Cornero come Belotti, il Var dice rigore: la fotogallery di Alba Calcio-Fezzanese

Una vittoria che fa ben sperare in vista della trasferta in terra bresciana contro il Ciliverghe: l'Alba Calcio inizia come meglio non poteva l'avventura nella fase nazionale di Coppa Eccellenza, superando i liguri della Fezzanese per 3-2. Mattatori della serata Edoardo Delpiano, autore di una doppietta, e Mario Erbini, tra i migliori in campo dei biancocrociati.L'INTERVISTA POST PARTITA DI SALVATORE TELESCA...