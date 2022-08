Sabato pomeriggio la stagione 2022/2023 d'Eccellenza prenderà ufficialmente il via grazie alla Coppa Lombardia, ma l'occhio non può che andare già alla settimana successiva e a quel 4 settembre che vedrà finalmente ricominciare il campionato. E allora, nell'attesa, spazio all'analisi dei gironi che ci aspettano e ci accompagneranno per tutto l'anno.GIRONE A Equilibrio, questa la parola chiave del girone. Tante le squadre candidate alla vittoria, ma davanti spicca il trio Vogherese-Sestese-Oltrepò. I rossoneri sarebbero stati i favoriti se il mercato non avesse tolto loro certezze, in special modo nel reparto arretrato. I Blues invece hanno cambiato...