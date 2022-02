Nenadovic da urlo: furore finale a Treviglio

È finita con un pareggio la partita tra Trevigliese e Manara, conclusasi sul 2-2 con il gol nei minuti di recupero del montenegrino Nenadovic, grazie al quale i ragazzi di Redaelli hanno acciuffato il pareggio per il rotto della cuffia. Paradossalmente il risultato soddisfa di più i lecchesi, reduci da una serie infelice di risultati e autori di una buona prestazione per gran parte della gara. A livello di classifica poco cambia, con le due compagini che conservano la loro posizione all’interno del Girone B mantenendo sempre un punto di distanza l’una dall’altra. Si può dire che per quanto visto in campo il pareggio sia il risultato più giusto: se da una parte i ragazzi di Abategrosso hanno tenuto il ritmo alto per un tempo e mezzo, dall’altra gli innesti e il cambio di modulo di Redaelli hanno dato quella marcia in più ai bergamaschi, capaci alla fine di rimontare il duplice svantaggio.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA

Ritmi alti. Sin dalle prime battute di gioco la partita si dimostra molto combattuta soprattutto a centrocampo. Se da una parte gli ospiti al 10’ guadagnano una punizione da posizione interessante con Conti, calciata poi da Mangili e ribattuta dalla barriera, dall’altra la Trevigliese imbastisce una bella azione al 14’ con Maffei e Pilenga per il colpo di testa di Gueye, che di poco non inquadra la porta. Non c’è un attimo di respiro e i lecchesi due minuti dopo ci provano dalla distanza con Bovis, mentre sugli sviluppi sempre della stessa azione è la premiata ditta Losa e Cotrone a scambiarsi la palla e con quest’ultimo a calciare di prima e a trovare la deviazione della difesa. Gli attacchi alla porta di Miori arrivano su più fronti e al 22’ l’estremo difensore si rende protagonista di una parata tutt’altro che facile sul tiro di Bonsi, mantenendo così il parziale invariato. Sempre quest'ultimo prova a sorprendere gli avversari sfruttando i suoi scatti, ma capitan Garbero si staglia davanti a lui impedendogli di creare pericoli peggiori. Negli ultimi minuti l’equilibrio si spezza e se al 40’ Vigani passa a Longaretti con quest’ultimo al tiro, la squadra biancazzurra fa sua la palla e con un’altra delle sue accelerazioni con un ribaltamento di fronte e un’azione repentina mette Cotrone in condizione di segnare siglando il momentaneo 0-1, con Miori che pur mettendoci il guantone non riesce a evitare la rete.

Bovis raddoppia, Nenadovic beffa i biancazzurri. La ripresa si presenta con ritmi un po’ più bassi, ma comunque non priva di emozioni e brividi. Che non tardano ad arrivare: già al 4’ gli ospiti trovano il raddoppio con Conti che si guadagna il calcio di rigore e con Bovis a trasformare la massima punizione. I biancocelesti, però, non si abbattono di fronte al doppio svantaggio e al 17’ dimezzano le distanze con il gol di Gueye, bravo a sfruttare le ingenuità difensive per trafiggere Valsecchi e firmare l’1-2. I padroni di casa prendono sempre più coraggio e prima Maffei al 24’ e poi Rinaldi al 26’ provano a impensierire l'estremo difensore avversario dalla distanza, ma i loro tiri finiscono fuori. Anche il Manara tenta di far male per allargare il conto delle reti e al 40’ il solito Conti guadagna una punizione battuta poi da Schiavano, che butta la palla in mezzo all’area dove Biaye arriva prima di tutti, ma Miori e poi il direttore, il signor Tagliaferri di Lovere, fermano la sua iniziativa. A mettere definitivamente la parola fine alla partita ci pensa però Nenadovic nei minuti di recupero: guadagnata una punizione sulla trequarti, al tiro si presenta il montenegrino che dal suo piede fa partire una fucilata non lasciando scampo a Valsecchi e sigillando il risultato sul 2-2. Finale concitato, con De Lisio espulso per doppia ammonizione. Brava la Trevigliese a rimettersi in carreggiata e a reagire di fronte al doppio svantaggio. Manara, di contro, che ha saputo mostrare delle buone qualità applicate a delle buone giocate. Il gol di Nenadovic, però, fa uscire dal campo i ragazzi di Abategrosso con l’amaro in bocca.

IL TABELLINO

TREVIGLIESE-MANARA 2-2

RETI (0-2, 2-2): 41’ Cotrone (M), 4’ st Bovis (M), 17’ st Gueye (T), 47’ st Nenadovic (T).

TREVIGLIESE (4-4-2): Miori 7.5, Del Prato 5.5 (6’ st Rinaldi 7), Aquilino 6 (22’ st Chinelli 6), Brugali 6.5, Maffei G. 6.5 (29’ st D’Elia 6), Garbero 6, Pilenga 6.5 (6’ st Coati 7), Motta 6, Longaretti 6.5, Gueye 7, Vigani 6 (1’ st Nenadovic 8). A disp.: Rota, Yamba, Facchetti, Caputo. All. Redaelli 6.5.

MANARA (3-4-3): Valsecchi L. 6.5, Cotrone 7.5, Bonsi 7, Losa 7 (31’ st Manara 6), Riva 6.5, De Lisio 5.5, Biaye 6, Colombo M. 6.5, Conti D. 7, Mangili 6.5, Bovis 6.5 (28’ st Schiavano 6.5). A disp.: Valsecchi, Resnati, Schiavina, Melzi, Ciappesoni, Bonaccorso, Arienti. All. Abaterusso 6.5.

AMMONITI: Garbero (T), Cotrone (M), Bonsi (M).

ESPULSO: 47’ st De Lisio per doppia ammonizione.

ARBITRO: Tagliaferri di Lovere 6.

ASSISTENTI: Molino e Zanibelli.

LE INTERVISTE

A fine gara il tecnico della Trevigliese Redaelli commenta così la partita disputata dai suoi ragazzi: «Abbiamo fatto male per sessanta minuti, siamo stati in preda della loro foga. Siamo stati feriti e riferiti, poi loro si sono tirati un po’ indietro e noi da lì abbiamo fatto bene. Portiamo a casa questo punto e sul piatto della bilancia pareggiamo i conti con la partita dell’andata, anche se saremmo ancora in credito con la sorte. Oggi i cambi e il cambio di modulo ci hanno dato qualcosa in più».

Più soddisfatto invece l’allenatore del Manara Abategrosso: «Il gol sul finale è stata un po’ una beffa per quanto messo in campo. La cosa importante però è l’interruzione della serie negativa di sconfitte. La prestazione oggi è stata importante contro i ragazzi della Trevigliese. Comunque continueremo a lavorare in settimana anche per far sì di non cadere più in certe disattenzioni».