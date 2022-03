Brovia-Albese al capolinea: Vitantonio Zaza vola in langa

Una storia d'amore che poteva essere da 10 e lode, ma che è diventata sempre più insufficiente con il passare delle domeniche. Gianluca Brovia non è più il tecnico dell'Albese: troppo deludente la prima parte di stagione dei langaroli, partiti a inizio anno come papabile candidata alla vittoria del girone B e ritrovatisi, al momento, all'undicesimo posto del girone, a soli 4 punti (con una partita in più) dai playout. La sconfitta nel derby della Granda contro il Cuneo è stata l'ultima goccia, con una dirigenza langarola che si aspettava già da tempo un cambio di marcia che non è mai arrivato. La vittoria dalle parti dell'Alba Hotel manca dal 28 novembre 2021 (2-1 in casa del Pinerolo), dopodiché una serie di 4 pareggi e 5 sconfitte che hanno evidentemente pesato sulla scelta di separarsi da Brovia.

Gianluca Brovia, ormai ex tecnico dell'Albese, lascia i biancazzurri dopo una buona metà di stagione ampiamente al di sotto delle aspettattive

VITANTONIO ZAZA ALLA CONQUISTA DELLA LANGA

Il dopo Brovia può considerarsi un nome a sorpresa, nonostante l'enorme esperienza che porta con sé un tecnico di questo calibro. Vitantonio Zaza, presidente dell'AIAC di Torino, è il nuovo allenatore dell'Albese: firma sul contratto mercoledì 2 marzo, primo allenamento serale al Coppino, pancia a terra e subito a lavoro per scalare una classifica che al momento è tutt'altro che positiva.

«Allenarsi al Coppino è una goduria, mi mancavano queste emozioni - ha raccontato un carichissimo Zaza - Per ora ho visto poco la squadra, si tratta di un solo allenamento fatto nella serata di mercoledì, ma posso dire che ci sono enormi qualità da parte di tutto l'organico. E' innegabile che serve darci dentro parecchio: il gruppo è un po' toccato dalla situazione di classifica, ma adesso non serve più dare colpe ad allenatori, giocatori o chi per loro. Conta il presente e le prossime 10 partite, che questa squadra deve provare a vincere tutte».

Zaza, reduce dall'esperienza da Selezionatore della Rappresentativa Under 15 Regionale, dedica una parola doverosa alla bella esperienza vissuta con il Comitato. «Un'esperienza diversa che mi ha dato tanto, peccato sia durata così poco. Noi 3 selezionatori abbiamo parlato con il presidente Mossino e ci ha tranquillizzato in caso fossero arrivate offerte da altri club per riprendere ad allenare. Non posso che ringraziare il Comitato per la grande disponibilità. In questo periodo non nascondo di aver ricevuto un po' di offerte, ma non ho mai voluto buttarmi a pesce su una panchina. Con l'Albese è diverso: ho sentito delle potenzialità uniche».

Il tecnico ex Toro e Trofarello tira un primissimo bilancio dopo le poche ore a contatto con il nuovo gruppo da guidare alla risalita del girone B di Eccellenza. «Li ho visti bene nonostante la classifica possa portare un brutto umore - spiega Zaza - Sono dei ragazzi che conoscono le loro potenzialità e non vogliono mollare un centimetro. Ho avuto il piacere di conoscere il presidente Castronuovo: un vulcano, un vero valore aggiunto per questa società. Non abbiamo parlato di obiettivi, ma solamente di fare il più possibile e il prossimo anno si vedrà: l'organizzazione è fondamentale in questi casi, soprattutto per gettare delle basi solide per le prossime stagioni. Arrivo in un contesto dove Gianluca Brovia ha portato tanti ragazzi dal Corneliano Roero dove avevano fatto benissimo, quindi non possono aver perso di colpo tutte le loro qualità. Un po' di esperienza ce l'ho, spero di trasmettere il più possibile a questi ragazzi».