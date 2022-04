La RiNe torna alla ribalta: Rizq prima e Negro poi fanno gioire Vinovo

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO

Il Chisola vince con un'ottima prestazione nella ripresa contro il Centallo e resta in scia del Pinerolo, ancora a +4 ma con una partita in più. La prima frazione di gioco è estremamente equilibrata ma i padroni di casa si portano in vantaggio con il calcio di rigore procurato da Dagasso e trasformato da Rizq, complice l'aiuto del palo. La squadra di Bianco reagisce immediatamente allo svantaggio e si porta più volte in avanti ma trova il gol del pareggio solamente sul finale di partita nella maniera più inaspettata: il cross di Rocca rimbalza in area di rigore, nessuno prende la sfera e la palla finisce incredibilmente in rete sorprendendo così Marcaccini. Se l'equilibrio ha regnato nel primo tempo, nella ripresa il Chisola esce con un piglio offensivo maggiore e domina la partita per lunghi tratti trovando la rete del definitivo vantaggio con il gol di Negro al termine di una bella azione combinata tra lui e Menon. I padroni di casa resistono agli attacchi finali del Centallo e guadagnano così tre preziosi punti.

I padroni di casa si schierano in campo con un 4-4-2 che diventa talvolta 4-3-1-2 a seconda dei movimenti dei centrocampisti, Belluca, Germinario, Menon e Zeni: davanti a loro il tandem d'attacco composto da Negro e Rizq. Il pacchetto arretrato è invece composto da Perotto, Cristiano, Grancitelli e Dagasso oltre che dal portiere Marcaccini. Gli ospiti rispondono con il 4-3-3: Ariaudo tra i pali; Molardo, Tallone, Battisti e Garis completano la difesa; Bergesio, Garello, Giacca formano il trio di centrocampo mentre il tridente d'attacco è composto da Giraudo, Rocca e Magnino.

Rizq chiama, Rocca risponde

Nei minuti iniziali la partita è estremamente equilibrata, le due compagini si alternano nella fase offensiva cercando di sbloccare il risultato. Dopo una fase di studio iniziale, la partita si sblocca al 10’ quando il direttore di gara concede un calcio di rigore per il Chisola per un contatto in area tra Dagasso e Battisti: Rizq si presenta sul dischetto e, con l’aiuto del palo, porta in avanti la propria squadra. Il Centallo cerca di reagire subito e, al 17’, Bergesio ha l’occasione di pareggiare i conti con un bel tiro di fronte al quale Marcaccini risponde presente con una bella deviazione in angolo. Nonostante il vantaggio i padroni di casa continuano comunque a spingere cercando di sfruttare soprattutto la velocità dei propri esterni ma la difesa rossoblù riesce a coprire bene gli spazi.

Al 29’ Perotti compie una bella progressione sulla fascia destra e, una volta arrivato in area di rigore, si scontra con il muro innalzato da capitan Tallone. Nell’azione immediatamente successiva Giraudo, impossessatosi della battuta di una punizione a centrocampo, tenta di mettere in mezzo ma il suo lancio è irraggiungibile per i propri compagni arrivati in massa all’interno dell’area. Il Centallo si riaffaccia tuttavia più volte nella metà campo avversaria ma i suoi tentativi vengono annullati dagli interventi puntuali della coppia Grancitelli-Cristiano. Il Chisola va vicinissimo al raddoppio al 38’ quando Zeni crossa per Rizq che fa da sponda per Negro: il numero 20 tenta la conclusione al volo ma Ariaudo blocca la sfera senza particolari problemi. Trascorsi cinque minuti, Garello si guadagna una punizione: Giraudo mette in mezzo e Rizq devia in angolo con un colpo di testa. Proprio dal corner nasce il gol del pareggio: il numero 7 va alla battuta, Marcaccini respinge con i pugni, la palla finisce sui piedi di Rocca il quale crossa e la sfera, dopo aver rimbalzato a terra a pochi centimetri di distanza da Battisti, beffa il portiere avversaria ed entra in porta per un incredibile 1-1. Subito dopo il direttore di gara manda a riposo le due compagini.

Negro regala i tre punti a Meloni

Il Chisola riparte subito in avanti nella ripresa e Zeni tenta il tiro dal limite dell’area di rigore ma Ariaudo non si lascia sorprendere. Negro si conquista poi una punizione dalla trequarti, proprio lui va alla battuta ma il suo tiro non centro lo specchio della porta e finisce abbondantemente fuori. Al 7’ Menon sfiora la rete del vantaggio: una volta liberatosi della pressione offensiva, calcia e la conclusione finisce di poco a lato della porta. Poco dopo si verifica un episodio dubbio nell’area di rigore rossoblù: vi è infatti nuovamente un contatto tra Dagasso e Battisti ma il direttore di gara non concede il penalty e ammonisce il terzino dei padroni di casa per simulazione. Al 13’ Magnino subisce fallo sulla trequarti e si presenta proprio lui sulla battuta: il suo tiro potente non centra però la porta. I padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi al 16’ quando Germinario, con una bella finta, mette a terra Rocca e tenta il tiro a giro ma Ariaudo respinge con uno straordinario intervento. Il Chisola continua la propria spinta offensiva e trova finalmente il gol del 2-1 al 20’: Negro combina molto bene con Menon in area di rigore, supera così Cavallera e insacca la rete del vantaggio a tu per tu con Ariaudo.

Poco dopo Zanon, partito in contropiede, offre una granda palla per Rizq che, defilato sulla destra, calcia ma non inquadra la porta. I padroni di casa hanno nuovamente l’occasione di segnare al 27’ quando Germinario offre un bel passaggio filtrante per Rizq ma Tallone chiude molto bene su di lui. Il Centallo è ormai messo alle strette e, al 28’, i padroni di casa guadagnano l’ennesima punizione dal limite dell’area di rigore: Menon calcia abbondantemente sopra la traversa. Al 30’ Bergesio crossa dalla fascia sinistra, Aloia si gira molto bene e sfiora il palo andando così vicino al pareggio. Nei minuti successivi gli ospiti riescono finalmente a respirare affacciandosi nella metà campo avversaria ma non riescono comunque a trovare gli spazi giusti per far male. Il Chisola ritorna nuovamente in avanti e, al 40’, Dagasso subisce fallo quasi al limite dell’area di rigore: Germinario calcia direttamente in porta e Ariaudo gli nega la gioia del gol con una bella deviazione nonostante il direttore di gara non abbia concesso il corner. Giunti al 45’, il direttore di gara concede cinque minuti di recupero durante i quali i padroni di casa non soffrono praticamente mai e ottengono così tre importanti punti per mantenere la scia della capolista Pinerolo.

IL TABELLINO

CHISOLA-G.CENTALLO 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 10' rig. Rizq (C), 43' Rocca (G), 20' st Negro (C).

CHISOLA (4-4-2): Marcaccini 6, Perotto 6.5, Dagasso 7, Grancitelli 6.5, Germinario 7, Cristiano G. 6.5, Bellucca 6.5, Menon 7 (39' st Viano sv), Rizq 7, Negro 7.5 (39' st Degrassi sv), Zeni 7 (34' st Russo L. 6). A disp. Roscio, Bagnulo, Bolla, Berutti, Geraci, Pesce. All. Meloni 7. Dir. Trezza.

G.CENTALLO (4-3-3): Ariaudo 6, Molardo 6 (18' st Cavallera 5.5), Garis 6 (32' st Rostagno), Garello 7, Battisti 5.5, Tallone S. 6.5, Giraudo S. 6.5 (18' st Aloia 6.5), Giacca G. 6.5, Magnino 6, Rocca 7 (18' st Racca J. 6), Bergesio 6.5 (42' st Monge sv). A disp. Baudena, Vallati, Margaria, Giorgis. All. Bianco 6.5. Dir. Rosso F..

ARBITRO: La Luna di Collegno 6.5.

COLLABORATORI: Mandarino e Bertaina.

AMMONITI: 35' Giacca G.[01] (G), 22' st Garis[01] (G), 28' st Battisti[00] (G), 35' st Bergesio (G), 37' st Bellucca[02] (C).