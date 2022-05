Nel blu dipinto di blu: il Pinerolo torna in D dopo 5 anni

Erano 5 anni che Pinerolo aspettava questo momento. Erano 5 anni che un’intera città aspettava di gridare a squarciagola «Bentornata Serie D». Adesso è tutto vero: il Pine è tornato in quarta serie, al termine di un girone di ritorno pazzesco dove, più di tutte, i biancoblù non hanno mollato un centimetro. Mentre le altre contendenti, a turno, perdevano punti sui vari campi del girone la banda di Pierpaolo Rignanese, con il solito aplomb che l’ha sempre contraddistinto, non si è mai scomposto, macinando punti su punti, partite su partite, contro tutti e tutto.

Era il 30 aprile 2017 quando l’allora formazione di Nisticò giocava l’ultima partita al Barbieri in D, perdendo 2-5 contro il Chieri. In quella squadra ci giocava un Rignanese, Giacinto, fratello di Pierpaolo e ora centrocampista della CBS. Molti dei ragazzi protagonisti della cavalcata ai tempi erano alle superiori o addirittura alle medie e adesso, dopo 5 lunghi anni, si sono presi sulle spalle una squadra vera, un gruppo compatto che, con le unghie e con i denti, si è preso la vetta del girone B. E allora si può festeggiare davvero: il Pine è D ritorno.

PARTE LA FESTA SUL PRATO DEL BARBIERI: LO SLOGAN DI GIORNATA È "SIAMO D RITORNO"

LA PARTITA

Checché si dica della cavalcata del Pinerolo verso la promozione in D la partita decisiva, quella vinta contro il Vanchiglia 2-0, è stata tutt’altro che un match entusiasmante. Partita bloccata, sofferta e avara di emozioni, grazie soprattutto alla difesa granata di Binandeh che si è presentato a Pinerolo giocando una partita maiuscola, specchietto di una stagione fantastica. Il muro però è caduto e al 30’ ci ha pensato Simone De Riggi a risolvere il Cubo di Rubik. I 15’ successivi sono andati via in scioltezza, fino al definitivo rigore di Niccolò Bosco che ha chiuso poi sul 2-0 finale.

Per la partita decisiva per le sorti del Pine Pierpaolo Rignanese si affida al 4-4-2, senza rinunciare praticamente a nessuno dei titolari. Cammarota in porta, Todaro e Manuali terzini e Moracchiato e Tonini al centro della retroguardia; in mezzo al campo ecco Del Buono e Barbaro, con larghi Ciliberto (a sinistra) e Campagna (a destra), pronti a servire Maio e De Riggi punte centrali. Ramin Binandeh non cambia il suo Vanchiglia, in campo con il 4-2-3-1: Zamariola estremo difensore, difesa a 4 con Laforge, Fiolo, Bussi e Porticchio; chiavi della manovra in mano alla coppia Bissacco-Giors, mentre le sorti dell’attacco sono affidate al trittico di trequartisti De Santi, Barcellona e Nicolò Moreo e all’unica punta Simonetti.

UN ROMPICAPO GRANATA

Un clima d’altri tempi al Barbieri: fumogeni, tifo, bandiere e tanta, tantissima gente per supportare il Pine verso l’ultimo, grande passo verso la D. Di fronte però non c’è una vittima sacrificale qualsiasi: il Vanchiglia, ancora in corsa per un posto ai playoff e all’ultima partita della stagione, parte subito fortissimo andando al tiro dopo 2’ con Barcellona, che trova la risposta attenta di Cammarota. Il Pine sa di poter e dover sfruttare ogni piccola occasione lasciata a disposizione dai granata. Rignanese prepara infatti un pressing offensivo asfissiante, che subito al 9’ dà i suoi frutti con l’errore di Fiolo, pressato da De Riggi, che porta al tiro a tu per tu con Zamariola l’ex Chieri, ma il portiere torinese dice no. Nonostante le occasioni nitide siano poche, soprattutto per i meriti di un Vanchiglia messo in campo con il solito ordine, i padroni di casa continuano a fare e gestire la partita, sfruttando il dinamismo del centrocampo per provare a scardinare la difesa granata.

DARIO CAMPAGNA (PINEROLO) E THIJS BARCELLONA IN AZIONE NEL PRIMO TEMPO (FOTO CUNAZZA)

Se la posta in gioco è alta, come spesso capita, rimane tutto bloccato in stand by. Passano i minuti e le occasioni scarseggiano, diventando più una partita a scacchi tra Rignanese e Binandeh rispetto a una partita di calcio con tanto, tantissimo in palio. Passano i minuti e iniziano a vedersi i primi telefoni in giro. Lo sguardo va inevitabilmente lì, al Riconda di Corso Lombardia, dove il Chisola fa 0-0 con il Lucento. Al momento il Pine è in D, ma per mettersi al sicuro serve segnare: facile a dirsi, difficile a farsi con un Vanchiglia che resta sempre sul pezzo, rischiando pochissimo e dimostrando di avere ogni elemento con la giusta concentrazione. In casa granata qualche timida protesta per un contatto su Simonetti al 40’, ma l’arbitro è lì e anche dagli spalti l’impressione è palla piena, mentre i padroni di casa potrebbero presentarsi dalle parti di Zamariola con Maio, ma Bussi alza il gambone e spazza via. Tutto tace al Barbieri, è 0-0.

DE RIGGI-BOSCO, UOMINI D VALORE

Secondo tempo che pare, nelle prime battute, la fotocopia del primo. Tanta tattica, pochi tiri o comunque poche palle gol da entrambe le parti: inevitabilmente è sempre il Pinerolo a condurre, ma se da un lato la manovra dei padroni di casa è di buona qualità la fase difensiva del Vanchiglia è ancora più bella, grazie soprattutto a un Bussi che, da fuori ruolo, gioca una partita spaziale. Pochi minuti e arrivano le prime notizie dal Riconda: il Chisola è avanti con il gol di Germinario, il Pinerolo non può più pareggiare per festeggiare la promozione in D con 90’ di anticipo. Nessuno però si scompone: i biancoblù hanno in mano il proprio destino e lo sanno, ma serve segnare. Rignanese inizia a guardarsi alle spalle per dare una svolta alla gara e mette in campo Picotto per Ciliberto, ma neanche 60 secondi e Simonetti, con una giocata da bomber vero, fa sudare freddissimo tutto il Barbieri: minuto 18’, difesa della palla in area, si gira di corpo e calcia una fucilata di sinistro, trovando i soliti guantoni di Cammarota.

20’ e poco più alla fine, Rignanese ripesca dalla panchina e sceglie Bosco per dare l’ulteriore spinta che serve per questa partita. Tutto rimane lì piantato su quel pareggio che sa di amaro e che costringerebbe il Pinerolo a una trasferta complicatissima a Dronero. Però la svolta arriva sempre quando meno te l’aspetti. Ed ecco che, al 30’, più meno in contemporanea con la notizia del raddoppio del Chisola, il Barbieri esplode. Manuali salta Laforge, si avvicina al fondo del campo, crossa teso trovando Maio completamente libero, che riesce a calciare all’angolino trovando però un super Zamariola, che invece può solo guardare Simone De Riggi, con la compostezza di un bambino pronto a rubare il vaso dei biscotti a casa della nonna, infila il portiere granata da due passi.

Viene giù tutto, fumogeni, urla, colpi di tromba, abbracci, baci. Pinerolo è diventata una torcida argentina e rimane tale per tutti i minuti rimanenti. Le occasioni fioccano, grazie anche a un Vanchiglia sbilanciato in avanti, fino al 42’ quando l’ex Bissacco atterra Maio, decretando un giusto rigore. Bosco, lo specialista, gonfia la rete: tripudio vero, il Pine ce l’ha fatta e l’Everest è scalato. Tra gli spalti del Barbieri tornerà a giocarsi la D.

Per approfondire leggi anche: L'ABBRACCIO TRA TUTTI I COMPONENTI DELLA PANCHINA DEL PINEROLO DOPO IL GOL DI SIMONE DE RIGGI (FOTO CUNAZZA)

IL TABELLINO

PINEROLO-VANCHIGLIA 2-0

RETI: 30' st De Riggi (P), 42' st rig. Bosco (P).

PINEROLO (4-4-2): Cammarota 7, Todaro 7.5, Manuali 8, Del Buono 7 (34' st Dedominici 7), Moracchiato 9, Tonini 9, Campagna 7 (24' st Bosco 9), Barbaro 7, De Riggi 9, Ciliberto 7 (17' st Picotto 7), Maio 7.5. A disp. Bonissoni, Viretto, Lupo, Micelotta G., Micelotta D., Di Ciancia. All. Rignanese 10. Dir. Calabrese.

VANCHIGLIA (4-2-3-1): Zamariola 7, Laforge 6, Porticchio 6.5, Giors Reviglio 6.5 (40' st Samson), Fiolo 7, Bussi 7.5, Bissacco 6, De Santi 6 (24' st Ledda), Barcellona 6 (40' st Cavallo A.), Moreo N. 6 (31' st Selasi), Simonetti 6.5. A disp. Granata, Gallo, Cantone, Foresto, Moreo D.. All. Binandeh 7. Dir. Malaccari - Zilocchi.

ARBITRO: Gallo di Bologna 7.

COLLABORATORI: Mariut e D'Acunzi.

AMMONITI: 11' Bussi[00] (V), 4' st Manuali[01] (P), 45' st Bissacco (V).

IL CAPITANO ANDREA MORACCHIATO STAPPA LA BOTTIGLIA TARGATA SANTERO (FOTO CUNAZZA)