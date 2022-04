Ollio scardina il risultato, Chirone completa l'opera: viola al 6° posto

Brutto tonfo per l'Alicese Orizzonti, di contro una buona domenica per il Settimo. Chi patisce di più alla fine dei 90' è certamente la squadra di casa, che vede i propri sogni di gloria chiamati «fuoriuscita dalla zona play out» spezzati dall’ingenua doppia ammonizione al difensore Pelle, arrivata già sul finire del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Marco Mellano è andata subito sotto finendo travolta per 3 reti dai viola di Mario Gatta. Il passaggio a vuoto chiaramente non ci voleva per Malune e compagni, che vengono raggiunti dal Verbania a 30 punti, ma vedono comunque ancora la zona salvezza-diretta del LG Trino ad un passo a quota 31. Bisognerà però tentare di fare punti già nella trasferta contro l’Aygreville del sabato pre Pasquale. Per quel che concerne il Settimo, la vittoria fa salire Chiumente e compagni al 6° posto. Ultimamente si sono persi punti anche a causa dei molti infortuni, ma il cammino dei viola è comunque buono.



Schermaglie L'inizio è buono per l'Alicese Orizzonti, che va al tiro abbastanza presto, al 3' con Diadoro la cui conclusione viene ben ribattuta da G. Maggi sulla sua sinistra. Passano 4' e ci prova anche Fiorenza ma il tentativo è fuori misura. Settimo che cerca molto la profondità a sinistra, con palloni calibrati su Ollio. La prima chance per i viola arriva però su un tiro da fuori, che S. Maggi spedisce oltre la traversa al 14'. In seguito due calci piazzati per la squadra di Mellano, però mal sfruttati. Anzi, su una ripartenza ospite arrivano anche un corner ed un giallo a Pelle. E sulla battuta a seguire spizzata di Dansu che termina non lontano dal palo lontano della porta di Malune. È il 24' e la gara sembra potersi sbloccare solo su un episodio. Che non arriva nel primo tempo. Perché al 33' Edalili si libera bene al limite dell'area ma di mancino calcia alto, e perché 3' dopo su una conclusione di Verna la palla sbatte sul corpo di un giocatore del Settimo e l'arbitro non asseconda le richieste dell'Alicese Orizzonti che reclama tocco di mano e rigore.



Rosso fatale Però al 39' qualcosa cambia: inutile fallo nei pressi della linea laterale di Pelle su Barale e giallo per il centrale di Mellano, già ammonito. I padroni di casa rimangono quindi in 10 e si riassettano arretrando Pigozzi in difesa ed Edalili a centrocampo. Ma nel finale per poco non arriva il colpaccio. Retropassaggio non indicato di Chiumente a G. Maggi, che si ritrova Diadoro a due passi, il rinvio centra in pieno l'attaccante di casa e la palla rotola beffardamente fuori. L'inizio ripresa sorride subito al Settimo. Filtrante in profondità e Ollio, già spostatosi da sinistra a destra sul finale del primo tempo, al 3' insacca alle spalle di Malune. La gara si accende e al 5' cross da sinistra di Moussaif e colpo di testa di Diadoro fuori misura. Ben più pericolosa la chance che la squadra di Mellano ha al 7': grande anticipo di Diadoro su G. Maggi, palla buona al centro per Edalili che manca la sfera e anche il pari.

Il Settimo scappa E il Settimo dall'altra parte si dimostra implacabile. Al 12' conclusione da pochi passi di S. Maggi e Malune respinge da campione. Il portiere dell'Alicese Orizzonti invece non può nulla al 14': cross da destra teso ancora di S. Maggi e sfortunata deviazione di Pigozzi ad insaccare nei pressi del primo palo. 0-2. I padroni di casa attaccano ma riescono a guadagnare solo calci d'angolo. E su uno di questi poderoso contropiede settimese condotto da Chirone. L'attaccante dopo uno scambio arriva a tu per tu con Malune che lo mette giù ma l'arbitro non assegna il rigore. Poco male perché alla mezz'ora i viola calano il tris che chiude i conti. Mischia in area Alicese Orizzonti con dormita annessa della difesa di casa, Chirone ha il tempo di tirare, vedersi ribattuta la conclusione, e riprendere per infilare Malune. 0-3. Un brutto colpo per la squadra di Mellano, che a questo punto della stagione vede volare via punti che valgono oro. Di contro Gatta e i suoi si fregano le mani e accolgono con favore un successo che mancava dallo scorso 6 febbraio (2-1 con La Pianese).

IL TABELLINO

ALICESE ORIZZONTI-SETTIMO 0-3

RETI: 3' st Ollio (S), 14' st aut. Caamano (S), 30' st Chirone (S).

ALICESE ORIZZONTI (4-3-1-2): Malune 6, Raffa 5.5, Moussaif M. 6, Verna 5.5 (35' st Fiorino sv), Pasinato 5.5, Pelle 4.5, Fiorenza 5.5 (17' st Petrocelli E. 6), Edalili 6 (28' st Brando 5.5), Gila G. 5.5 (43' st Berruti sv), Caamano 5, Diadoro 6 (21' st Anselmino 6). A disp. Capodici, Giovinazzo, Mane, Beretta. All. Mellano 5.5.

SETTIMO (4-3-3): Maggi G. 6.5, Maggi S. 7, De Simone 7, Stano 7 (44' st Salerno sv), Chiumente 6.5 (35' st Mangiardi sv), Gueye 7, Tabone 6.5, Barale 7 (8' st Fiandaca C. 6.5), Chirone 7 (44' st Bufalino sv), Dansu 6.5, Ollio 7 (28' st Palazzo 6.5). A disp. Pezzoli, De Michela, Muto, Martone. All. Gatta 7.

ARBITRO: Antal di Torino 6.

COLLABORATORI: De Giulio e Lo Chiatto.

ESPULSI: 39' Pelle (A).

AMMONITI: Ollio (S), Pelle (A), Gueye (S).

