Bandirola si prende la scena sui piazzati, terza vittoria di fila per Siciliano

Siciliano si impone e nel nuovo anno conosce solo risultati utili, questa volta ci pensa Bandirola che, prima su rigore e poi con una punizione salvata da Malune oltre la linea secondo il direttore di gara, mette la firma sulla vittoria dei suoi. Pro Eureka che senza Pititto si affida a Bandirola al centro dell'attacco, che nonostante non abbia nelle corde il giocare spalle alla porta lottando tra i difensori cerca di sfruttare le sue caratteristiche per essere pericoloso. Aiutato anche dai compagni, che almeno per la prima mezz'ora di gioco riescono ad essere sempre aggressivi con i tre dietro per riconquistare palla e puliti nell'inizio azione, dove la ricerca di Dos Santos e Romano tra le linee si rivela la scelta più azzeccata. L'Alicese dal canto suo fatica a ad uscire e tenere palla in zona offensiva, con Anselmino e Giovinazzo assorbiti dalla spavalderia fisica di Roccia-Paris-Di Savino.

Al primo minuto di gioco Malune mostra un errore che ritornerà durante la gara, uscita per spazzare il pallone e rinvio che si rivela corto, Romano intercetta e cerca la porta vuota da 35 metri, palla che finisce larga. Poi ci prova Bandirola dal limite dell'area con un sistro alto, prima dell'ingenuità di Diadoro: corner dalla destra e palla che sfila, Romano la stoppa e se la sposta dentro l'area, Diadoro lo tampona in modo grossolano e ben poco aggressivo, rigore netto che Bandirola trasforma spiazzando Malune e togliendosi qualche pensiero che lo appesantiva nella testa. Alla mezz'ora tira fuori la testa l'Alicese, Giovinazzo trova un pertugio e manda Beretta in porta, destro del dieci che Benini respinge, poi ancora Beretta ci prova defilato e manda alto. Dopo questa parentesi torna in avanti la Pro Eureka, ancora Romano fa valere le sue abilità, questa volta abbocca Pelle che lo sgambetta sul lato corto sinistro dell'area di rigore. Alla battuta va Bandirola, ci si aspetta un cross da quella posizione ma lui va a chiudere col mancino cercando il primo palo, Malune sorpreso in ritardo si allunga sulla sua sinistra e smanaccia via, ma per il direttore di gara la palla ha superato la linea e convalida il gol tra le proteste ospiti.

Nella ripresa Mellano passa al 4-3-3 con Beretta punta centrale e nei primi dieci minuti esaurisce tutti i cambi, segno che la necessità di dare una scossa è una speranza. Ma un vero e proprio cambio di marcia non arriva, la reazione e più di nervi che ragionata e la gara si sporca molto, con l'Alicese che mette palla avanti di frenesia e la Pro che cerca di gestire le mezze situazioni con la conquista del fallo o la palla lunga sulla punta. Il brivido arriva ancora una volta da calcio piazzato, il neo entrato Gai si incarica di un calcio di punizione da 25 metri, palla che supera la barriera e trova il palo alla destra di Benini. Gara sporca e confusionaria nel finale, dove la Pro Eureka sventa i timidi tentativi ospiti grazie a una buona fase difensiva e un Paris piglia tutto. Malune invece persevera nei suoi errori, altro rinvio basso che arriva a Sinisi, i centrocampisti non ci sono in pressione e lui prova da lontano la beffa, ma la palla va ancora fuori. Finisce così, con Siciliano che sembra plasmato la sua squadra e questa gara lo dimostra, essersi calati bene nei momenti che richiedevano di sporcare il gioco è un passo in avanti.

IL TABELLINO

PRO EUREKA-ALICESE ORIZZONTI 2-0

RETI: 22' rig. Bandirola (P), 39' Bandirola (P).

PRO EUREKA (3-4-3): Benini 6.5, Palestro 6, Verlucca 6, Roccia 6.5, Paris 7, Di Savino 6.5, Luz Dos Santos 6.5, Nosenzo 6 (30' st Gallace 6), Bandirola 7 (30' st Golfarelli 6), Sinisi 6.5, Romano 7 (38' st Capriolo sv). A disp. Petruzzella, Recano, Regaldo, Bouchbika, Starnai, Santoni. All. Siciliano 6.5.

ALICESE ORIZZONTI (4-4-2): Malune 5, Ramundo 6, Pelle 5.5 (1' st Verna 6), Moussaif M. 6, Pasinato 5.5, Gila G. 5.5 (12' st Gai 6), Diadoro 5 (12' st Raffa 5.5), Caamano 5.5, Anselmino 5 (1' st Mane 5.5), Beretta 5.5, Giovinazzo 5.5 (12' st Edalili 5.5). A disp. Capodici, Fiorino, Brando, Petrocelli E.. All. Mellano 5.5.

ARBITRO: Cattaneo di Novara 5.

COLLABORATORI: Castelletto e Mulassano.

AMMONITI: Beretta (A), Romano (P), Nosenzo (P), Ramundo (A).

LE PAGELLE

PRO EUREKA (3-4-3)

Benini 6.5 Chiamato in causa una sola volta sul tiro di Beretta, risponde presente e si guadagna la giornata.

Palestro 6 Resta piuttosto bloccato, trova una volta il fondo nel secondo tempo e Malune blocca.

Verlucca 6 Non fa gol e negli ultimi tempi è una notizia, ma alcune conquiste in zona offensiva dimostrano la sua crescita nelle zone avanzate.

Roccia 6.5 Una sicurezza su cui costruire, il braccetto destro del reparto difensivo che non perde un contrasto.

Paris 7 Gigante che si dimostrata l'ostacolo insormontabile della giornata dell'Alicese. Crea scoramento negli avversari.

Di Savino 6.5 Anche lui perfetto nell'andare alto in pressione e non far uscire il pallone da quella situazione, in estremo si spende il fallo.

Luz Dos Santos 6.5 Crea i presupposti per far male utilizzando il suo uno contro uno, un po' impreciso nell'ultimo passaggio.

Nosenzo 6 Meno dinamico di altre volte nell'accorciare in avanti ma lo stesso presente nel lavoro sporco.

30' st Gallace 6 Entra in un momento in cui la gara ha bisogno di essere gestita più che giocata e svolge il suo compito.

Bandirola 7 Per caratteristiche non può dar peso all'attacco, muove meglio in profondità ma in quel caso è servito poco. Ripiega sui piazzati e si regala qualche gioia in una stagione complicata.

30' st Golfarelli 6 Due spunti che tengono palla lontana dalla sua porta.

Sinisi 6.5 Fondamentale nel dare presenza in mezzo al campo e conquistare numerosi palloni vaganti in cerca di padrone, la sua avidità da questo punto di vista giova alla squadra.

Romano 7 C'è lui nei momenti importanti, prima beffa Diadoro, poi manda fuori giri Pelle e si conquista i falli decisivi.

All. Siciliano 6.5 Primo tempo pimpante dove le soluzioni di gioco vengono trovate. Nel secondo la gara si sporca e la squadra si adatta senza troppe sofferenze.

ALICESE ORIZZONTI (4-4-2)

Malune 5 Giornata non pimpante, i suoi rinvii creano brividi. In ogni caso, sul gol è in ritardo ed è sorpreso sul suo palo. difficile dire se la ragione è sua o dell'arbitro.

Ramundo 6 Dinamico a reggere la pressione di Verlucca, nel secondo tempo gioca da ultimo uomo e combatte con Bandirola e Capriolo.

Pelle 5.5 Non sembra dentro la partita fin da subito, Romano lo beffa e lui è messo male, il fallo è una conseguenza del suo errore di lettura.

1' st Verna 6 Propositivo davanti alla difesa, il suo ingresso dà qualcosa in più all'inizio dell'azione che fino a quel punto non aveva padroni.

Moussaif M. 6 Non si tira indietro nel corpo a corpo, cerca di infilarsi negli spazi palla al piede per far avanzare l'azione, volenteroso.

Pasinato 5.5 Poco brillante anche lui, fa bene in marcatura su Bandirala spalle alla porta, ma se viene puntato va in difficoltà.

Gila G. 5.5 Fa mancare la sua presenza a protezione della linea difensiva.

12' st Gai 6 Se non altro si fa notare al suo ingresso in campo con il calcio di punizione sul palo.

Diadoro 5 Manca all'appello anche un solo spunto in zona offensiva, colpevole in occasione del rigore.

12' st Raffa 5.5 Non è da lui che può arrivare la scossa per trovare la via del gol.

Caamano 5.5 Poche giocate e nel mezzo è spesso fuori giri. Manca copertura e fatica ad avere palla nei piedi.

Anselmino 5 Assente dalla manovra, si nasconde dietro Paris quando dovrebbe almeno provare a contendergli qualche pallone.

1' st Mane 5.5 Nulla di particolare, prova a scambiare con Beretta ma sempre senza risultati.

Beretta 5.5 Suo l'unico tiro in porta dei suoi, ma non può reggere il peso dell'attacco.

Giovinazzo 5.5 Ci si aspetta qualcosa in più dalle sue giocate, un paio di buoni passaggi non possono valere una sufficienza.

12' st Edalili 5.5 Prova a creare un po' di scompiglio tra i difensori ed è già un successo, ma i risultati scarseggiano.

All. Mellano 5.5 Nel primo tempo sono mancate soluzioni nel costruire l'azione. Nel secondo la reazione è stata blanda e disordinata, ma con 5 cambi in un baleno almeno ha provato a dare un segnale.