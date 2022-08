Il fantasista carica i compagni per il debutto: «Servirà ai nuovi giovani per capire l'andazzo»

Ventidue anni e tanta voglia di emergere e trascinare la squadra verso grandi traguardi: questo l'identikit del trequartista classe 2000 Federico Pelle, alla seconda stagione con la maglia biancorossa del Club Milano. Una carriera che sembrava destinata a più ampi panorami per come era iniziata, dai Giovanissimi dell'Inter fino alla Primavera del Parma, poi però una serie di circostanze sfortunate, nello specifico diversi gravi infortuni alle ginocchia ne hanno arrestato l'ascesa. UNA STAGIONE AGRODOLCE L'anno scorso Federico scelse il club di Marrone per ricominciare da zero, ma anche in questo caso non è stato fortunatissimo: 6 gol segnati non sono...

