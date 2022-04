«Abbandonati a noi stessi da qualche mese, abbiamo a malapena le divise»

Clicca play a inizio articolo per vedere l'intervista video a

Davide Magliano, capitano dell'Atletico Torino

Quella dell'Atletico Torino e del suo capitano Davide Magliano è una storia che ha avuto eco nell'Eccellenza piemontese: un gruppo di ragazzi, quasi tutti fuoriquota, che nonostante l'abbandono della società stanno scendendo in campo con serietà e dedizione fino all'ultima giornata, andando in contro anche a goleade.

Senza allenatore (se non Giuseppe Sollo, tecnico dell'Under 15 che sta dando una mano come può al gruppo prima squadra) che, senza staff e dirigenti al seguito (se non il presidente Alexandro Sodano) e spesso senza campo in cui allenarsi, i calciatori dell'Atletico stanno unendo le energie, sostenendosi nelle avversità l'uno con l'altro, per portare a compimento questo campionato, anche a costo di reinventarsi nei ruoli mancanti.