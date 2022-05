Favale è da favola: tripletta e regala la salvezza alla Cbs

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO

È un pomeriggio da incorniciare per la Cbs e Alberto Favale. L'attaccante, particolarmente ispirato nella sfida salvezza contro il Bernazole, si porta il pallone a casa realizzando una favolosa tripletta con cui regala la vittoria ai rossoneri. Il classe 1990 si è ritrovato ben tre volte a tu per tu con Ricatto e, impeccabile, non ha perdonato il portiere avversario. Si iscrive nel tabellino dei marcatori anche Stefano Barbera: la punta si fa trovare pronta dopo una bella azione combinata da Favale e Gallazzi insaccando la rete da fuori area. Il Benarzole è invece condannato alla retrocessione in Promozione: la squadra di Perlo si è mostrata con una certa continuità nella metà campo rossonera ma non si è mai resa pericolosa se non con qualche tiro di De Sousa. Gli ospiti non hanno inoltre saputo contenere la velocità di Favale e non hanno potuto fare altro che inchinarsi agli avversari.

FAVALE APRE LE DANZE

Nei primi minuti della partita l’equilibrio fa da padrone nel rettangolo di gioco: entrambe le compagini si alternano infatti nella metà campo avversari ma non riescono ad impensierire le rispettive difese avversarie. A fare la differenza sono proprio i due pacchetti arretrati ben guidate dai due leader, Ferrarese per la CBS e e Porcaro per il Benarzole. La partita si sblocca finalmente al 16’ a favore dei padroni di casa: Favale compie una bellissima progressione sulla fascia sinistra, salta Brero e calcia sul palo opposto insaccando la rete. Il Benarzole prova a reagire e, dopo sei minuti dallo svantaggio, Ribeiro tenta la conclusione dalla lunetta dell’area di rigore ma il suo tiro finisce a lato della porta difesa da Cantele. Gli ospiti sembrano ormai avere il pallino del gioco mentre la squadra di Rista prova a far male soprattutto in fase di ripartenza. Al 32’ Amendola effettua un bel cross dalla fascia sinistra in direzione Chiappino ma il centravanti non ci arriva e il pallone viaggia così nella terra di nessuno. Dopo cinque minuti si verifica un episodio molto dubbio nell’area di rigore del Benarzole: Favale supera Riodra sulla fascia sinistra, si accentra e viene atterrato da Porcaro ma il direttore di gara non concede il tiro dagli undici metri. Poco più tardi gli ospiti si riaffacciano in avanti e Chiappino prova la conclusione al volo ma questo sfiora il palo. Nei minuti finali del primo tempo il Benarzole spinge senza però riuscire a segnare, motivo per cui si ritorna negli spogliatoi con il risultato di 1-0.

FAVALE STREPITOSO

La ripresa riassume lo stesso canovaccio del primo tempo e, al 6’, Begolo e De Sousa provano a pareggiare i conti con un tiro a giro da fuori area ma Cantele non si lascia sorprendere in entrambi i casi. Dopo appena quattro minuti la CBS trova la rete del raddoppio con una fantastica azione: Todella pennella un bellissimo passaggio filtrante per Favale il quale, trovatosi a tu per tu con Ricatto, alza il tiro quanto basta per portare il risultato sul 2-0. I padroni di casa, invigoriti dal doppio vantaggio, si presentano ora con maggiore costanza nella metà campo avversario gestendo così molto bene il risultato accumulato fin qui. Il Benarzole si rende finalmente pericoloso al 22’ quando Petracca trova un filtrante per De Sousa ma questo viene segnalato in posizione di fuorigioco una volta trovatosi a tu per con Cantele. Il numero dieci ci riprova dopo undici minuti a segnare con un tiro dalla lunga distanza ma il portiere rossonero non si lascia sorprendere. Nell’azione immediatamente successiva Gallazzi e Favale combinano molto sulla fascia destra, nasce così un cross per Barbera il quale calcia da fuori area e mette il risultato sul sicuro, ossia sullo 3-0. Al 41’ la CBS chiude definitivamente la partita portandosi sul 4-0: Barrella lancia in profondità Favale il quale, trovatosi ancora una volta a tu per tu con Ricatto, realizza la propria tripletta personale. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita e la CBS si salva condannando invece il Benarzole in Promozione.

IL TABELLINO

CBS-BENARZOLE 4-0

RETI: 16' Favale (C), 10' st Favale (C), 34' st Barbera (C), 41' st Favale (C).

CBS (4-3-3): Cantele 6, Gallazzi 7, Ferrero 6.5, Rignanese 7, Ferrarese 7, Ricci 6.5, Favale 8.5 (43' st Achino sv), Nicolini 7.5, Barbera 7 (40' st Culotta sv), Todella 7.5 (46' st Frattoloni sv), Barrella 6.5 (48' st Cacaci sv). A disp. De Marco, Ferrando, Bellato, Zilli, Tursi. All. Rista 7.5.

BENARZOLE (4-3-1-2): Ricatto 6, Riorda 5 (47' st Marchiaro sv), Amendola 6 (14' st Scoffone 6), Tamburello 6 (11' st De Santis 5.5), Brero 5, Capitao 6.5, Porcaro 5.5, Rafael 6.5 (14' st Petracca 6), Chiappino 5.5, De Souza 6.5, Begolo 6. A disp. Favaro, Delpiano, Domnori, Aprile, Raimondo. All. Perlo 5.5.

ARBITRO: Sacco di Novara 5.5.

COLLABORATORI: Fumagallo e Lo Chiatto.

AMMONITI: 36' st De Santis[03] (B).