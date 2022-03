«Mancano i rigori su Cornero ed Erbini, avremmo certificato il risultato»

Una bella e soddisfacente vittoria per l'Alba Calcio, che nel primo impegno della fase nazionale di coppa Eccellenza supera i liguri della Fezzanese 3-2 grazie alla doppietta di Edoardo Delpiano e al gol di Mario Erbini. Qualche rammarico per i langaroli per i rigori non assegnati, che avrebbero potuto rendere più largo il risultato e rendere conseguentemente la trasferta contro il Ciliverghe con due risultati a favore su tre per passare il turno. Resta comunque la soddisfazione per il risultato ottenuto da parte del tecnico ex CBS, che ora punta all'impegno di campionato contro il Centallo.