendo a dialogare efficacemente con la linea mediana.

Cannataro 7 Grande intensità, sommata a concentrazione e intelligenza tattica. Recupera molti palloni importanti, facendo respirare la squadra e gestendone i tempi di impostazione dal centrocampo in su. Unica ingenuità, il fallo a centrocampo su Manzoni - si può, comunque, perdonare vista la fase convulsa di quei momenti (34'st Nava sv).

Galimberti 6.5 Risulta sempre freddo e attento agli interventi da compiere. Si fa superare in un paio di situazioni, dove forse avrebbe potuto marcare meglio gli attaccanti, ma nel complesso buona prova.

Maffia 6.5 Insieme a Galimberti, la fase difensiva è in buone mani. Grande attenzione e lettura degli interventi.

Fumagalli 7 Un vero e proprio pendolino. Si prende parecchie iniziative personali, percorrendo metri su metri palla al piede e giungendo pericolosamente dentro l'area avversaria. Anche in fase di ripiegamento è una garanzia per tutta la squadra. (38'st Hamidi sv).

Colombo 6.5 Prova di sostanza. Sviluppa bene il gioco nelle due fasi, smistando buoni palloni rasoterra e coprendo bene la posizione sulle ripartenze ospiti. (34'st Hadidi sv).

Brighenti 7.5 Sempre più importante nell'economia di questa squadra. Si muove moltissimo, con e senza palla, risultando difficile da marcare e supportando al meglio ogni azione offensiva degli orange. Palla al piede, fa salire la squadra e dialoga davvero bene con Cannataro, con il quale instaura un asse dal quale passano parecchi palloni interessanti a innescare Cazzaniga.

Gerosa 6.5 Buona prova di raccordo a supporto di Cazzaniga e Brighenti. Fornisce, poi, un geniale assist dal cerchio di centrocampo a imbeccare proprio il numero 11 per il gol dell'1-0.

Cazzaniga 8 Il vero incubo del Codogno, quest'oggi. Prestazione monumentale, in cui c'è tutto. Grinta, precisione, tecnica e intelligenza. Una vera scheggia, che nessun difensore ospite riesce a contenere nella sua esplosività. Sempre nel vivo dell'azione, sfrutta bene pure quelle situazioni in cui il pallone sembra destinato a spegnersi sul fondo. Gli applausi scroscianti al momento della sostituzione sono pienamente meritati.

11'st Pelucchi 6 Contribuisce a tenere alta la squadra e, soprattutto, a mantenere lontana la sfera dalle zone pericolose.

All.Rione 7 Secondo successo su altrettante gare. Si vede che i giocatori lo seguono e vogliono puntare alla salvezza senza se e senza ma. Formazione ben disposta in campo, compatta e senza alcuna paura verso un avversario dalla classifica nettamente migliore.

RC CODOGNO

Carriello 6 Quando i suoi attaccano, lo vediamo spesso fuori - e di molto - dai pali (e dall'area di rigore). Non sempre una buona cosa, perchè su alcune ripartenze brucianti dei padroni di casa rischia di farsi cogliere impreparato. Appare, poi, un po' troppo ansioso e nervoso - sia verso i compagni, che verso avversari e arbitro.

Bernardini 5.5 Non ha convinto pienamente, facendosi superare in qualche occasione di troppo. Soffre molto contro Cazzaniga, ma anche in fase di possesso non riesce a guadagnare metri di campo.

15'st Palla 6.5 Entra bene nell'atmosfera della partita, riuscendo a limitare le sempre pericolose incursioni di Cazzaniga e provando a scuotere i suoi compagni.

Bertoletti 5.5 Costruisce un bel cross a inizio primo tempo, con Rossi che impatta di testa e per poco non fa gol. Poi, assistiamo a un netto calo fisico e a troppi errori palla al piede. Un sintomo di questo, i calci d'angolo completamente sbagliati nella loro traiettoria. (40'st Troka sv).

Dragoni 6.5 Uno dei pochi a salvarsi. Smista bene e con intelligenza una cospicua quantità di palloni, riuscendo nei migliori momenti del Codogno - specie nel primo tempo - a infondere fluidità alla manovra.

30'st Bazzani 6 Insieme agli altri subentrati, prova come può a rendersi pericoloso, ma non ha certo un compito facile.

Cigognini 5.5 Troppo lento per gran parte della prima frazione di gioco. Viene superato agevolmente dal reparto avanzato dei padroni di casa, lasciando degli spazi molto pericolosi. Nella ripresa migliora in parte, ma non riesce a coniugare tempismo e necessaria velocità.

Giavardi 5.5 Non molto brillante. Interviene abbastanza bene quando chiamato in causa, spazzando la sfera senza tanti complimenti, ma nel complesso è sembrato un po' avulso dal contesto.

Valente 6.5 Con Dragoni, l'uomo più reattivo. E' sempre presente e attivo sui tentativi di ripartenza, cercando in prima persona di costruire azioni pericolose.

18'st Zamble 6 Entra sul terreno di gioco senza paura, chiedendo sempre di essere servito. Si fa trovare come può, cercando di sfruttare l'ottima fisicità. Buon approccio che, ovviamente, viene molto limitato dal momento complicato dei suoi. Se fosse entrato prima, forse, avrebbe potuto essere un giocatore importante per provare a riaprire la gara.

Barilli 5.5 Buon avvio, ma ben presto va in confusione e non riesce più a ritrovarsi. Molti, troppi i palloni persi - in particolar modo nella ripresa - che di certo non aiutano i suoi. Sbaglia anche un gol quasi fatto, colpendo malamente di testa sul primo palo da ottima posizione. (40'st Mazzi sv).

Rossi 6.5 Sempre in movimento, cerca di sfruttare questo fattore per smarcarsi e farsi trovare. In alcune occasioni riesce ad alimentare la manovra, ma è costretto a passare lunghi periodi senza poter rendersi pericoloso. Però, fino alla fine le tenta tutte pur di creare qualcosa di buono.

Manzoni 6 Primo tempo positivo, in cui detta bene i tempi e riesce, inoltre, a limitare parzialmente la verve di Calandra. Col passare del tempo, però, diventa poco efficace e troppo lamentoso nei confronti del direttore di gara. Nella ripresa si perde e non incide più, se non a sprazzi.

D'Aniello 6.5 Come Rossi, si muove tanto senza palla - anche se, in alcuni momenti, è talmente chiuso dalla difesa di casa che non può fare nemmeno quello - e prova a spronare i suoi in più circostanze. Non si risparmia e, appena gli arriva un pallone giocabile, cerca di costruire il massimo che può.

All.Curti 5.5 Prestazione incolore, quella dei suoi, che certamente non può dipendere totalmente dall'allenatore. Forse, qualche cambio poteva essere effettuato con ulteriori minuti di anticipo, provando a invertire la rotta. Il troppo nervosismo dei giocatori, però, bisognava cercare di stemperarlo anche dalla panchina.

ARBITRO

Evangelista di Treviglio 5.5 Direzione tutt'altro che eccelsa. Vuole lasciar giocare molto (e questo è un bene per lo spettacolo), ma quando deve intervenire con severità (e anche questo potrebbe essere un bene per lo spettacolo) indugia troppo e si sofferma più del dovuto a parlare con i giocatori. Nella ripresa la situazione non migliora, con il probabile rigore su Calandra non fischiato da buona posizione e altri provvedimenti rivedibili (tra punizioni e cartellini gialli mancanti).