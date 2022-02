Mai banale Arturo Merlo, anche nel post partita della sconfitta rimediata dall'Acqui in casa del Vanchiglia. Ai Bianchi, usciti battuti per 3-2, non sono bastate le reti di Innocenti e Guazzo. «È inutile che dica quello che penso sull'arbitraggio. La partita l'abbiamo persa, i gol non li ha fatti la terna ma ce li siamo fatti noi».