CBShow contro il Castellazzo: Nicolini e Achino firmano il colpaccio salvezza

Colpaccio salvezza della Cbs che batte il Castellazzo, nonostante l'inferiorità dal 10' minuto del secondo tempo, al termine di una partita movimentata e spettacolare sino al triplice fischio. Avviene tutto nel primo tempo: Nicolini e Achini portano il parziale sul 2-0, Zunini accorcia allo scadere. Nella ripresa gli ospiti non riescono a ristabilire la parità pur essendo con un uomo in più per più di mezz'ora.

Il match tra Cbs e Castellazzo rappresenta un crocevia di vitale importanza per il proseguo stagionale di ambedue le squadre. I padroni di casa si presentano alla vigilia del match con cinque lunghezze di vantaggio sugli ospiti e avrebbero la possibilità di allungare dando una sterzata all'annata. Di contro, la formazione in trasferta cerca i tre punti per risollevarsi dai bassi fondi della classifica. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta e non colgono il successo di tappa da oltre quattro settimane. Un percorso stagionale travagliato che ha portato i ragazzi di Fornello a essere in zona play-out, mentre la rosa allenata da Nobili è la prima delle squadre in zona retrocessione. Tuttavia, il match è frizzante e avvincente. Il primo tempo vede la formazione di casa passare in vantaggio all'11' con un gol straordinario dai trenta metri di Nicolini. Al 39' Achino firma il raddoppio, ma dopo quattro minuti gli ospiti accorciano le distanze con Zunino, lesto ad approfittare dell'errore di Ricci. Dopo dieci minuti dall'inizio della ripresa, Favale viene espulso per doppia ammonizione e lascia la Cbs in dieci. Il Castellazzo domina la seconda frazione di gioco creando molto ma concretizzando poco. Al triplice fischio sono i biancorossi a gioire.

Prima frazione pirotecnica. Il primo squillo della Cbs arriva dopo appena due minuti. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra calciato da Rignanese, Barbera svetta più in alto di tutti ma non trova lo specchio della porta. Successivamente il Castellazzo si rende pericoloso in fase offensiva con Cimino che esegue un filtrante perfetto sulla destra per Zunino, tagliando fuori Ferrero, che si invola verso la porta ma sbaglia lo stop a seguire vanificando la manovra offensiva. Al 10' la Cbs sblocca il risultato: da una punizione poco oltre alla metà campo, Rignanese serve rasoterra Nicolini che stoppa e calcia un siluro verso la porta firmando il vantaggio dei padroni di casa con un capolavoro dai trenta metri. Appena dopo, la formazione di casa sfiora il raddoppio su un colpo di testa di Barbera, sul quale Rosti compie un intervento miracoloso salvando sulla linea una palla che sembrava fosse già dentro. Il Castellazzo prova a reagire al forcing offensivo degli avversari con Rosset bravo a dribblare Rignanese ma successivamente viene stoppato da Ricci al momento di calciare. La formazione in trasferta prova a ristabilire le distanze con Gatti che crossa dalla trequarti per Recchiuto, che stacca di testa ma senza riuscire ad angolare. Zunino crea un altro grattacapo alla retroguardia difensiva della Cbs, ma Ferrarese è chirurgico nell'intervento a stoppare il centravanti nell'area di rigore piccola. Poco dopo è Rosset a tentare la conclusione a giro sul palo opposto dai sedici metri, ma il suo tiro viene smorzato da una deviazione. Al 26' Ricci salva di testa su un cross dalla sinistra di M'Hamsi indirizzato a Zunino pronto a concludere a rete alla spalle del centrale. La Cbs sfiora il raddoppio un minuto dopo: Ricci lavora un pallone in area e scarica su Barrella, il quale calcia rasoterra all'angolino a portiere battuto ma Cimino la devia di destro evitando il 2-0. I padroni di casa cercano di raddoppiare prima con Barbera, che calcia debolmente rasoterra dalla corsia mancina, e dopo con Achino che, però, viene stoppato al limite dell'area di rigore da M'Hamsi. Al 39' la Cbs trova il 2-0: Barrella si invola sull'out mancino e crossa al centro un pallone perfetto sul quale Achino stacca di testa e batte l'estremo difensore avversario. Il Castellazzo prova a reagire con Cimino, ma il cui tiro è completamente fuori misura. All'improvviso gli ospiti accorciano le distanze al 43': Ricci sbaglia un appoggio di testa in area piccola e Zunino ribatte in rete da distanza ravvicinata. La prima frazione di gioco si chiude col parziale di 2-1 per la Cbs.

Il Castellazzo crea ma non concretizza. Le battute iniziali della seconda frazione di gioco vedono gli ospiti riprendere sulla medesima lunghezza d'onda di quanto si è denotato sul finale del primo tempo. Recchiuto imbuca per Di Santo con un filtrante dal tempismo perfetto ma il guardalinee alza la bandierina. Il subentrato si rende minaccioso poco dopo con una discesa sulla fascia mancina che viene interrotta dall'intervento spalla a spalla di Ferrarese. La Cbs rimane in inferiorità numerica all'11' a causa dell'espulsione di Favale, che rimedia una doppia ammonizione nell'arco di cinque minuti. Il Castellazzo spreca una buona opportunità in attacco con Zunino che crossa in modo scoordinato da posizione favorevole dalla sinistra. È dalla sinistra che arrivano le maggiori insidie per la Cbs, con Cavanna che si porta sul fondo ma il cross viene deviato. La formazione in trasferta ha saldamente in mano il pallino del gioco, ma non riesce a trovare lo spunto offensivo decisivo sbagliando sovente l'ultimo passaggio. M'Hamsi crossa rasoterra dalla destra ma nessun compagno è lesto ad arrivare per primo sul pallone che attraversa l'area senza trovare nessuno. L'inferiorità numerica si fa sentire dato che la Cbs è chiuso nella propria metà campo e di rado riesce a uscirne per impostare il gioco dal basso o a verticalizzare per il reparto avanzato. L'unico che prova a creare gioco e l'azione personale è Barrella, che sulla destra è molto dinamico ed è l'unico che tira in porta. Al 36' il Castellazzo sfiora il raddoppio con Zunino, servito perfettamente dal filtrante di Liguoro, che si porta a tu per tu con l'estremo difensore avversario ma viene intercettato dal provvidenziale intervento di Ferrarese in scivolata. L'asse Liguoro-Zunino è quello che procura le maggiori insidie per i padroni di casa, ma gli ospiti non concretizzano le svariate occasioni da rete create e la partita si chiude col successo casalingo per 2-1 della Cbs.

IL TABELLINO

CBS-CASTELLAZZO 2-1 RETI (2-0, 2-1): 11' Nicolini (Cb), 39' Achino (Cb), 43' Zunino (Ca).

CBS (4-3-1-2): Cantele 6.5, Gallazzi 6.5, Ferrero 7, Rignanese 7, Ferrarese 7.5, Ricci 7, Favale 5.5, Nicolini 7.5, Barbera 7 (23' st Frattoloni 6.5), Barrella 8 (36' st Bellato sv), Achino 7.5 (43' st Todella sv). A disp. De Marco, Bara, Zilli, Principalli, Tursi, Cacaci. All. Fornello 7.

CASTELLAZZO (4-3-1-2): Rosti 6.5, Guglielmi 6.5, M'Hamsi 7, Recchiuto 7, Cascio 6.5 (26' st Liguoro 6.5), Benabid 6.5, Gatti 7, Cimino Fe. 6.5 (1' st Di Santo 7), Zunino 7, Rosset 7, Cavanna 6.5. A disp. Repetto, Viscomi Fr., Bellinzona S., Papa, Manfrin, Randazzo. All. Nobili 7. Dir. Bollati.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

COLLABORATORI: Pizzonia e Stetco.

AMMONITI: 30' Barbera (Cb), 35' Cimino Fe. (Ca), 6' st Favale (Cb), 6' st M'Hamsi (Ca), 29' st Zunino (Ca), 38' st Guglielmi[03] (Ca).

ESPULSI: 11' st Favale (Cb).

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO