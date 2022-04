«A quattro giornate dalla fine dobbiamo sperare e fare punti»

«Il calcio è fatto di episodi. Siamo partiti bene, subito due occasioni per andare in vantaggio. Poi hanno segnato loro ma noi siamo stati bravi a pareggiarla e anche a trovare il vantaggio. Non posso dire nulla ai ragazzi». Gregory Moretto, tecnico del Borgovercelli, analizza il 2-2 con la Pro Eureka. Poi, sulla stagione: «A quattro giornate dalla fine dobbiamo sperare. Dovevamo fare 10 punti in 5 giornate per provare, oggi ne abbiamo fatto solo uno. Il campionato è imprevedibile, dobbiamo lavorare e fare il massimo».

