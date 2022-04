Aiutiamo i ragazzi dell'Atletico Torino a finire la stagione

L'ondata di affetto verso i ragazzi dell'Atletico Torino è stata grande, sentita e profonda: il calcio dilettantistico dei valori veri, con tutti i suoi più veri appassionati, ha fatto sentire la propria vicinanza a Davide Magliano e compagni che, nonostante le enormi difficoltà del caso, stanno portando a termine una stagione complicatissima con la forza e l'orgoglio dei veterani.

Tutto parte dalla nostra intervista a Davide, dove il difensore classe 2001 ha raccontato a cuore aperto tutte le insidie a cui un gruppo di quasi solo fuoriquota va in contro ogni settimana. Dai problemi logistici dovuti alle lunghe trasferte alla mancanza di un campo dove giocare le partite casalinghe e allenarsi, passando per l'assenza di un allenatore (alcune volte tamponata dalla presenza di Giuseppe Sollo, tecnico dell'Under 15 gialloblù) e il numero spesso contato di calciatori da inserire in distinta ogni weekend.

Dopo i nostri articoli moltissimi appassionati del calcio dilettantistico nostrano e delle altre regioni si sono stretti attorno alla causa dei ragazzi dell'Atletico, al punto che la notizia è stata riportata anche da pagine note ai più come Cronache di Spogliatoio, che con un loro post hanno voluto dare il loro sostegno a Davide e compagni.

Tra i tanti commenti ricevuti dai nostri lettori nel nostro profilo Facebook uno in particolare ci ha colpito: che cosa possiamo fare per dare una mano a questi ragazzi? Ecco fatto. Abbiamo deciso di aprire questo canale personalizzato sfruttando il conto PayPal della nostra società editrice che poi rendiconterà e devolverà il ricavato alla squadra. Un piccolo contributo per dei ragazzi che amano passare la domenica insieme, nonostante tutte le difficoltà: fai la tua donazione spontanea qui sotto!