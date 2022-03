Marco Fornello esonerato: la CBS cambia rotta

Non c'è mai limite al peggio, anche nelle stagioni complicate sul piano prettamente sportivo. La CBS, nel pieno della serrata lotta salvezza in Eccellenza, ha optato per la drastica scelta di esonerare il proprio tecnico Marco Fornello che, al termine dell'allenamento di venerdì 25 marzo e dopo un colloquio con la dirigenza rossonera, domenica non sarà in panchina nella trasferta di Centallo.

La classifica non propriamente rosea della società di corso Sicilia non ha sicuramente aiutato in positivo nella scelta della dirigenza, ma leggendo il comunicato pubblicato sul proprio sito il motivo principale sembra essere un altro.

Come da noi scritto nell'articolo dedicato ai fatti clou del Comunicato di giovedì 24 marzo, Marco Fornello era tra i tesserati dei Dilettanti costretti a terminare anzitempo la propria stagione per squalifica. L'ormai ex tecnico rossonero resterà lontano dai campi fino al 24 giugno 2022 poiché, da come emerge dal Comunicato stesso, «È stato allontanato dall'arbitro per aver proferito una chiara minaccia all'indirizza dell'assistente 1. Inoltre, dopo l'espulsione, sostava nella zona antistante gli spogliatoi, dietro al cancello di ingresso del campo, per tutta la restante durata dell'incontro, benché invitato più volte anche per il tramite del dirigente e del capitano ad abbandonare tale area».

Una notizia non propriamente allegra per la CBS, che nello stesso comunicato pubblicato sul sito illustra come motivazione principale dell'esonero la squalifica, poiché «Alla luce della lunga squalifica che non permetterà di portare avanti un lavoro coerente con il gruppo in un momento così delicato, da qui alla fine del campionato».

Ancora dubbi sul sostituto di Fornello. La CBS sta valutando il prescelto per guidare i rossoneri alla salvezza, ma visto il poco tempo a disposizione per una scelta ponderata è più probabile una soluzione interna e temporanea per la trasferta di Centallo.