Porrone e il solito Papagno esaltano i Cervotti, per il Trino la via del gol pare un miraggio

Il Venaria sente odore di playoff, traguardo che a inizio stagione non era nei piani ma che il presente sta ponendo come possibile aspirazione. La vittoria con il Trino di Caricato matura grazie a una rete per tempo e una buona tempra nel non dar possibilità all'avversario di rientrare in partita. Diversa invece la situazione dei Verrcellesi, che non vincono da cinque gare rimanendo così impantanati nelle zone basse della classifica. Caricato avrà sicuro molto su cui lavorare, in particolare per quanto riguarda la zona offensiva, dove la sua squadra oltre ad avere un evidente deficit qualitativo fatica a creare situazioni da gol e giocate che possano servire Gambino secondo le sue caratteristiche, che non sono propriamente quelle di andare a far la lotta tra i centrali avversari. Buona invece la crescita dei ragazzi di Pasquale, che almeno nella prima mezz'ora hanno comandato il gioco, mettendo sul campo tutto ciò che in settimana viene preparato, lavorando bene in costruzione abbassando Porrone tra i centrali e sfruttando i movimenti ad abbassarsi delle mezze ali e l'alzarsi dei terzini, con gli esterni alti che vengono a ricevere dentro il campo, anche se il supporto a Papagno non è sempre efficace.

Un esempio di buona costruzione si vede in occasione della girata di Venziano, con Porrone che si abbassa tra i centrali e lascia campo a Mezzela che porta palla e pare per Piotto alzatosi alrgo sulla destra, palla in mezzo per Veneziano che stoppa di petto e tira dela limite, fuori di poco. Il primo sussulto alla gara da parte del Trino arriva dai piedi di Sendin, che però calcia sul primo palo dove Celozzi è ben piazzato. Palomba è l'uomo che collega i due reparti di centrocampo e attacco, al 20' ha uno spunto in zona centrale dove Sendin commette fallo: calcio di punizione che va a battere Porrone, la traiettoria è potente e precisa sopra la barriera, tocca la traversa e si insacca alle spalle di Cioffi che vola ma non può arrivare. Sin da subito i Cervotti sembrano più reattivi nel mezzo e con più ritmo, questo fa pendere l'ago della bilancia del possesso, ma grazie al buon lavoro di Baggio e Francia, Cioffi corre be pochi pericoli. Sul finire di primo tempo poi ci pensa Porrone a creare dei pericoli, con una palla persa sotto la pressione di Birolo poco fuori dal limite dell'are, il capitano del Trino conquista e calcia ma la Celozzi non si scompone e blocca.

Nella ripresa il Trino appare più pimpante e alza il baricentro, anche grazie a Birolo che aumenta i ritmi e recupera più palloni importanti sulle uscite del Venaria. Zichittella e Caposele danno qualcosa in più alla manovra rispetto gli appannati Daidola e Sendin, Ali prova a mettere alcuni cross interessanti dalla destra, ma Celozzi non corre grossi pericoli. Venaria che quindi prova a chiudere gli spazi e ripartire, anche se Baggio in marcatura su Papagno sembra non perdere un colpo. Sembra, appunto, perché nell'unica discesa del Venaria con Vasario arriva il raddoppio, il capitano dei Cervotti va sul fondo e beffa tutti rientrando sul piede debole e crossando di destro, mossa sorpresa che spiazza anche i difensori ma non Papagno che taglia sul primo palo toccando di testa il pallone quel che basta per battere un Cioffi che non appare sicurissimo nell'affrontare l'uscita. Il raddoppio mina il morale del Trino che fatica a livello mentale nel tenere la squadra alta e corta. Al 38' st Ballone ci prova da fuori con un destro che non va lontano dall'incrocio e sul ribaltamento di fronte Gambino è servito nel movimento profondo sulla sinistra per la prima volta in partita, ma il suo destro a cercare il palo lungo è messo in angolo da Celozzi. Il neo entrato De Paola centra un palo al suo primo pallone toccato, prima che ancora Celozzi chiuda in uscita bassa Caposele al tiro per sancire la vittoria dei suoi.

IL TABELLINO

VENARIA-LG TRINO 2-0

RETI: 21' Porrone (V), 29' st Papagno L. (V).

VENARIA (4-3-3): Celozzi 7, Campanella 7, Vasario 6.5, Gagliardi 6, Porrone 6.5 (18' st Amedeo 6), Mezzela 6.5, Ballone 6 (46' st Huayamares Quintanilla sv), Piotto 6 (37' st Pasquale sv), Papagno L. 7 (40' st De Paola sv), Palomba 6.5, Veneziano 6 (33' st Matees M. sv). A disp. Mattiello, Cristino, Parente, Piazzolla. All. Pasquale 6.5.

LG TRINO (4-2-3-1): Cioffi 5.5, Ali 6, Capocchiano 6, Peretti 5.5, Baggio 6.5, Francia 6.5, Brugnera 6 (40' st Coppola sv), Birolo 5.5, Gambino 6, Daidola 5 (12' st Zichittella 6), Sendin Saldana 5 (12' st Caposele 6). A disp. Losa, Laneve, Bytyci, Daka, Chiaria, Corradino. All. Caricato 6.

ARBITRO: Spinelli di Cuneo 6.

COLLABORATORI: Trionfante e Volpini.

AMMONITI: Porrone (V), Caposele[03] (L), Birolo (L).

LE PAGELLE

VENARIA (4-3-3)

Celozzi 7 Presa sempre sicura, non ci sono dubbi che lui risponda presente, nel finale chiude su Gambino e Caposele per dimostrare chi comanda dentro l'area.

Campanella 7 Il migliore del reparto arretrato, va a prenderle di testa e mura alcune conclusioni dirette nello specchio della porta.

Vasario 6.5 Resta quasi sempre bloccato, ma alla prima vera discesa manda tutti al bar e serve l'assist per Papagno.

Gagliardi 6 Inizia lavorando molto bene sui movimenti di reparto e si concede anche qualche discesa con cross.

Porrone 6.5 Il vantaggio lo trova lui con una punizione capolavoro per precisione e potenza. Rischia grosso quando perde palla al limite sotto pressione di Birolo.

18' st Amedeo 6 Vivace nel guidare le ripartenze e farsi correre dietro dagli avversari.

Mezzela 6.5 Efficace in chiusura, bravo nel trovare i tempi per far uscire palla da dietro durante la costruzione.

Ballone 6 Parte alto poi si abbassa nei tre di centrocampo dove fa meglio. Trova una bella conclusione nel secondo tempo.

Piotto 6 Non punge con gli inserimenti ma muove bene in ampiezza per dar soluzioni si passaggio.

Papagno 7 Sembra una domenica dura, la vede poco con Baggio e Francia, ma in questa situazione complicata che può far perdere lucidità a una punta lui trova lo stesso il guizzo per timbrare.

Palomba 6.5 Legge bene i tempi di giocata, accelera quando c'è da accelerare lo fa, quando deve rallentare lo fa.

Veneziano 6 Si vede poco, quando lo fa però è attraverso una giocata di ottima fattura tecnica.

All. Pasquale 6.5 Il lavoro che c'è si vede, in particolare nei movimenti in costruzione di azione. Buona anche la gestione del vantaggio, dove si chiudono gli spazi e non si rischia nulla.

LG TRINO (4-2-3-1)

Cioffi 5.5 Non colpevole sulla punizione, sul secondo gol non fa sentire la sua presenza, ma in generale non si è sentita la sua voce, per un portiere non è il massimo.

Ali 6 Beffato da Vasario, ma la sua spinta è una delle poche soluzioni offensive del Trino.

Capocchiano 6 Mancino tagliato che crea alcuni brividi da corner.

Peretti 5.5 Poco continuo durante la gara vuole giocare solo pulito, non affonda l'intervento se c'è da essere duri.

Baggio 6.5 Nel corpo a corpo con Papagno ha sempre la meglio, che però gli prende il tempo sul gol.

Francia 6.5 Aperture che servono a cercare soluzioni di giocata in zone di campo più libere. Lancia spesso a cercare la palla dietro i difensori, talmente tanto logora le scarpe e deve fare il cambio gomme.

Brugnera 6 Ci si aggrappa al suo tiro, peccato non sia così semplice trovare lo spazio per farlo partire.

Birolo 5.5 Nel primo tempo è passivo sulla costruzione del Venaria, nel secondo cresce e impatta sulle riconquiste.

Gambino 6 Si danna per trovare palloni giocabili, ma di fatto la lotta a palla alta va conto le sue caratteristiche.

Daidola 5 Tocca pochi palloni, alcuni in ripartenza palla al piede che gli viene strappata via.

12' st Zichittella 6 Buona presenza nel possesso, tenta alcuni scambi, premiato l'impatto attivo.

Sendin Saldana 5 Fuori dalla manovra cerca la posizione sotto punta senza risultato, protagonista del fallo su Palomba.

12' st Caposele 6 Anche lui vivacizza la manovra offensiva, cerca gli spazi dietro i difensori e ci crede.

All. Caricato 6 La squadra ha una solidità nel modo di difendere importante, ma va trovata una soluzione in zona gol, cosa che non sembra per nulla facile.