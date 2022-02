Il bomber è on fire e si prepara a colpire la sua ex squadra

Giacomo Mammetti si è sbloccato e non vuole più fermarsi. Due gol nelle prime dodici presenze, entrambi con la maglia della Vergiatese, altrettanti nelle ultime due stavolta difendendo i colori biancorossi del Club Milano. Entrambi molto pesanti: il primo ha dato il via alla vittoria sul Verbano, il secondo è valso il pareggio contro il Pavia. E potevano essere già tre se Boari non avesse fatto un miracolo proprio all’ultimo secondo, inchiodando il pallone sulla linea di porta come Zoff su Oscar nel 1982. Il centravanti però guarda già avanti, alla sfida speciale di domenica prossima quando tornerà per la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con