Uno Zamble stile Hulk trascina gli azzurri al successo

Il Codogno conquista la prima vittoria del 2022 grazie ad un secondo tempo devastante. I ragazzi di Curti interrompono la striscia negativa di due sconfitte consecutive (contro Pontelambrese e Sancolombano) ed ottengono tre punti fondamentali per tenere vivo l’obiettivo dei playoff. Dopo una prima frazione equilibrata, Rossi apre le danze dal dischetto e Zamble e Bertoletti chiudono in contropiede la contesa in favore dei locali. Curti si affida al solito 4-3-3 con Carriello tra i pali, Bernardini e Marinoni a presidiare le corsie esterne di una difesa completata da Cigognini e Giavardi. Capitan Manzoni in cabina di regia coadiuvato ai...

