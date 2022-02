Meravigliosamente Lucento, KO anche il Benarzole: Maione a +4 dalla zona playout

Vittoria rotonda, ma sofferta, per il Lucento di Gianfranco Maione, davanti al proprio pubblico, ai danni del Benarzole di Francesco Perlo, che esce dal campo a testa altissima. Al 90' è 3-0, grazie ai gol di Marco Salerno e alla doppietta di Giovanni Bacco. Partita maschia, con parecchi contrasti ed interruzioni, in cui le due squadre si giocavano una bella fetta di salvezza. I padroni di casa si schierano con il solito 4-3-3: Simone Comisso in porta; difesa a quattro con Andrea Pili a destra, il neo acquisto Marco Juricic a sinistra, Bassirou Tine e Francesco Pace centrali; Carlos Torre, Alessandro Celestri e Marco Salerno a formare la linea di centrocampo; "Pippo" Epifani, Gabriele Shtjefni e Riccardo Turcis il tridente offensivo. Perlo, giunto in Corso Lombardia dopo una vittoria pesantissima contro il S.D. Asti, sceglie un atteggiamento leggermente più prudente: 4-3-1-2 largo con Samuele Favaro in porta; Guglielmo Riorda, Lorenzo Amendola, Samuel Desantis, Luca Tamburello in difesa; Gino Sammartino, Rigoberto Capitao (sostituito dopo pochi minuti da Rafal Sciani Ribeiro, a causa di un grave infortunio) e Arturo Porcaro a centrocampo; Simoes Diego De Souza dietro le due punte Federico Chiappino e Alberto Petracca.

Una (troppo) tattica prima frazione. Nel primo tempo, le emozioni lasciano troppo spazio ai tatticismi. Gli uomini di Perlo, decimati prima della mezz'ora per un intervento killer di Ribeiro, faticano a creare azioni degne di nota, anche per "copa" del pressing altissimo e asfissiante del Lucento. I rossoblu di Corso Lombardia fanno un buon lavoro dietro, raddoppiando e ripartendo in modo ordinato, ma, in fase di costruzione, mancano di precisione al momento dell'ultimo passaggio, quello decisivo. Da mettere a referto solamente il bruttissimo intervento di Ribeiro, che lascia il Benarzole scoperto, obbligando Arturo Porcaro (oggetto di qualche sbeffeggio da parte del pubblico pagante) a scendere sulla linea difensiva, rinunciando, di fatto, ad attaccare con più uomini.

Marco Salerno la sblocca, Giovanni Bacco la chiude negli ultimi 8 minuti. Nella seconda frazione di gioco, i ritmi si alzano drasticamente e, al 20', il Lucento passa in vantaggio: bell'azione corale, a due tocchi, dei rossoblu, Pili scappa sulla destra, scarica al centro per Marco Salerno che, dopo aver saltato agevolmente Tamburello, calcia in porta un diagonale preciso, imprendibile per l'incolpevole Favaro. 1-0. Passano venti minuti e, dopo una serie di ottimi interventi di Simone Commisso, arriva il raddoppio: svarione incredibile (ed imperdonabile) della difesa biancorossa, Giovanni Bacco ne approfitta rubando palla, superando Favaro e, a porta sguarnita, scaricando forte in rete. 2-0. Nel recupero, arriva addirittura il terzo gol: ancora Giovanni Bacco, dal limite dell'area, lavora bene un pallone sporco, e calcia forte ed angolato all'angolino basso, alla sinistra di Favaro. 3-0 e fischio finale. Risultato vitale per i padroni di casa, che, nel prossimo turno, dovranno far visita al Rivoli, una delle formazioni più in forma del torneo. Turno di riposo per la formazione di Perlo, utile per ricaricare le batterie e mettere a punto ciò che ancora fatica a venire fuori.

Gianfranco Maione e il suo Lucento si gode la pesantissima vittoria sul Benarzole, allungando il distacco dai biancorossi a 6 lunghezze

IL TABELLINO

LUCENTO-BENARZOLE 3-0

RETI: 20' st Salerno (L), 40' st Bacco (L), 48' st Bacco (L).

LUCENTO (4-3-3): Comisso 6.5, Pili 6.5, Juricic 6.5 (21' st Ghiazza 6), Torre C. 6 (31' st Bacco 7.5), Tine 7, Pace 6, Salerno 7 (39' st Gravina sv), Celestri 6.5, Epifani 6 (27' st Onofrio sv), Shtjefni 6.5, Turcis 6 (1' st Sbriccoli 6.5). A disp. Tauriello, Spione, Barbero, Miglietta. All. Maione 7.

BENARZOLE (4-3-1-2): Favaro 6, Riorda 6, Amendola 6.5, Sammartino 6, De Santis 6, Tamburello 6 (29' st Brero sv), Porcaro 6.5, Capitao sv (10' Rafael 4.5), Chiappino 6.5 (35' st Scoffone sv), De Souza 6.5, Petrarca 6. A disp. Ricatto, Marchiaro, Serra, Begolo. All. Perlo 6.

ARBITRO: Biasiol di Nichelino 7.5.

COLLABORATORI: Lo Chiatto L. e Rosso.

AMMONITI: 3' st Tine (L), 5' st De Santis[03] (B).

ESPULSI: 28' Rafael (B).

LE PAGELLE

LUCENTO

Commisso 6.5 Un paio di interventi salva-risultato gli valgono la sufficienza ampia. Tempismo perfetto, ottimo nell'alzare la squadra quando rinvia.

Pili 6.5 Non molla un centimetro sulla sua fascia di competenza, proprio come un vero capitano dovrebbe fare. Ha carattere e personalità da vendere.

Juricic 6.5 Buona prova, all'esordio, per il laterale difensivo rossoblu. La sua giovanissima età (classe 2003) è solo un assist per la sua crescita costante.

21' st Ghiazza 6 Entra per dare una grossa mano alla manovra, in particolar modo quando la squadra si sbilancia troppo. Riesce nell'intento, ma, a volte, è troppo frenetico.

Torre 6 Al momento della sua sostituzione, il pubblico presente contesta Maione, reo di aver fatto la scelta sbagliata. Quando il Lucento si abbassa, è il primo a dar fastidio agli avversari.

31' st Bacco 7.5 Gli bastano pochi minuti per lasciare il segno in una gara difficile e dai nervi tesissimi. Ha talento e si conferma la scelta tattica giusta nei momenti di difficoltà.

Tine 7 Uno dei migliori centrali di difesa del Girone B. Ha corsa, fisico, centimetri, è puntuale negli interventi e sulle palle sporche. Ha trovato, al Lucento, la sua dimensione.

Pace 6 Un po' oscurato dal suo compagno di reparto, non riesce ad emergere come ci si aspetterebbe da un giocatore con il suo talento. Ha grandissimi margini di miglioramento, ma ha solo 18 anni.

Salerno 7 Spacca il match con un gol che è un agglomerato di potenza, precisione e grinta. Un talismano per Maione, del quale non si deve privare. 39' st Gravina sv.

Celestri 6.5 I suoi lanci risultano decisivi nell'economia del match, soprattutto quando Porcaro si alza (insieme a tutta la difesa) a ridosso della linea di centrocampo. Precisione sopraffina.

Epifani 6 "Pippo gol" non riesce ad incidere come vorrebbe. Peccato, perché la qualità e la forza di volontà non mancano. Una giornata storta può capitare. 27' st Onofrio sv.

Shtjefni 6.5 Le sue indubbie qualità nel dribbling e nel costruire azioni da gol sono una freccia importante nell'arco di Gianfranco Maione. Perno davanti.

Turcis 6 Non proprio l'esordio che aveva sognato nelle notti precedenti al match. Può fare decisamente meglio, e lo sa anche lui.

1' st Sbriccoli 6.5 Le sue qualità sono indubbie, è un uomo in più sia per l'Under 19 che per la prima squadra. Gli manca solamente il gol.

All. Maione 7 Vittoria fondamentale, che stacca ancora di più il Lucento dalle zone calde di classifica. Può solo fare i complimenti ai suoi ragazzi.

Seconda sconfitta dal suo ritorno in biancorosso per Francesco Perlo: dopo due vittorie consecutive i cuneesi si fermano al Riconda

BENARZOLE

Favaro 6 Sul primo e sull'ultimo gol può fare davvero poco, sul secondo ha qualche responsabilità, insieme a tutto il reparto difensivo.

Riorda 6 Non benissimo il suo approccio al match: nei primi 25 minuti, parte timidamente e senza particolari spunti. Nella ripresa, ingrana la marcia, ma non basta.

Amendola 6.5 Uno dei migliori tra le fila biancorosse: corre e si sacrifica per la squadra, dando pochissimi punti di riferimento a Riccardo Turcis e Simone Sbriccoli.

Sammartino 6 Bravo nel creare superiorità quando la squadra porta il baricentro avanti. Spesso impreciso in fase difensiva.

De Santis 6 Prende un cartellino giallo ingenuo, che rischia di compromettere ancora di più la prestazione del Benarzole. Può e deve migliorare nella gestione del possesso.

Tamburello 6 Da rivedere i raddoppi, dove sbaglia tantissimo. Spazza con sicurezza le seconde palle, soprattutto quelle sanguinose. 29' st Brero sv.

Porcaro 6.5 Leader senza la fascia al braccio. Bravo a far innervosire giocatori e sostenitori del Lucento. Proverbiale la sua "tirata d'orecchie" ai compagni al fischio finale.

Capitao sv. Gioca dieci minuti scarsi, poi si fa male. Una perdita gravissima per Perlo.

10' Ribeiro 4.5 Entra per dare una mano, ma finisce per danneggiare la squadra. Intervento killer in una zona "innocua" del campo, che gli costa un'espulsione sacrosanta.

Chiappino 6.5 Esce dal terreno di gioco quasi in lacrime, conscio di aver dato tutto per la maglia. Giocatore molto forte, talento raro nella rosa del Benarzole. 35' st Scoffone sv.

De Souza 6.5 L'unico a metterci la faccia dopo questa pesantissima e bruciante sconfitta. Gesto lodevole, da capitano che ha a cuore la squadra e i compagni.

Petracca 6 Ha davanti un futuro in cui può solamente fare meglio. Bravo a crederci fino in fondo, ma troppo frenetico in molte situazioni.

All. Perlo 6 Sconfitta che fa malissimo in chiave classifica, ma la sua cura sta dando i suoi frutti, soprattutto per quanto riguarda il gioco sugli esterni.

ARBITRO: Alessandro Biasol di Nichelino 7.5 Non sbaglia nulla di eclatante e tira fuori i cartellini al momento giusto. Solo applausi per il fischietto piemontese.