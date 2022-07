Sette giovani innesti e un nuovo bomber per sognare ancora i playoff

QUESTO ARTICOLO È PREMIUM. PER LEGGERLO DEVI AVERE UN ABBONAMENTO ATTIVO. IN ALTERNATIVA LO TROVI SUL GIORNALE IN EDICOLA DA LUNEDÌ 25 LUGLIO (QUI L'EDICOLA DIGITALE) Dopo lo straordinario quinto posto raggiunto nell'ultima stagione, in casa Luciano Manara i preparativi per il prossimo campionato d'Eccellenza sono finiti. Al timone sempre Claudio Abaterusso, riconfermato insieme a tutto il suo staff, composto dal vice Davide Minardi, dal preparatore atletico Rinaldo Longhi e da quello dei portieri Mauro Pozzoli, che affiancherà la new entry Remo Veronesi.Al centro l'allenatore Claudio Abaterusso, affiancato dal resto dello staff tecnico Un team di lavoro per provare a riconfermare...