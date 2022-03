Alba, tocca a te: parte la fase nazionale di coppa

Venghino, signori, venghino: la coppa Eccellenza è tornata e ora si fa tremendamente sul serio. Dopo la lunga attesa per avere tutti i nomi delle vincenti delle fasi regionali la più prestigiosa competizione riservata alla massima categoria regionale è pronta ad entrare nel vivo: a partire da mercoledì 9 marzo le 19 squadre che hanno sollevato la coppa nelle rispettive regioni inizieranno la corsa per alzare un altro trofeo e soprattutto per ottenere il piatto ricco: la promozione diretta in Serie D.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI:

· GIRONE A: Alba Calcio, Ciliverghe, Fezzanese.

· GIRONE B: Brian Lignano, Montecchio Maggiore, Virtus Bolzano.

· GIRONE C: Fortis Juventus, Salsomaggiore.

· GIRONE D: Angelana, Forsempronese.

· GIRONE E: Civitavecchia, Ossese.

· GIRONE F: Città di Isernia, L'Aquila.

· GIRONE G: Barletta, Melfi, San Marzano.

· GIRONE H: Locri, Ragusa. Gli abbinamenti dei quarti di finale vedranno affrontarsi i gironi A-B, C-D, E-F, G-H.

La Coppa Italia Dilettanti è arrivata alla 55^ edizione, dopo che nelle ultime due edizioni (stagione 2020/21 e 21/22) per via della pandemia non si è mai arrivati all'atto finale. Tra le 19 società campionesse regionali non mancano nomi di grande blasone, specialmente al sud dove squadre dal recente passato in C come L'Aquila, Barletta e Melfi partono tra le grandi favorite alla vittoria finale. Prima di andare a giocarsela con le formazioni del Mezzogiorno per Alba Calcio e Ciliverghe, campionesse del Piemonte/Valle d'Aosta e della Lombardia, vanno superati scogli decisamente più vicini. La formazione langarola e quella bresciana saranno infatti impegnate nel triangolare A, insieme alla campionessa della Liguria Fezzanese.

La prima gara del triangolare vedrà impegnato il Ciliverghe sul campo della Fezzanese a La Spezia. L'Alba Calcio invece riposerà e affronterà il 16 marzo la squadra sconfitta della prima gara: si giocherà in Langa se a vincere sarà il Ciliverghe, si giocherà in terra bresciana se a vincere sarà la Fezzanese.

Il calendario della competizione è fitto e durerà per tutto marzo e tutto aprile, per 8 mercoledì consecutivi.

IL CALENDARIO COMPLETO:

· 9 marzo: 1^ gara triangolari - andata accoppiamenti

· 16 marzo: 2^ gara triangolari - ritorno accoppiamenti

· 23 marzo: 3^ gara accoppiamenti

· 30 marzo/6 aprile: andata/ritorno quarti di finale

· 13/20 aprile: andata/ritorno semifinali

· 27 aprile: finale (presso il Centro di Formazione Federale "Bozzi" di Firenze)

Prima e fondamentale regola per la fase nazionale della coppa Eccellenza è l'utilizzo dei fuoriquota. Verranno applicati gli obblighi "under" valevoli su scala nazionale e non quelli dei singoli comitati regionali: quindi in campo dovranno scendere per tutti i 90' almeno un calciatore classe 2001 e almeno un 2002.

Nei triangolari passano al turno successivo le squadre con il maggior numero di punti, in caso di parità si valuteranno, in ordine, scontri diretti, differenza reti, reti segnate e reti segnate in trasferta.

La vincitrice del torneo, come specificato sopra, accederà di diritto alla Serie D 2022/23. Nel caso in cui la vincente della coppa sia già stata promossa nel rispettivo campionato di Eccellenza verrà promossa in D la finalista perdente. Se anche quest'ultima ha ottenuto la promozione tramite campionato verrà effettuato uno spareggio tra le semifinaliste perdenti per decretare la promozione in D. Se la vincente del suddetto scontro sia anch'essa già stata promossa il diritto di partecipazione alla D andrà alla semifinalista perdente. Decade il diritto di partecipazione alla Serie D nel caso in cui la vincitrice della coppa, o chi per essa, venga retrocessa in Promozione nel corso della regular season.

QUI ALBA CALCIO, LE IMPRESSIONI DI TELESCA

Salvatore Telesca, tecnico dell'Alba Calcio, è pronto a guidare il lanciatissimo gruppo langarolo verso il primo turno di coppa

Dopo neanche un anno di vita, si può dire che Salvatore Telesca ha scritto indelebilmente la storia dell'Alba Calcio. Il cambio di denominazione, che ha visto l'abbandono dello storico nome di Corneliano Roero a favore del nome della città del tartufo, sembra aver dato la svolta a un intero collettivo, che ora aspira a diventare una vera big del calcio piemontese. In tutto ciò va ulteriormente considerato come l'Alba abbia iniziato questa stagione con una manciata di uomini in rosa, dopo che l'ex tecnico Gianluca Brovia ha smantellato mezza squadra portandola dall'altra sponda del Tanaro, all'Albese. Nonostante ciò l'ex tecnico della CBS si è rimboccato le maniche e ha costruito un organico fatto di giovani provenienti da Eccellenza e Serie D vogliosissimi di essere protagonisti e calciatori esperti che hanno completato un quadro fino a qui pressoché perfetto.

«Siamo partiti per confermare la categoria e basta, la consapevolezza di poter essere qualcosa di più è arrivata quando abbiamo alzato la coppa contro il Borgaro - ha raccontato Telesca - I ragazzi più esperti che ho nel gruppo sono persone positive che aiutano i più piccoli, mentre i giovani sono vogliosi di mettersi in mostra e soprattutto umili: tutto ciò quando si entra in campo si vede, la squadra va forte e gira bene. Non a caso adesso ci siamo attaccati al gruppetto di testa: siamo a un solo punto dalla prima in classifica e con una partita in meno, i playoff adesso sono un obiettivo alla portata».

La classifica e i risultati parlano chiaro: da dopo la coppa Eccellenza vinta l'Alba ha ottenuto 13 punti su 18 nelle 6 partite del 2022, perdendo solamente contro il Pinerolo in trasferta e battendo formazioni complicate come Vanchiglia e Acqui. Uno score che ha consentito a Telesca di rosicchiare tanti punti alle prime, grazie anche a un rallentamento generale da parte di Chisola e Cuneo.

La classifica del girone B di Eccellenza

Adesso però arriva il bello: l'Alba vuole viversi questa esperienza in coppa con l'entusiasmo di chi non si pone obiettivi, pensando soprattutto a godersi il momento. «La coppa è un percorso troppo lungo per fare ragionamenti - ha analizzato Telesca - Voglio far passare il messaggio a questi ragazzi che vivere questi pomeriggi fuori regione devono essere un premio: nessun pensiero o programma di arrivare fino in fondo, l'obiettivo primario resta il campionato e arrivare tra le prime cinque. Per questo motivo, visti i tanti impegni, voglio dare spazio a tutti: tutti i ragazzi che ho a disposizione sono validi e di qualità, li farò inevitabilmente ruotare in questi due impegni di coppa».

Sulle avversarie non sarà totalmente impreparato Telesca, che un'idea su che cosa affronterà il 16 e il 23 marzo già ce l'ha: «Andrò a vedere Fezzanese-Ciliverghe a La Spezia con una piccola delegazione della società. La Fezzanese è una squadra forte, hanno vinto il girone B ligure di Eccellenza e ora stanno disputando il girone playoff, ma di sicuro è tra le formazioni più interessanti della regione. Il Ciliverghe non sta andando benissimo, è a metà classifica nel girone C lombardo ma sono comunque temibili. Fare valutazioni ora è complicato».

L'AVVERSARIA: FEZZANESE

Per chi bazzica nei campionati dilettantistici piemontesi la Fezzanese non è un'assoluta sconosciuta. Società del piccolo comune di Fezzano, in provincia di La Spezia, i Verdi sono una realtà consolidatissima del panorama ligure, vista la promozione in Serie D nella stagione 2017/18 e la permanenza nel quarto livello del campionato italiano per 2 stagioni. Nella seconda di queste, l'annata 2019/20, la Fezzanese era stata inserita nel girone A, insieme alle formazioni piemontesi e dell'ovest della Lombardia, classificandosi quindicesima prima della sospensione dei campionati causa Covid.

Il posizionamento sancisce la retrocessione in Eccellenza, giocata poi a spezzoni lo scorso anno, dove i Verdi si sono fermati ai playoff (quarti di finale) nell'Eccellenza 2.0 giocata in primavera, rimandando l'obiettivo Serie D alla stagione successiva. Inevitabilmente l'obiettivo della società della provincia di La Spezia è ritornare ai vertici del calcio dilettantistico e il girone B di regular season dominato è un chiaro segnale che la formazione allenata da Stefano Turi è tra le candidate principali alla promozione in D. Sulla carta i liguri sembrano essere favoriti per il passaggio del turno, ma mai dire mai di fronte ad Alba e Ciliverghe.