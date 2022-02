Le pagelle: Bissacco e Lewandowski pittori del centrocampo, Guazzo e Barcellona cecchini infallibili

VANCHIGLIA

Zamariola 6.5 Donare sicurezza a un reparto che deve contenere Guazzo non è per niente facile, ma nonostante tutto ci riesce con discreta continuità. Un paio di parate precise e sicure gli regalano mezzo voto in più.

Laforge 7 La rinascita di questo ragazzo si conferma domenica dopo domenica. È veramente un trattore sulla fascia destra, dove va a duello con i tenori dell'Acqui. Prova maiuscola.

Porticchio 7.5 Quel gol, quel maledetto gol. Dani Alves si complimenterebbe con lui, anche se dagli spalti inneggiano a Marcelo. Lancio su di lui, stop e scatto da sinistra, fino ad accentrarsi e a insaccare all'incrocio. Assolutamente decisivo.

Giors Reviglio 7 Legna e randella, ma nel senso buono ovviamente. Fa il mastino su tutti i calciatori offensivi dell'Acqui, riuscendo pure a dare il giusto contributo in fase offensiva. L'assist per Barcellona ne è la conferma.

Grabbi 6.5 Qualche patema d'animo di troppo, ma è più che comprensibile vista la caratura degli attaccanti da marcare. Nonostante ciò riesce a metterci una pezza in più di un frangente.

De Andreis 6.5 22 anni di differenza con Matteo Guazzo. Il bomber dell'Acqui potrebbe essere suo padre, ma lui con la personalità dei veterani si rimbocca le maniche e lo marca stretto. Promosso.

Bissacco 7.5 Il suo arrivo al Vanchiglia è stato probabilmente il punto in cui i granata hanno fatto il salto di qualità. Imposta da dietro e dalla trequarti, calcia dal limite e tira i piazzati: centrocampista e uomo squadra polivalente.

Bussi 7 Si alterna con Bissacco dalla mediana alla trequarti, con la stessa qualità per entrambi i ruoli. L'intesa tra i due è eccellente, visto anche il recente passato di entrambi a Trino.

Barcellona 8 L'hombre del partido. Indemoniato sulla corsia destra, quasi sempre incontenibile per tutti. Gol da velocista vero, fatto di potenza e precisione nel trafiggere Cipollina. E corona la partita con un paio di veroniche per fare impazzire gli spalti.

Moreo 7 Che perla incredibile: una punizione dalla gran distanza che fa a baciare la traversa e ad insaccarsi all’incrocio. Uomo simbolo di questo Vanchiglia, anche grazie a queste giocate.

11’ st Simonetti 5 Entra e resta un po' isolato, provando comunque a smarcarsi per fare la differenza. L'espulsione compromette però la prestazione: ampiamente evitabile.

Bruno 6 Dà il suo buon contributo alle avvolgenti manovre del Vanchiglia, insistendo soprattutto sulla corsia sinistra. Con Nani nascono bei duelli, porta a casa un paio di strappi interessanti.

11’ st De Santi 6 Entra a fare legna e a dare quantità, con buoni risultati che portano maggiore quadratura a tutto il Vanchiglia.

All. Binandeh 7.5 Vittoria pesantissima, per la classifica e per il morale: raramente il Vanchiglia è riuscito a imporsi con le big del campionato e questa vittoria fa fare un notevole passo in avanti ai granata. Level up.

ACQUI

Cipollina 6 Anche lui nel complesso attento come il collega di sponda Vanchiglia, difficile fare di più di fronte ai 3 grandi gol siglati dai granata nel corso della partita.

Nani 6 Un duello vero e intenso con Barcellona, dove non sempre riesce ad avere la meglio. Comunque va premiato per essere riuscito a dare un discreto contributo in avanti. (33’ st Carrese sv)

Cirio 6.5 Più preciso e puntuale in copertura e più costante nella spinta: si sente la maggior esperienza rispetto a Nani e tra tutto il reparto difensivo è il migliore in campo.

Manno 5 Tra i due centrali è quello che gioca meglio, riuscendo a fare un paio di chiusure provvidenziali. Rovina tutto quando si fa cacciare per delle parole di troppo dette all'arbitro, negando la possibilità all'Acqui di fare l'assalto finale in superiorità numerica.

Morabito 5.5 Un po' lacunoso, specialmente nel secondo tempo dove Barcellona e soci sgusciano da tutte le parti. Rimandato alla prossima puntata.

Baldizzone 6 Si trova costretto a contenere l'imprevedibilità dei centrocampisti del Vanchiglia, che a tratti gli rendono la vita difficile. Risponde comunque a tono, mettendo in altrettanta difficoltà gli avversari.

Viscomi 6.5 Ritagliarsi uno spazio di rilievo in mezzo a questi espertissimi calciatori è sicuramente difficile. Riesce comunque nell'intento di entrare nella partita innescando l'azione del momentaneo 0-1.

23’ st Massaro 5.5 Ingresso non all'altezza delle sue qualità. Entra nel peggior momento della partita dell'Acqui e alla fine si perde tra i meandri della folta difesa granata.

Genocchio 6 Rimane un po' bloccato in mediana, ricorrendo soprattutto al lancio lungo per gli attaccanti. In un paio di frangenti gli riesce, lanciando Guazzo in profondità. (33’ st Campazzo sv)

Guazzo 7.5 Raramente si sono visti calciatori di così tanta qualità in questa categoria. Fa quello che vuole, facendo sembrare tra l'altro tutto semplice. Sombrero facile facile e gol del momentaneo 1-2: classe pura.

Lewandowski 7 Che coppia con Guazzo. A volte sembra facciano un altro sport, pensando un calcio se si gioca almeno 2 categorie sopra l'Eccellenza. Anche se il ritmo e la gamba non sono delle migliori il buon Marc dimostra di avere il solito piedino delicato.

Innocenti 7 Nota di merito per aver sbloccato la gara con un preciso e letale inserimento tra le maglie granata. In calando nel corso della partita.

23’ st Coletti 6 Entra in un modo pimpante e volenteroso, anche se costruisce poche concrete palle gol.

All. Merlo 6.5 La rabbia del tecnico dei termali a fine partita è evidente, ma non va oscurata la prestazione che nel complesso è stata più che positiva. Le sbavature dietro ci sono state, ma davanti i Bianchi volano e brillano.