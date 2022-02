Taraschi, gol da 3 punti tra le contestazioni

Il Borgaro espugna Alice Castello non senza polemiche da parte dei padroni di casa. Oggetto del contendere è la rete realizzata da Taraschi, bravo a prendere posizione sul diretto marcatore e a fulminare Malune una volta a tu per tu con il portiere di casa. Ma per il team di Marco Mellano era fuorigioco, che però un successivo conciliabolo tra secondo guardalinee e arbitro non ha rilevato. Grandi le proteste perchè stava maturando un pareggio in 10 contro 11 per il rosso di Moussaif alla fine del primo tempo, immolatosi per evitare il pari, senza fortuna. La situazione in chiave-salvezza si complica per i padroni di casa, mentre il Borgaro ritorna in zona play off.

Occasioni da subito Al 2' Tindo si inserisce verso il fondo a sinistra, tira deciso in porta senza tanti complimenti e Malune è attento nel bloccare. L'Alicese Orizzonti come già capitato in altre circostanze preme di più sulla sinistra e al 4' Gila dalla linea di fondo vince un paio di rimpalli ed entra in area, tocco in mezzo per Diadoro che però non riesce a tirare, appoggio per Gai la cui conclusione da posizione favorevolissima è deviata in corner. Dall'angolo a seguire ancora Gai conclude con un sinistro liftato facile per Aseglio Gianinet. Occasionissima per il Borgaro all'8' ma dopo una torre di un compagno Costa a due passi dalla porta spara incredibilmente alto. Poi al 21' l'Alicese Orizzonti ha un'altra buona occasione: rasoterra di Gai su punizione, il portiere ospite non trattiene e Pasinato rimette al centro a pochi passi dalla linea di porta ma l'invito per Giovinazzo è ancora deviato in angolo. I ritmi restano alti ma nei minuti successivi le occasioni latitano. Il Borgaro si rivede pericoloso dalle parti di Malune al 38' con una punizione dell'ex Sarao che da sinistra calcia a rientrare tagliando tutta l'area per finire sul fondo.

Botta e risposta Lo 0-0 sembra scritto come parziale di metà gara ma al 41' Mellano e i suoi pescano il jolly: invito da sinistra di Moussaif sporcato da un avversario, la palla arriva a Diadoro che tra 3 avversari tenta la rovesciata e infila un disattento Aseglio Gianinet. 1-0. Si va però davvero al riposo sul pari: al 47' Moussaif stende in maniera netta Orofino in area ed è rigore con rosso per il capitano dell'Alicese Orizzonti. Dal dischetto lo stesso Orofino non dà scampo a Malune insaccando con un destro angolato. 1-1. Ritmo alto anche nella ripresa: al 2' destro da fuori di Sarao e la traversa salva un immobile Malune. Le due squadre se la giocano alla pari dal momento che i padroni di casa coprono bene tutti gli spazi pur in 10, facendo entrare anche Raffa. Il Borgaro sfodera l'artiglieria pesante inserendo Bianco e Taraschi ma al 28' è l'Alicese Orizzonti a sfiorare il raddoppio prima con Diadoro che non trova la porta, poi con Gila la cui bordata a seguire è svirgolata e termina sulla destra.

Gol contestato Nel finale però sono gli ospiti a mettere la freccia. Al 32' Taraschi mette fuori di poco con di sinistro a rientrare. L'esperto attaccante ex Torino al 37' invece prende bene posizione al diretto marcatore, si presenta a tu per tu con Malune e lo fulmina di precisione. 1-2. Grandi proteste di casa per un fuorigioco che il guardalinee avrebbe rilevato senza però alzare la bandierina. L’arbitro Cafaro è irremovibile. Nel finale il Borgaro si copre e la squadra di Mellano rimane addirittura in 9 per un doppio giallo a Edalili. Non succede più nulla. Alicese Orizzonti che termina così la propria striscia positiva interna mentre per il Borgaro è un successo che dà ossigeno in chiave rincorsa alle zone alte della graduatoria.

IL TABELLINO

ALICESE ORIZZONTI-BORGARO 1-2

RETI: 41' Diadoro (A), 48' rig. Orofino (B), 37' st Taraschi (B).

ALICESE ORIZZONTI (4-3-3): Malune 6.5, Ramundo 6, Pelle 5.5, Moussaif M. 6, Pasinato 6.5, Gila G. 6, Diadoro 7 (36' st Fiorino sv), Caamano 6, Gai 7 (44' st Brando sv), Verna 6 (1' st Raffa 6), Giovinazzo 6 (16' st Edalili 5.5). A disp. Capodici, Beretta, Mane, Anselmino, Petrocelli E.. All. Mellano 6.5.

BORGARO (4-3-3): Aseglio Gianinet 6, Gilio 6.5, Benassi L. 6, Fimognari 6, Leccese 5.5 (33' st Zunino 6), Costa 6, Mosca 6 (24' st Taraschi 7), Tindo 5.5, Molfetta 6 (15' st Bianco 6), Sarao 6.5, Orofino 6 (43' st Montesanto sv). A disp. Di Maio Pescada, Giuliani, Cassetta, Quaceci, Gerardi M.. All. Cacciatore 6.5.

ARBITRO: Cafaro di Bra 5.

COLLABORATORI: Rizzo e Giaveno.

ESPULSI: 47' Moussaif M. (A), 46' st Edalili (A).