«Pensiamo a concludere bene con i giovani che sono il nostro futuro»

Sandro Siciliano, allenatore della Pro Eureka, commenta la partita con il Borgovercelli, terminata 2-2 (CLICCA UI PER LEGGERE LE PARTITA): «Ci abbiamo provato, peccato che, come immaginavo, abbiamo approcciato male e dopo il vantaggio ci siamo seduti. Domenica scorsa abbiamo compromesso la rincorsa. Dopo 11 risultati utili consecutivi abbiamo perso ( 1-2 con La Pianese, ndr). Non posso dire nulla perché abbiamo fatto un girone di ritorno incredibile. Adesso pensiamo a concludere bene e a gettare le basi per il futuro. Abbiamo un ottimo settore giovanile. Gabriele Palestro 2003, Mattia Capriolo 2004, e tanti altri sono ottimi giovani che già lavorano con noi. viva i giovani sono il nostro futuro».

