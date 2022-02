Romano festeggia il compleanno, Tortora il primo gol tra i grandi

Apre su rigore e chiude nel finale in contropiede il Baveno. Pratica e cinica la formazione di Rino Molle, che centra il secondo colpo consecutivo in trasferta dopo quello con La Pianese e risale ancora la classifica: ora sono 4 vittorie nelle ultime 5 giornate per i lacuali, proiettati verso la salvezza diretta. Dalla parte opposta ancora troppi gol sbagliati e il LG Trino va di nuovo in bianco. Mastica ancora amaro il tecnico Andrea Caricato, che già contro l’Accademia Borgomanero nel turno precedente aveva lamentato la poca precisione offensiva dei suoi, e non può che ripetersi dopo la sconfitta interna. A questo punto per i biancoazzurri è piena zona play out e i punti tornano a scottare.

Ritmo alto Parte a razzo il Baveno con almeno tre conclusioni però bloccate facilmentea terra da Cioffi. La più pericolosa è un diagonale di Austoni al 4' da sinistra: tiro potente e rasoterra ma il numero uno di casa c'è. Risposta immediata del LG Trino ma al 7' Brugnera su un traversone dalla destra si trova la palla tra i piedi in area piccola ma sbaglia il controllo e si fa recuperare dall'avversario. Ben più insidiosa la palla che ha tra i piedi Gambino al 12': lanciato nel corridoio giusto verso la porta del Baveno calcia deciso ma centra in pieno Poletti in uscita. Tempo un minuto e Bytyci scende di gran carriera sulla sinistra, tocco in mezzo e ancora Gambino ci arriva con un attimo di ritardo. Il LG Trino preme e fa sul serio, tant'è che al 18' sugli sviluppi di un corner dalla destra Francia colpisce di testa costringendo Poletti ad un altro intervento importante. Attenzione però a due amnesie difensive: al 21' ne aprofitta Romano, arriva centralmente ma spara alto a tu per tu con Cioffi.

Scatto Baveno Al 25' invece lancio di Austoni da sinistra, palla ancora per Romano che stoppa anche bene ma cade a terra facendo sfumare una ghiottissima occasione. La gara sembra raffreddarsi nei minuti successivi ma al 32' la temperatura torna calda: batti e ribatti al limite dell'area trinese, Romano calcia e trova il braccio di Sendin. Per l'arbitro è rigore nonostante le proteste trinesi. Sul dischetto va Romano che infila bene Cioffi. 0-1. Poco da dire sulla parte restante del tempo, con il LG Trino che nell'immediato non riesce a riorganizzarsi per il pareggio. Per il Baveno quasi allo scadere Prandini non trova il pertugio giusto per colpire a rete.

LG Trino spuntato Vibrante anche l'inizio di ripresa. Un invito di Capocchiano da sinistra al 2' taglia tutta l'area di rigore senza che alcun compagno intervenga. Al 15' la palla buona è per Gambino ma il colpo di testa del centravanti trinese su cross dalla destra si spegne sul fondo. Attenzione ad un contropiede del Baveno al 17': sulla destra va via Marchionini, palla in mezzo per Austoni che si gira bene ma scivola al momento della conclusione, la palla resta lì e irrompe Romano che si fa murare il tiro da Cioffi. Il LG Trino va davvero vicino al pareggio al 33': rasoterra mancino dell'avanzato Francia, deviazione ed in seconda battuta Poletti interviene anticipando di un soffio Gambino. Poi al 35' è il neo entrato Caposele a fare da torre di testa in area ma Di Leva è in vantaggio su Brugnera e Gambino e spazza via. Nulla da fare e al 45' il Baveno chiude i conti: classico contropiede sulla destra, la palla salta dall'altra parte del campo e sul palo lontano si fa trovare pronto il neo entrato Tortora. 0-2. Grande festa per gli ospiti, mentre il LG Trino si interroga sul come ritrovare precisione sotto porta. Dubbio da risolvere al più presto.

IL TABELLINO

LG TRINO-BAVENO 0-2

RETI: 33' rig. Romano (B), 45' st Tortora (B).

LG TRINO (4-3-3): Cioffi 6.5, Ali 6, Bytyci 6, Sendin Saldana 5 (8' st Daidola 5.5), Baggio 5.5, Francia 5.5, Peretti 6 (31' st Caposele 6), Birolo 6, Gambino 5 (39' st Zichittella sv), Brugnera 5, Capocchiano 6. A disp. Losa, Corradino, Bernaudo, Chiaria, Daka, Coppola. All. Caricato 6.

BAVENO (4-2-3-1): Poletti 7, Danzo 6.5, Ramalho 6.5, Tinelli 7.5, Di Leva 6.5, Acosta 6.5, Marchionini 6.5, Prandini 7, Austoni 6.5 (25' st Gargano 7), Romano 6.5 (46' st Tasin sv), Piccini 6.5 (40' st Tortora 7). A disp. Travaglio, Pagliari, Piana, Gnata, Ferrario, Donzelli. All. Molle 7.

ARBITRO: Cipriano di Torino 6.5.

COLLABORATORI: Volpini e Bono.

AMMONITI: Bytyci (L), Francia (L), Prandini (B).