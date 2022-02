Dalla Serie A albanese il nuovo rinforzo del Sedriano

Affidata fino al termine della stagione a Marco Recchia, già tecnico dell'Under 19, dopo l'addio del precedente tecnico Salvatore Principato l'Eccellenza Femminile del Sedriano si arricchisce di un nuovo arrivo. Classe 1995, l'esterno offensivo Marsela Djegesina arriva dalle albanesi del KFF Vllaznia, società della massima Serie che in settembre ha affrontato la Juventus in Champions League.

Sara Alluvi, classe '97 di ritorno dal Real Meda







I movimenti allestiti dal direttore sportivo Antonio Blumetti, però non si sono limitati a lei. È rientrata infatti in gialloblù, di ritorno dal Real Meda, la classe '97 Sara Alluvi. Novità anche sul fronte della Juniores: un ritorno anche quello di Marta Fassina, indisponibile fino a qui per motivi di studio, che si va ad aggiungere agli innesti di Greta Villani e Beatrice Parini, provenienti dall'Accademia Vittuone.

Reduce dall'ultima sconfitta di misura contro il quotatissimo Monterosso, il Sedriano è in piena lotta nel campionato d'Eccellenza con un bottino a oggi frutto di 3 vittorie (ottenute contro 2B, Crema e Tabiago), e 3 pareggi (Idrostar, 3Team e Gavirate). 12 i punti totali, tanti quanti le gare disputate.

Di vertice il campionato dell'Under 19, in piena lotta per il primato con Fiammamonza, Real Meda e Azalee, e che domani ospiterà alle 16:30 il Pavia Academy.