Fabio Nobili saluta: dimissioni dal Castellazzo

Una svolta improvvisa nella già difficile stagione del Castellazzo. Dopo la sconfitta di domenica sul campo della CBS le strade di Fabio Nobili e della società biancoverde si sono divise. Nonostante il buon gioco proposto dagli alessandrini, che almeno nelle prestazioni avevano fatto vedere dei numeri di categoria, è sempre mancato quel quid in più per poter fare punti pesanti, soprattutto negli scontri diretti dove il Castellazzo ha spesso faticato. L'avventura di Fabio Nobili, iniziata all'inizio dell'annata 2020/21, termina dopo una stagione e mezza.

LE PAROLE DI FABIO NOBILI

«Il motivo principale è uno: a questo gruppo serve una scossa forte e l'unica scossa forte può arrivare dalle mie dimissioni». Parole sicuramente dispiaciute quelle dell'ormai ex tecnico del Castellazzo Fabio Nobili, conscio di aver preso una decisione complicata ma che può portare giovamento alla squadra alessandrina. «Questa squadra gioca bene, ma i risultati continuano a non arrivare e se continuiamo senza cambiare niente rischiamo ancora di più di retrocedere. La squadra è giovane e pecca un po' di inesperienza, un mio passo indietro potrebbe aiutarli sotto questo aspetto».

«Non nego che questa sia una scelta difficile - ha continuato Nobili - Sono affezionato a questa società, ai dirigenti e al presidente Curino, però proprio per questo motivo resto convinto che il mio passo indietro sia l'unica soluzione per risalire la china. Bisogna svoltare subito per andare ai playout e il punto di partenza deve essere il mio addio».

La classifica del girone B di Eccellenza: al momento il Castellazzo è a 7 punti dai playout

Uno dei grandi problemi lamentati da Nobili nel corso della stagione è stata la mancanza di spinta giusta nelle partite contro le dirette contendenti. Nei match clou i biancoverdi hanno vinto solamente contro Atletico Torino e Lucento, mentre, ironia della sorte, hanno dimostrato di impattare decisamente meglio gli scontri contro le big del girone, testimoniati dalle vittorie contro Chisola e Albese e dai pareggi contro Alba e Rivoli. Un problema che alla lunga è pesato anche nella decisione delle dimissioni del tecnico ex Pro Eureka.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE CURINO

Dopo le dimissioni di Fabio Nobili il Castellazzo, nella figura del presidente Cosimo Curino, ha provato in tutti i modi nel far cambiare idea al tecnico. Nonostante ciò Nobili non è tornato sui suoi passi, con la dirigenza biancoverde che ha deciso di mettere il proprio cuore in pace. «Ci siamo parlati in tranquillità e abbiamo accettato la sua scelta, anche se a malincuore - ha spiegato il numero uno del Castellazzo Curino - Siamo legati da un gran rapporto di reciproco rispetto e amicizia, abbiamo provato a farlo tornare sui suoi passi ma a questo punto viriamo su altri nomi per provare a sostituirlo».