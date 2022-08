Meraviglia Golfarelli: il derby si decide clamorosamente al 95'

Riprende il primo turno della Coppa Eccellenza e quale miglior modo per inaugurarla se non con un derby che si decide al 95'. La Pro Eureka infatti si impone in casa dei cugini viola del Settimo trovando il jolly vincente allo scadere del recupero del secondo tempo grazie alla rete di uno dei tanti prodotti della 'cantera' blucerchiata come il classe 2003 Loris Golfarelli, autentico rapace d'area capace di raccogliere dalla sinistra il cross al bacio di Ricca spedendo la palla in rete e poi festeggiato a dovere da tutti i compagni come un vero e proprio eroe per un giorno.

Troppa Eureka per il Settimo. Iniziare il primo match ufficiale dopo amichevoli e preparazione è sempre emozionante, ancor di più se la partita in questione è il derby. La Pro Eureka di Sandro Siciliano riconferma il 3-5-2 utilizzato nell'ultima stagione inserendo gli innesti arrivati da una campagna acquisti a dir poco faraonica per la categoria inserendo Petruzzella tra i pali, pacchetto difensivo composto da Palestro, Roccia e Di Savino accompagnati dagli esterni tutta fascia Verlucca e Ricca, a dirigere l'orchestra a centrocampo capitan Sinisi, Nosenzo e Galietta mentre le uniche due punti sono i due nuovi innesti Bianco e l'ex capocannoniere dell'ultimo campionato di eccellenza Secci, proveniente dallo Stresa. Il Settimo utilizza un 4-3-2-1 con i due giocatori dietro la punta che agiscono più accentrati a fungere da trequartisti, la sostanza è quella dell'anno scorso per i viola tranne qualche innesto come Fasan tra i pali e Ghia e Geraci sulla trequarti. Pronti via, dopo neanche un minuto Juan Ghia sterza due volte verso l'interno dell'area di rigore mandando a vuoto due difensori della Pro, poi provvidenziale Ricca a metterci una pezza. La Pro prende il ritmo e orchestrata dalle giocate in mezzo al campo del proprio capitano Sinisi si rende pericolosa tante volte davanti alla porta di Fasan. L'uomo più pericoloso è senza dubbio Secci che riceve l'uno due in area e poi tenta l'acrobazia che si spegne alta di poco mentre pochi minuti dopo tenta la volèe sulla punizione battuta velocemente da Sinisi. Il Settimo non reagisce come vorrebbe e ci prova con qualche timido cross ma Niang è stretto bene nella morsa blucerchiata. Dieci minuti dopo su un lancio lungo della Pro è ancora l'ex Stresa Secci ad anticipare un disattento Picone provando una conclusione da posizione troppo defilata per poter far male al portiere viola Fasan. Allo scadere del primo tempo sono i viola a mettere sull'attenti la Pro con un colpo di testa di Ghia che riceve bene la sventagliata dalla destra di Picone, palla che per poco non si spegne all'incrocio e che manda le squadre all'intervallo ancora a rete inviolate.

La zona-Golfarelli regala il trionfo alla Pro Eureka. Il secondo tempo è stata una partita chiusa, l'opposto del primo tempo. Entrambe le squadre esitano ad attaccare per non scoprirsi e la partita è bloccata a centrocampo e intervallata da continue interruzioni di gioco per i numerosi falli fischiati dal direttore di gara che estrae in totale ben 6 cartellini gialli. La Pro tenta qualche azione sulla fascia ma il Settimo difende il risultato con tutte le forze a disposizione. Il tecnico della Pro tenta il cambio e inserisce un ragazzo del 2003 che a fine partita sarà consacrato eroe. L'evento chiave arriva al 50' del secondo tempo quando la partita sembra destinata a morire sullo 0-0, cross dalla sinistra a dir poco perfetto di Ricca che serve Golfarelli sulla testa, sbucato in area come un vero numero nove inserisce la palla in fondo al sacco facendo letteralmente impazzire la panchina che invade il campo per festeggiare il match winner. La Pro sbanca il Primo Levi ed è a metà dell'opera per poter passare il primo turno di Coppa.

IL TABELLINO

SETTIMO-PRO EUREKA 0-1

RETI: 50' st Golfarelli (P).

SETTIMO (4-3-2-1): Fasan 6.5, Stano 5, Botta 5 (19' st Menabò 6), Barale 5.5 (1' st Oddone 6), Picone Chiodo 5.5, Gueye 6, De Mitri 6, Dansu 6.5, Niang 5.5, Ghia Juan 5.5 (19' st Albertini 6), Geraci 5.5 (23' st Tabone 6). A disp. Mattiello, La Corte, Pipino, Piovero, Palazzo. All. Gatta 6.

PRO EUREKA (3-5-2): Petruzzella 6, Verlucca 5 (1' st Paris 6.5), Ricca 7, Palestro 7 (29' st Luz Dos Santos), Roccia 7, Di Savino 6.5, Galietta 6.5 (36' st Longo sv), Nosenzo 7 (40' st Golfarelli 8), Bianco 6.5, Sinisi 7, Secci 7. A disp. Rusu, Curcio, Regaldo, Capriolo, Starnai. All. Siciliano 7.

ARBITRO: Tinetti di Ivrea 6.5.

COLLABORATORI: Trionfante e Brivitello.

AMMONITI: 39' Barale (S), 12' st Botta[04] (S), 13' st Nosenzo (P), 17' st De Mitri (S), 21' st Picone Chiodo (S), 35' st Albertini (S), 45' st Dansu (S).