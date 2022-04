«Facciamo la guerra con gli infortuni, lotteremo fino in fondo»

Mantenere questo ritmo per giocarsela fino in fondo: il diktat del Chisola di Marcello Meloni è chiaro e i vinovesi non possono sbagliare per mantenere la scia del Pinerolo capolista. Dopo la vittoria sul Centallo per 2-1 targata Kamal Rizq e Maikol Negro i vinovesi superano un altro importante ostacolo, riuscendo a mantenere alta la concentrazione nonostante il parziale 1-1 del primo tempo.

A 4 gare dal termine il Chisola, tra i continui infortuni e un calendario non semplicissimo, i biancoblù proveranno l'impresa targata Serie D, un traguardo che significherebbe per la società di Luca Atzori la definitiva consacrazione anche nel mondo delle prime squadre.

L'intervista a Marcello Meloni, nel post partita di sabato 16 aprile, in cima all'articolo: clicca play per ascoltarla!