Erbini alla Higuain, Ozara detta legge: le pagelle di Alba Calcio-Fezzanese

ALBA CALCIO

Costamagna 6 Poteva fare leggermente meglio in occasione del secondo gol subiti ma si riscatta con la parata nel finale.

Coppola 7 È dai suoi piedi che nasce la rete del pareggio realizzata da Delpiano. È poi un vero motorino sulla fascia destra.

Guienne 6.5 Il terzino sinistro offre una buona spinta offensiva, in particolar modo nel secondo tempo. Non soffre poi mai gli attacchi avversari nella sua fascia di competenza.

Cena 6.5 Posizionato davanti alla difesa, detta nei migliori dei modi i tempi di gioco grazie ai quali la manovra albese risulta essere fluida.

Esposito 6 Commette ingenuamente il fallo da rigore ad inizio partita ma si rifà fornendo, con un bel lancio lungo, l’assist ad Erbini per il secondo gol.

Dieye 6 Si prende qualche rischio di troppo nel corso della partita ma la sua prestazione è comunque buona per i suoi numerosi interventi in chiusura.

Cornero 7 L’azione del primo gol, realizzato da Delpiano, nasce proprio dai suoi piedi. È poi una costante mina vagante per la difesa avversaria.

Ozara 7 Il classe 2001 ha il merito di aver fatto nascere l’azione che ha portato alla rete del 3-1 realizzato da Erbini. Nel corso dei novanta minuti offre poi gran sostanza a centrocampo.

Erbini 7.5 È autore della doppietta decisiva ai fini del risultato finale con due gran bei gol. Possiede poi il giusto atteggiamento da leader grazie alla sua volontà di voler segnare altri reti che possono risultare utili per la qualificazione al turno successivo.

Rondinelli 6 Inizialmente fa fatica a coprire gli spazi tra le linee. Coadiuva poi bene i suoi compagni di reparto ad avviare la manovra di gioco della propria squadra.

6’ st Galasso 7 Al suo ingresso in campo si rende subito decisivo grazie all’assist fornito ad Erbini per il vantaggio albese.

Delpiano 7.5 Prestazione maiuscola per l’attaccante. Segna la rete del momentaneo pareggio e fornisce anche l’assist per uno dei due gol realizzati da Erbini.

19’ st Rossi 6.5 Impatta molto bene sul match facendosi vedere spesso e volentieri nella trequarti campo.

All. Telesca 7 I langaroli reagiscano magnificamente allo svantaggio trovando la rete del pareggio dopo soli dieci minuti. Mettono poi il sigillo alla partita nel corso della ripresa grazie alla doppietta di Erbini.

Edoardo Delpiano esulta dopo il gol del momentaneo 3-1

FEZZANESE

Bleve 6 Trasmette sicurezza al suo pacchetto arretrato con alcune buone uscite basse.

Gamberucci 5.5 È proprio nella sua fascia di competenza che nasce il gol del 2-1.

Terminello 5.5 Scivola sulla corsa mancina e agevola così la rete del pareggio realizzata da Delpiano.

Nicolini 5.5 Dopo un buon primo tempo, perde molti palloni a centrocampo.

Zavatto 6 Compie bei interventi in chiusura nel primo tempo ma va poi in difficoltà nella ripresa.

25’ st Magoni 6 Porta freschezza a centrocampo nella parte finale di partita.

Andrei 6 Proprio come il suo compagno di reparto alterna una buona copertura a qualche sofferenza di troppo (40’ st Gabrielli sv)

Dell’Amico 6 Va in sofferenza nella ripresa ma detta bene i tempi di gioco insieme ai suoi compagni.

13’ st Stradini 6 Trasmette vivacità a centrocampo senza però creare particolari sussulti.

Di Vittorio 6.5 Il regista spezzina detta bene i tempi di gioco per quasi tutto il match.

Frolla 6.5 È una costante spina sul fianco per la difesa dei langaroli nei novanta minuti di gioco.

Lorenzini 7.5 È di gran lunga il migliore dei liguri grazie alla sua doppietta. Il secondo gol è un’autentica perla.

30’ st Lunghi 5.5 Il classe 2004 non crea veri pericoli in attacco nei quindici minuti da lui disputati.

Maggiari 6 Ci prova numerose volte a far male agli avversari senza però creare particolari sussulti.

13’ st Guzzoni 5.5 Non offre il supporto offensivo necessario per ribaltare lo svantaggio subito nella ripresa.

All. Turi 6 I liguri vanno in vantaggio ma subiscono poi la rimonta dei padroni di casa. Ci credono fino alla fine per realizzare il 3-3.