Simonetti gela il Riconda: derby al Vanchiglia, Binandeh vola

E il Vanchiglia sale, sale, sale, sale su. Niente macumbe però, come dice la canzone: la banda di Ramin Binandeh si prende il derby con il Lucento e mette un altro tassello importante in questo campionato che si sta trasformando in un qualcosa di incredibile. I granata vincono 1-0 al Riconda con la zampata di Gabriele Simonetti, soffrendo a tratti un buon Lucento ma tenendo comunque botta fino alla fine. Parlare di playoff allo staff di Binandeh e alla dirigenza granata è follia, ma vista la distanza (1 punto dal quinto posto e 7 dalla vetta) adesso sognare in grande è possibile. Maione e i rossoblù padroni di casa incassano la quarta sconfitta consecutiva e per quanto la prestazione non abbia soddisfatto il tecnico il Lucento ha dimostrato di essere sul pezzo, anche se la situazione non è propriamente rosea: serve voltare pagina e pensare al meglio alla trasferta di Dronero di domenica prossima.

Maione sceglie per la sfida al Vanchiglia un 4-1-4-1 molto fluido, pronto a trasformarsi sia in un 4-4-2 che in un 4-3-3 in base all’occasione. Comisso tra i pali, con Pili a sinistra, Spione a destra e coppia centrale composta da Tine e Pace; Celestri in cabina di regia, mentre un po’ più avanzati si posizionano Shtjefni e Torre; Pippo Epifani punta centrale con a supporto, a seconda dell’occasione, Salerno (a destra) e Mennuti (a sinistra). Binandeh non tradisce il suo 4-2-3-1, lanciando Zamariola in porta e il quartetto difensivo Laforge (a destra), Porticchio (a sinistra), Fiolo e Gallo (in mezzo). Giors e Bussi con le mansioni di rottura e costruzione della manovra, pronti ad innescare la batteria di trequartisti Barcellona, Bissacco, De Santi e l’unica punta Simonetti.

DERBY DA DURI

Il grande derby del Riconda decolla subito dopo pochi minuti: anche se le situazioni di classifica di Lucento e Vanchiglia sono diverse l’equilibrio è il leitmotiv di buona parte del primo tempo, con i rossoblù padroni di casa che gestiscono maggiormente palla e i granata ospiti che invece creano più pericoli. Primo tra tutti per gli uomini di Binandeh a farsi vedere è il solito Bissacco, bravo a coordinarsi e colpire al volo dopo il traversone da sinistra, ma il gran tiro viene deviato in corner. L’ex Trino è decisamente meno bravo all’8’, quando complice uno svarione di Tine si ritrova a tu per tu con Comisso ma con il mancino angola troppo e colpisce il palo. Un Tine stranamente impreciso (ma solo nei primi minuti) fa in modo che il Vanchiglia riesca a passare più volte per vie centrali, come al 10’ quando una gran palla di Simonetti apparecchia la tavola per De Santi, che ha tempo per prendere la mira ma il suo tiro finisce largo. Dopo tre acuti degli ospiti ecco il Lucento che pianta i pugni sul tavolo: Salerno si mette in proprio e al termine di una percussione centrale calcia un siluro col mancino ben respinto da un attento Zamariola.

Un derby però è sempre un derby e dopo i primi 15’ con tante occasioni degne di nota salgono alla ribalta gli scontri, i falli e qualche cartellino. Apre le danze il duello Tine-Fiolo: i due numeri 5 iniziano a prendersi a spallate durante un corner del Vanchiglia, andando avanti per mezzo minuto buono fino a che il direttore di gara non si trova costretto a dividerli e ad ammonire Fiolo. È solo il preludio a una serie di scontri al limite, nel complesso ben gestiti dalla terna, dove a rimediare il cartellino è anche l’altro centrale granata Gallo, che sicuramente può complicare la gara della retroguardia di Binandeh. Altro pepe alla ricetta ce lo mette il pubblico, altrettanto caldo tanto quanto i ragazzi in campo, che non risparmia parole amichevoli agli avversari quando gli scontri si fanno duri. Ma dopotutto siamo in un derby, mica alla Scala di Milano.

3 PUNTI DEL CONDOR SIMONETTI

Così come era iniziato il primo tempo inizia il secondo, ma a parti invertite: neanche 2’ e il Lucento mette paura al Vanchiglia grazie all’estro di Shtjefni, tra i più vivaci della ripresa rossoblù. Il 10 parte dalle retrovie, arriva fino al limite calciando col destro, ma il tiro va largo di un nulla. Bissacco, 10 di fatto ma non di numero, risponde da calcio piazzato al 5’ impegnando Comisso in tuffo, ma è ancora Shtjefni poco dopo a seminare il panico tra le maglie granata, arrivando fino all’out sinistro e servendo una gran palla sul secondo palo a Spione, che carica bene il destro trovando però i guantoni di un concentrato Zamariola. Passano i minuti e il Vanchiglia aumenta i giri del motore, provando a forzare il pressing sui padroni di casa. I risultati si vedono sul palleggio, ma non nelle occasioni perché è ancora Shtjefni, questa volta coadiuvato da un mai domo Epifani, a far paura a Zamariola, con la punta lucentina che si slancia in un dribbling nello stretto fino al tiro dal limite, sfiorando solamente il legno alla sinistra del portiere granata.

Arriva però il colpo di coda della banda Binandeh. Minuto 27, punizione dalla destra del solito Bissacco: spiovente in area con palla che rimane lì, la difesa non spazza e Gabriele Simonetti, come un condor sulla preda, tira la zampata giusta per segnare il vantaggio del Vanchiglia. Il gol che sconvolge gli equilibri sconvolge anche la partita stessa, che nelle battute finali si fa inevitabilmente di marca Lucento ma decisamente confusa sul piano delle occasioni. Mentre gli ospiti ci provano in contropiede (sempre ben limitati o da Tine o da Comisso) il Lucento fa di tutto e di più per pareggiarla, ma anche qui manca la cosa fondamentale: la precisione. Nelle concitate battute finali Maione viene espulso (doppio giallo generoso, fondamentalmente assegnato per una richiesta di tempo aggiuntivo) e Keita, classe 2004 subentrato dalla panchina, al 40’ ha una buona chance per pungere sul lato destro dell’area, ma al posto di metterla dentro per compagni piazzati meglio calcia malissimo. La cartina tornasole degli ultimi minuti del Lucento, che fallisce il pari: a portarsi i 3 punti a casa, con tanto di derby, è il Vanchiglia