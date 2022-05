Preparate le valigie, si va in Liguria: il Chisola fa la superstar

Esserci nel giorno più importante (fino ad ora). Serviva l'ultimo scatto per staccare il biglietto del pullman (o del treno o dell'aereo, lasciamo scegliere ai diretti interessati) e il Chisola di Marcello Meloni ha comprato un biglietto di sola andata per il playoff nazionale di Eccellenza. Un 2-0 mai in discussione contro un Cuneo Olmo visibilmente stanco dopo l'impresa di domenica scorsa contro l'Alba, che ha provato un po' in tutti i modi a limitare i vinovesi, ma i biancorossi di Michele Magliano, come ammesso con la solita grande onestà che lo contraddistingue, sono stati semplicemente meno sul pezzo rispetto agli avversari.

Adesso ad aspettare il Chisola al primo turno dei playoff nazionali verso la Serie D ci sarà il Taggia, formazione seconda classificata nel girone ligure: sarà una bella trasferta verso la provincia di Imperia, ma con questo entusiasmo il Chisola può andare lontano. Serve crederci e soprattutto è importante goderci a pieno questo meraviglioso viaggio.

LUNGA VITA AL PRINCIPE KAMAL

Due espressioni di un modo di vedere il calcio simile a confronto. La giusta finale playoff di questo girone non poteva che essere tra Meloni e Magliano, che mettono in scena già dal primo tempo uno spettacolo delizioso. Formazioni votate all’attacco, che comunque tengono bene botta anche in difesa. Primo squillo messo a referto dal Chisola, che con la sgroppata del solito Perotti a destra mette in difficoltà Benso, riuscendo poi a metterla dentro per Rizq che impatta benissimo sul secondo palo, ma trova un riflesso extraterrestre di Campana. Il rischio di esporsi alle ripartenze rapide sulle corsie è probabilmente il pericolo maggiore sia per i vinovesi che per i cuneesi, che non sempre riescono a murare la rapidità degli esterni avversaria. Analogamente all’azione di Perotti scappa a destra al 19’ Jack Dalmasso, bravo ad andar via a Dagasso, mettendo dentro per Lombardo che però si fa murare dal ritorno in difesa di Perotti. Analogamente il Cuneo lavora sul lungolinea a destra innescando Jack Dalmasso, che riesce questa volta ad entrare in area e a incrociare, trovando un gran Marcaccini che invece si fa aiutare dall’ennesimo recupero difensivo di Perotti sulla ribattuta di Lombardo.

Il Chisola torna a farsi sentire nell’ultimo quarto d’ora, inanellando una serie di palle gol in pochi minuti. Protagonista come sempre uno scatenato Perotti, rapido al 31’ ad andar via a Benso e soci in contropiede, cross dalla trequarti per Rizq che per una questione di centimetri manca l’impatto nel cuore dell’area. Lo stesso Rizq, questa volta su assist di Sardo, è bravissimo a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo l’azione solitaria del 19, lo stacco di testa è altrettanto imperioso ma a dire di no all’ex Union Vallesusa è il palo, che fa solamente sobbalzare la tribuna del Marola. Un accenno di sobbalzo, che diventa urlo spacca-timpani in pieno recupero: scatta Perotti, cambio di gioco verso sinistra, Negro va via in un fazzoletto e apparecchia un cioccolatino che per Rizq è persin troppo facile da buttare dentro. Fatto sta che Kamal allunga lo zampone e prosegue la sua storia d’amore con il gol, portando in vantaggio il Chisola. Scatta l’ora dei fumogeni, che hanno tempo di colorare la tribuna per tutto l’intervallo

MENON MERAVIGLIAO

Magliano organizza la remuntada sul palleggio e non sull’arrembaggio diretto verso la porta difesa da Marcaccini. Cuneo che prova a controllare quantomeno la manovra, ma la banda di Meloni è sul pezzo e sa come neutralizzare i biancorossi. Per il Cuneo i rischi sono comunque inevitabilmente dietro l’angolo: retroguardia legermente scoperta all’8’, quando da un lancio dalle retrovie Negro si inventa l’ennesima giocata premiando Rizq, che a duello con Bernardi lo supera con un sombrero perfetto ma nel tiro manca lo specchio. Neanche un minuto dopo e sempre in ripartenza è Germinario a vedere con la coda dell’occhio Sardo, che penetra in area e prova a calciare sotto le gambe di Campana, che le chiude ed impedisce il raddoppio. Guai comunque a sottovalutare il Cuneo e i suoi tenori, perché su un lancio apparente innocuo Jack Dalmasso si fa trovare pronto trovando impatto e coordinazione perfetti sul lato destro dell’area, ma il tiro seppur potente non è troppo angolato e trova il pronto riflesso di Marcaccini.

Passano i minuti ma il Cuneo non trova il bandolo della matassa. C’è bisogno di un gol per Magliano, ma al posto di creare il Cuneo rischia. Prima su una giocata spaziale di tacco di Menon che premia Sardo, che nel cuore dell’area la rimette dentro ma viene murato; poco dopo ancora Simone Menon ruba palla a un sonnecchiante Eliotropio, il centrocampista del Chisola rimane praticamente a tu per tu con Campana e deve solo scagliare, con tutta la potenza in corpo, dentro il sacco. Via la maglia, dita sugli occhi a dire “guardate tutti quello che ho fatto” e vinovesi che raddoppiano. Di fatto è il colpo del KO: se prima il Cuneo faceva già fatica il raddoppio vinovese è una vera accoltellata per Magliano e soci, che continuano a provare quantomeno a rendersi pericolosi ma tolta qualche sporadica occasione sempre murata Marcaccini si passa i minuti finali in sostanziale serenità. Passano i minuti e non cambia niente: al triplice fischio il Marola viene letteralmente giù, con una città e il popolo Chisola che adesso proseguirà il suo sogno in giro per il Piemonte. La strada è in salita, ma il viaggio sarà pazzesco.

IL TABELLINO

CHISOLA-CUNEO OLMO 2-0

RETI: 46' Rizq (Ch), 27' st Menon (Ch).

CHISOLA (4-3-2-1): Marcaccini 6.5, Perotti 7.5, Dagasso 6.5, Grancitelli 6.5, Germinario 6.5, Cristiano G. 6.5, Bellucca 6.5, Menon 7 (35' st Degrassi sv), Rizq 7.5, Negro 7 (43' st Garcetti sv), Sardo 7 (37' st Zeni sv). A disp. Roscio, Russo L., Bagnulo, Viano, Berutti, Pesce. All. Meloni 7.5. Dir. Trezza.

CUNEO OLMO (4-2-3-1): Campana 6.5, Magnaldi D. 5.5, Benso 5.5, Peirano 6, Bernardi 5.5, Marchetti 6, Dalmasso G. 6.5, Eliotropio 5, Lombardo 6 (13' st Gazzera 6), Dalmasso A. 5.5, Bottasso 6. A disp. Bonardi, Pernice, Kone, Ambrogio, Penda, Santini, Sacco. All. Magliano 6. Dir. Pantaleo.

ARBITRO: Cafaro di Bra 6.5.

COLLABORATORI: Muca e Vaglio Agnes.

AMMONITI: 10' st Bernardi (Cu), 15' st Germinario[02] (Ch), 27' st Menon (Ch), 33' st Dalmasso G. (Cu).

LE PAGELLE

CHISOLA

Marcaccini 6.5

Perotti 7.5

Dagasso 6.5

Grancitelli 6.5

Germinario 6.5

Cristiano G. 6.5

Bellucca 6.5

Menon 7 (35’ st Degrassi sv)

Rizq 7.5 (47' st Pesce sv)

Negro 7 (43' st Garcetti sv)

Sardo 7 (37’ st Zeni sv)

All. Meloni 7.5

CUNEO OLMO

Campana 6.5

Magnaldi D. 5.5

Benso 5.5

Peirano 6

Bernardi 5.5

Marchetti 6

Dalmasso G. 6.5

Eliotropio 5

Lombardo 6

13' st Gazzera 6

Dalmasso A. 5.5

Bottasso 6

All. Magliano 6