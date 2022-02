Le pagelle: Nenadovic man of the match, scippa tre punti in zona Cesarini

Il gol di Nenandovic nel finale strozza la gioia in gola ai ragazzi di Abaterusso, che può comunque gioire per il primo risultato utile dopo diverso tempo. Con questo 2-2 tutto sommato giusto le squadre mantengono la loro distanza di un punto in classifica.

LE PAGELLE

TREVIGLIESE

Miori 7.5 Parecchio impegnato soprattutto nella prima frazione di gioco. È anche grazie a lui se il passivo non è maggiore.

Del Prato 5.5 Prestazione un po’ incolore, non incide e fa fatica a contrastare gli assalti del Manara.

6’ st Rinaldi 7 Entra in campo con il giusto spirito e si rende pericoloso, difetta però di precisione nel tiro verso la porta.

Aquilino 6 Partita senza infamia e senza lode. Esegue il suo compito facendo il minimo indispensabile.

22’ st Chinelli 6 Si destreggia in mezzo al campo senza particolari difficoltà. Non si perde in fronzoli.

Brugali 6.5 Predica calma e stimola i compagni. Fornisce le giuste indicazioni per posizionarsi nel modo migliore.

Maffei G. 6.5 Bravo a proporsi soprattutto in avanti e a creare le sovrapposizioni. Bene anche quando si tratta di difendere.

29’ st D’Elia 6 Bravo nell’addomesticare anche i palloni più difficili. Spezza più di una volta il gioco avversario.

Garbero 6 Capitano che resiste ai colpi più brutti. Fa abbastanza bene nel primo tempo, va calando nella ripresa.

Pilenga 6.5 Si comporta bene proponendosi e creando più di un grattacapo ai difensori biancazzurri.

6’ st Coati 7 Bravo a interporsi tra l’uomo e la sfera a protezione di quest’ultima. Se la cava più che bene.

Motta 6 Lotta e non manca di dare una mano in difesa quando occorre. Si spende tanto per tutti i novanta minuti.

Longaretti 6.5 Riceve pochi palloni, impegnato a farsi largo tra i difensori ospiti che si accentrano attorno a lui.

Gueye 7 Si fa trovare pronto nel momento del bisogno, anche se non sempre riesce a indirizzare la palla nella giusta direzione.

Vigani 6 Rimane ingabbiato nelle maglie difensive, non riesce a districarsi e a sfuggire e finisce per perdersi.

1’ st Nenadovic 8 Il suo tiro di potenza e precisione regala un punto alla sua squadra. Gol stupendo è lui l’eroe di giornata.

All. Redaelli 6.5 Riesce ad aggiustare ciò che non ha funzionato nel primo tempo anche con i cambi.

MANARA

Valsecchi L. 6.5 Sempre e comunque in allerta e quando serve si fa trovare pronto. Vigile durante la gara, mal digerisce il gol finale.

Cotrone 7.5 Bene sulla fascia, scatta e prova più volte anche a saltare l’uomo. È lui ad aprire le marcature.

Bonsi 7 Bravo nel rubare palla e a sfruttare tutta la sua velocità per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Losa 7 Quando vede libero il suo compagno per il tiro non ci pensa due volte a passargli la palla. Anche lui non disdegna la conclusione.

31’ st Manara 6 Prova a giocare per vie centrali adottando diverse soluzioni. Non sempre però la scelta va a buon fine.

Riva 6.5 Ha un gran bel da fare, ma comunque mantiene sempre alta l’attenzione dimostrando anche sicurezza.

De Lisio 5.5 Costretto a rischiare per non dare modo agli avversari di ripartire. La sua espulsione condurrà poi al 2-2 finale.

Biaye 6 Va a tutti i costi sul pallone, non vuole darla vinta ai giocatori in maglia amaranto. A volte però è un po’ rude.

Colombo M. 6.5 Impegnato nella bagarre, è chiamato al lavoro sporco, supporta sia la fase d’attacco che quella di difesa.

Conti D. 7 Per fermarlo gli avversari sono costretti al fallo. Bravo anche a trovare e ottenere il rigore del 2-0.

Mangili 6.5 In posizione arretrata fa da terzino. Non sfigura e in generale si comporta bene. La sua gara è ok.

Bovis 6.5 Non dà riferimenti e anche lui con la sua velocità mette scompiglio nell’area bergamasca.

28’ st Schiavano 6.5 Buona visione di gioco, calibra bene i suoi tiri. Non si fa trovare impreparato.

All. Abaterusso 6.5 Il pareggio nel finale suona un po’ come una beffa per quanto fatto vedere dai suoi per buona parte dell’incontro.