Grande tra i grandi: è Diego Margarita il futuro del Pavia?

Il Pavia sta lottando nelle zone calde della classifica e uno dei barlumi di speranza per le prossime stagioni è il portiere, classe 2004, Diego Margarita. In forza all'Under 19, ha firmato la sua seconda presenza in campionato con la Prima Squadra domenica scorsa, risultando tra i migliori in campo nella partita contro il Settimo Milanese. Il suo esordio, avvenuto la settimana precedente, non era stato dei più semplici: scontro diretto in bassa classifica contro la Base 96, due rigori contro e pavesi sotto per 3-0 a fine primo tempo. Ma la gara ha uno stravolgente lieto fine, i padroni di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con