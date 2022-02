Il guizzo di Chiumente sembrava poter bastare per i tre punti, ma il pari di Daidola gela Gatta

Un uno a uno frutto di lotta e fisicità, dove la conquista della zona centrale del campo poteva essere decisiva ma nessuna delle due squadre ha preso il sopravvento, creando pochi sussulti se non in occasione di un contesta gol del pareggio. Qualcosa in più lo ha forse fatto vedere il Settimo, che grazie alla fisicità dei suoi centrocampisti ha gestito la maggior parte dei palloni passati per la metà campo. In generale però la gara è stata giocata sull'errore dell'avversario, con entrambe le formazioni che hanno rinunciato ad uscire in pressione e si sono affidate al lancio da dietro, saltando il centrocampo e provando a conquistare le seconde palle. Da una parte han fatto bene Dansu e Stano nel recupero palloni, dall'altra Baggio e Francia, che si sono palleggiati la marcatura Niang con buoni risultati. Meno bene i tre centrocampisti di Caricato, che han sofferto il loro minor peso specifico dando poco apporto nelle due fasi di gioco.

Dinamismo che ha nelle corde il Settimo e con questo prova a pungere si da subito con l'azione personale di Dansu, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Poco dopo ci prova Niang sempre da fuori, dopo che De Mitri aveva toccato palla in uscita a Brungnera, ma anche questa volta la conclusione è larga. Centra la porta invece Stano, che conquista una mezza palla poco fuori dal limite dell'area e prova di destro, Cioffi si allunga e mette in angolo. Al 21' si fa vedere in fase offensiva anche il Trino, con Brugnera che scambia con Daidola e calcia alto con il sinistro. Trino che sul finale di primo tempo ha qualche occasione su cui costruire qualcosa di buona, tutte nate da errori in costruzione da parte del Settimo, che perde Barale per infortunio e di conseguenza pulizia nell'inizio azione, ma le conclusioni di Daidola e Caposele sono lontane dallo specchio della porta.

La ripresa regala un Settimo che si affaccia con più convinzione sulla fase offensiva, anche grazie a qualche guizzo di Tabone, che fino a quel momento era rimasto un po' nascosto. Al 12'st è proprio Tabone ad incaricarsi della battuta del corner dalla sinsitra, traiettoria sul primo palo dove sbuca Chiumente che di testa anticipa tutti e firma il vantaggio. Qualche minuto dopo c'è subito l'occasione per raddoppiare: De Simone crossa da sinistra, Baggio scivola e Niang ha la palla sul destro, ma la conclusione non trova la porta. Ancora De Simone punge il trino, questa volta in solitaria, accentrandosi da sinistra e cercando la porta, Cioffi respinge. Lato Trino, si fatica a servire Gambino che gioca quasi sempre spalle alla porta, ma quando ha l'occasione non si fa trovare pronto: Birolo ha finalmente uno spunto e trova la punta a centro area che stacca da solo a centro area, ma di testa sbuccia e mette fuori.

Trino che fatica a trovare la via del gol, ma i piazzati vengono in aiuto. Al 30' Brugnera si incarica di battere una punizione sul lato destro d'attacco, al momento della battuta la difesa del Settimo sale per mettere gli avversari in fuorigioco ma la bandierina resta abbassata. A questo punto la situazione è surreale e si tratta di assalto al fortino con sei giocatori contro il portiere del Settimo, che sventa due conclusioni ravvicinate prima di cadere sotto il colpo di testa di Daidola seguito dalle veementi proteste delle Violette, l'arbitro però convalida. Uno a uno quasi inaspettato, che può tramutarsi in beffa per Gatta quando Zichittella serve Daidola sulla corsa che una volta in area, ma defilato, fa partire il destro che centra il primo palo e ferma le speranze di Caricato di fa bottino pieno.

IL TABELLINO

SETTIMO-LG TRINO 1-1

RETI (1-0, 1-1): 12' st Chiumente (S), 30' st Daidola (L).

SETTIMO (4-4-1-1): Maggi G. 6.5, Mangiardi 5, De Simone 6.5 (36' st Maggi S. sv), Stano 6.5, Chiumente 6.5, Picone Chiodo 6, De Mitri 5 (31' st Ollio 6), Barale sv (17' Gueye 6), Niang 6, Dansu 6.5, Tabone 6 (36' st Chirone sv). A disp. Pezzoli, Fiandaca C., De Paolis, Pellicanò, Milanesio. All. Gatta 6.

LG TRINO (4-3-3): Cioffi 6, Ali 6, Capocchiano 6.5, Caposele 5 (26' st Daka 6), Baggio 6.5, Francia 6.5, Peretti 6, Birolo 6, Gambino 5.5 (33' st Zichittella sv), Daidola 6, Brugnera 6. A disp. Losa, Corradino, Sendin Saldana, Bernaudo, Coppola, Chiaria, Laneve. All. Caricato 6.

ARBITRO: El Amil di Nichelino 5.

COLLABORATORI: Aimar e Mulassano.

AMMONITI: Birolo (L), Peretti[03] (L), Stano (S).

LE PAGELLE

SETTIMO (4-4-1-1)

Maggi G. 6.5 Non deve mai compiere parate se non in occasione del gol, ultimo baluardo restato a difendere la porta viene abbattuto solo alla terza conclusione.

Mangiardi 5 Non fa valere la sua fisicità in una gara dove sarebbe fondamentale, incerto anche in impostazione.

De Simone 6.5 Due suoi spunti nel secondo tempo creano i presupposti per far male.

Stano 6.5 Pimpante nel mezzo, conquista falli e palloni importanti per la squadra.

Chiumente 6.5 Buon controllo dal punto di vista difensivo e ci mette anche la scampagnata vincente in area avversaria.

Picone 6 Deve presto alzarsi per sostituire Barale nel mezzo, per forza interpreta il ruolo in modo diverso e non può dare i punti di riferimento in palleggio che servirebbero alla squadra.

De Mitri 5 Troppi errori nella gestione del pallone in zona offensiva, manca mordente nel riconquistare le mezze palle e nel chiudere il buon servizio di Dansu sul finire di primo tempo.

Gueye 6 Non sbava nell'uno contro uno dove fa valere la prestanza fisica.

Niang 6 Giornata dura per lui, Francia e Baggio lo gestiscono al meglio, ma anche se non trova la via del gol crea apprensione con i suoi movimenti e la tenacia con cui li porta a termine.

Dansu 6.5 Spunti solitari che sono tra le poche soluzioni offensive che il Settimo trova.

Tabone 6 Primo tempo con poche apparizioni, meglio nel secondo dove mette sulla testa di Chiumente il corner che porta al vantaggio.

All. Gatta 6 Manca qualcosa in soluzioni offensive, senza Barale l'uscita è difficoltosa così come la gestione dei palloni riconquistati. Il gol del pari sarebbe da rivedere in video, ma quel movimento della linea deve avere grande fiducia nelle qualità della terna arbitrale...

LG TRINO (4-3-3)

Cioffi 6 Si rivela efficace, anche se non sembra brillare in sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Ali 6 Concede pochi spazi nel primo tempo, nel secondo soffre il maggior dinamismo di De Simone e il poco aiuto di Daidola.

Capocchiano 6.5 Si dimostra attento in chiusura, come quando sventa il servizio profondo di Stano per Niang nel primo tempo.

Caposele 5 Non ha presenza nei contrasti nel mezzo e lascia campo agli avversari.

26' st Daka 6 Qualcosa in più rispetto a Caposele, almeno nei movimenti che allungano la squadra.

Baggio 6.5 Niang è un osso duro, fisicamente sa come farsi sentire ma lui gli prende le misure e non gli molla un centimetro.

Francia 6.5 Baggio può giocare tranquillo anche perché sa che lui ci sarà a coprirgli le spalle.

Peretti 6 Fisicamente più leggero degli avversari si chiama fuori dalla lotta e cerca di giocare il più possibile con palla nei piedi.

Birolo 6 Un po' lo stesso discorso dei compagni di reparto per quanto riguarda le palle sporche, ma ha l'intuizione di trovare Gambino con un bel pallone a centro area.

Gambino 5.5 Gioca sempre spalle alla porta e fa fatica, ma sbaglia un po' troppo in appoggio e nell'unica occasione avuta poteva gestire meglio.

Daidola 6 Tanto impreciso nelle conclusioni e nelle scelte di gioco offensive. Poi nell'ultimo quarto d'ora recupera con un tep-in e un palo.

Brugnera 6 Il fattore calcio piazzato passa per i suoi piedi e alla fine si rivela determinante.

All. Caricato 6 Sceglie di non andare in pressione alta lasciando palleggiare il Settimo che preferisce alzare il pallone. Ma nel mezzo soffre un po' la maggior fisicità avversaria.