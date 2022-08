Sono già ritmi playoff: eurogol Bellino e Toro Brunod marchiano il pareggio del Goia

Un esordio che piace a tutti. La prima gara ufficiale della "neonata" Volpiano Pianese e della corazzata Borgaro termina 1-1 , con tanti spunti positivi sia per Licio Russo che per Beppe Cacciatore. Un primo tempo dai ritmi già da metà stagione ha fatto vedere tanto del repertorio delle Foxes e dei gialloblù, a partire dai tanti fuoriquota schierati dai padroni di casa e dai volti nuovi degli ospiti che già sono entrati a dovere negli schemi del Borgaro.

Nonostante le tante assenze Licio Russo è riuscito a mettere in campo un gran Volpiano: le mancanze dei vari Gerbaudo, Mascolo ed Enrico (quest'ultimo out in mattinata causa febbre) ha portato a scelte obbligate come Lima terzino sinistro e Dimasi adattato nel tridente, ma dalle emergenze l'ex tecnico del Borgaro può aver trovato tante soluzioni alternative come il 2005 Tommaso Borin, all'esordio in prima squadra. Bene il Borgaro di Cacciatore, che nonostante qualche urlaccio nella ripresa a causa di qualche errore in palleggio di troppo ha già fatto vedere i numeri che servono per battagliare con l'RG Ticino per la promozione in D. Brillano i nuovi acquisti Francia e Bellino, così come tutti i reparti già ben collaudati tra loro.

E' GIA' BELLINO MANIA

Calcio di agosto già archiviato per Licio Russo e Beppe Cacciatore, perché Volpiano Pianese e Borgaro vanno subito a ritmo playoff. Gran calcio nel primo tempo del Goia, con il Borgaro inizialmente più attivo in un 4-3-3 con le mezzali Bellino e Tindo quasi in versione trequartisti. La buona spinta dei gialloblù si concretizza al 7’ quando dal bel corner di Zunino spicca Francia sul secondo palo, ma la zuccata termina alta. Motore diesel ma non meno efficace quello delle Foxes che dopo 10’ bussa dalle parti di Aseglio con il bel filtrante servito per Brunod, ma il 9 biancoblù si allunga troppo la palla per poter saltare con efficacia il portiere e insaccare a porta libera. Volpiano Pianese che alza la posta poco dopo con il cross da sinistra che pesca Di Masi, ma il piattone finisce alto nonostante la buona posizione. Non finisce alto, in compenso, il tiro di Bellino al 23’, con l’ex Rivoli in grado di segnare il primo gol ufficiale del Borgaro con una prodezza clamorosa: palla a Orofino a destra, scarico all’indietro per il centrocampista ex Chisola, da quasi 30 metri sulla trequarti destra Bellino carica il destro a incrociare che va a togliere le ragnatele all’incrocio alla destra di Tunno.

La formazione di Licio Russo si trova così costretta a riassettare i propri programmi: biancoblù che alzano inevitabilmente i ritmi per riagguantare il pari il prima possibile. Pochi minuti e dopo un corner da destra Cristino colpisce di testa, ma una nuvola di giocatori davanti ad Aseglio impedisce il gol, poi mancato anche da un tap in decisivo che non arriva. Cooling break e ritmi che rallentano, con la gara che si fa maggiormente equilibrata ma che vede ancora il Volpiano più pericoloso. Nonostante ciò qualche spauracchio arriva (bella la percussione di Zunino per vie centrali al 36’, arrivato a ridosso dell’area blocca Tunno), ma il vantaggio del Borgaro resiste. I padroni di casa sembrano trovare il pari con Eric Savva, ma il suo piattone sul secondo palo dopo l’assist di Artiglia è in fuorigioco.

BRUNOD: COLPO ALLA MASCOLO, ESULTANZA DA TORO

Licio Russo tocca le corde giuste nell'intervallo, mandando in campo un Volpiano Pianese ancora più aggressivo. Neanche due giri di orologio completi ed ecco che le Foxes trovano il pari: azione letale di Di Masi a destra, cross teso nel cuore dell'area e intervento in spaccata di Brunod che anticipa il marcatore e insacca il pari. Gara nuovamente in equilibrio tra le due corazzate, con il Borgaro che risponde subito con Bellino che dal limite calcia ma trova un attento Tunno. Intensità alta anche senza grandi occasioni, con le retroguardie che tengono bene e alzano i giri dei propri motori: Cacciatore e Russo optano per le forze fresche, inserendo da un lato Todisco, Sarao e Mosca e dall'altro Cavalla. Ottime le risposte da un lato dei nuovi acquisti Bellino e Romani e dall'altra del 2005 delle Foxes Borin, già in campo con la personalità dei più esperti.

Ultime battute nuovamente vivaci dove sia le Foxes che i gialloblù sfiorano il decisivo vantaggio. Il pallino lo gestisce il Borgaro ed è il primo a creare negli ultimi 10' di gara, con il cross dalla trequarti di Todisco che trova Pititto che in tuffo sfiora ma finisce in fuorigioco. La squadra di Cacciatore si espone comunque a pericoli, sbagliando tanto in disimpegno e in fase di costruzione dell'azione. La rabbia del tecnico ospite si fa sentire, ma comunque il Volpiano Pianese non ne approfitta a dovere. Con ritmi sempre più lenti nel finale di gara sono le Foxes ad andare vicino al vantaggio, prima con il colpo di testa di Cavallari su assist di Del Buono e soprattutto sul clamoroso errore di Brunod al 3' di recupero, quando il classe 2001 ruba palla ad Aseglio, si gira rapidamente e a porta più scoperta che altro calcia alle stelle. Un 1-1 scritto per tanti spunti positivi: Volpiano Pianese e Borgaro rimandano tutto al ritorno.

IL TABELLINO

VOLPIANO PIANESE-BORGARO 1-1

RETI (0-1, 1-1): 23' Bellino A. (B), 2' st Brunod (V).

VOLPIANO PIANESE (4-3-3): Tunno 6, Cristino 6.5, Lima 5.5, Bernard 6, Cavallari 6.5, Savva 7 (31' st Sponzilli sv), Dimasi 6 (45' st Ferraris sv), Del Buono 6.5, Brunod 7, Borin 7 (18' st Cavalla 6.5), Artiglia 6 (39' st Grandini sv). A disp. Perotti, Gerbaudo, Burdisso, Mascolo, Manzani. All. Russo 6.5.

BORGARO (4-3-3): Aseglio Gianinet 6, Leccese 6.5, Quaceci 6 (14' st Todisco 6.5), Bellino A. 7.5 (21' st Mosca 6), Francia 7, Benucci 6.5, Romani 6 (21' st Sarao 6), Tindo 6.5, Pititto 6 (41' st Merlin sv), Zunino 6.5, Orofino 6.5. A disp. Vero, Coppola, Sirbu, Magalhaes, Molfetta. All. Cacciatore 6.5.

ARBITRO: Framba di Torino 6.5.

COLLABORATORI: Lo Chiatto e Stevanin.

AMMONITI: 38' Lima (V), 47' Francia (B), 21' st Del Buono (V).

LE PAGELLE

VOLPIANO PIANESE

Tunno 6 Chiamato in causa poche volte, ma quando serve si tuffa e salva la situazione con tempestività. Poco da fare sul gol di Bellino: imprendibile per chiunque.

Cristino 6.5 zona di competenza ben controllata, in difesa si fa sentire con prestanza fisica e sfiora il gol in un paio di frangenti quando sale a colpire in area. Ottimo esordio con le Foxes.

Lima 5.5 Si percepisce che non è il suo ruolo: per quanto l'impegno ci sia risulta in ritardo in un paio di frangenti, come nell'episodio del cartellino giallo.

Bernard 6

Cavallari 6.5

Savva 7 (31' st Sponzilli sv)

Dimasi 6 (45' st Ferraris sv)

Del Buono 6.5

Brunod 7

Borin 7

18' st Cavalla 6.5

Artiglia 6 (39' st Grandini sv)

All. Russo 6.5

BORGARO

Aseglio Gianinet 6

Leccese 6.5

Quaceci 6

14' st Todisco 6.5

Bellino A. 7.5

21' st Mosca 6

Francia 7

Benucci 6.5

Romani 6

21' st Sarao 6

Tindo 6.5

Pititto 6 (41' st Merlin sv)

Zunino 6.5

Orofino 6.5

All. Cacciatore 6.5