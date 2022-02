Rossi e Bertoletti show, D'Aniello e Sangiovanni ingenui

Il primo successo del Codogno nell'anno nuovo vede come protagonisti Rossi e Zamble, trascinatori della squadra di Curti. Un Castelleone spento e poco brillante in avanti incasella così la terza sconfitta di fila.LE PAGELLE RC CODOGNO Carriello 6 Inoperoso. Giornata tranquilla per il portiere locale. Bernardini S. 6 Si limita alla fase difensiva. 25'st Bertoletti 7 Segna la sua prima rete con la nuova maglia. Marinoni 6 Meno arrembante del solito in fase offensiva. Solita diga dietro. 15’st Palla 6 Difende con ordine. Dalle sue parti non si passa. Dragoni 6 Solido in mezzo. Vince molti...