Chiappino regala la prima gioia stagionale ai biancazzurri: l'Alpignano va avanti

È festa biancazzurra. L'Alpignano esce imbattuta dal doppio scontro contro il Venaria e, grazie al secondo pareggio ottenuto contro gli arancioverdi (1-1), si qualifica al secondo turno in virtù dei maggiori gol segnati in trasferta. La squadra di Berta si è portata addirittura in vantaggio nel corso del primo tempo grazie alla bella rete di Chiappino: pallonetto a Paratore, autore di un miracolo su Viano poco prima, e rete insaccata per il provvisorio 1-0. La gioia dura però solamente tre minuti perché Piotto si procura un calcio di rigore (a primo impatto dubbio ma, al triplice fischio, Giardino ha ammesso l'intervento falloso) e Taraschi pareggia i conti. Nel corso della ripresa succedono poche emozioni da parte di ambo le squadre nonostante entrambe provano a portarsi in avanti e a vincere la sfida. Dopo cinquanta minuti il direttore di gara pone fine alla partita e l'Alpignano si qualifica al turno successivo ai danni di un convincente Venaria.

CHIAPPINO CHIAMA, TARASCHI RISPONDE

La prima occasione della partita arriva direttamente da calcio piazzato dopo solamente due minuti: Porrone tenta la conclusione dalla lunga distanza e colpisce la parte alta della traversa. Il ritmo rimane comunque alto, nonostante il caldo di questa sfida proprio come la scorsa settimana, ed equilibrato. Le due compagini si alternano infatti nella fase offensiva ma entrambi i pacchetti arretrati difendono bene. A condurre maggiormente il gioco è comunque il Venaria: a dettarne i tempi ci pensa Porrone, il perno centrale del trio di centrocampo. Una delle prime occasioni per l’Alpignano arriva al 18’ quando Viano ci prova da fuori area calciando però a lato della porta difesa da Paratore. Ormai gli ospiti hanno definitivamente preso il controllo del gioco, il possesso palla è nettamente a favore degli arancioverdi. Taraschi ci prova più volte ad inserirsi e a far male dalla fascia destra: il suo tiro a giro, provato al 21’, non centra di poco la porta. Tuttavia sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio: Benassi trova lo spazio giusto per fornire un bell’assist a Viano, il numero dieci calcia a botta sicura all’interno dell’area di rigore ma Paratore risponde con un autentico miracolo negandogli così la gioia del gol. Successivamente i padroni di casa riescono finalmente a guadagnare un po' di metri in avanti senza però a riuscire a trovare i varchi giusti. Questo succede solamente al 35’: Chiappino guadagna palla in area di rigore, prova il pallonetto su Paratore e insacca la rete nonostante i tentativi della difesa arancioverde di compiere un salvataggio in extremis. Poco dopo, al 38’, il colpo di scena: Giardini stende Piotto in area di rigore e il direttore di gara concede il rigore. Taraschi si presenta sul dischetto e spiazza il portiere avversario pareggiando così i conti. Nei minuti finali del primo non si verifica alcuna emozione: si ritorna così negli spogliatoi con il risultato fermo sull’1-1.

FESTA BIANCAZZURRA

La ripresa vede nuovamente gli arancioverdi in avanti nel tentativo di trovare la rete della qualificazione. Al 6’ Vasario guadagna una punizione sulla fascia sinistra: Taraschi mette in mezzo una palla potente ma la difesa avversaria riesce a spazzare. Poco dopo l’Alpignano si porta in vantaggio con Di Fiore, grazie ad un bel cross di Vanin, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Gli arancioverdi si guadagnano poi una punizione al limite dell’area di rigore con Piotto: Giardini devia in angolo il bel tiro, angolato ma non troppo forte, di Taraschi. Da entrambe le panchine vengono poi effettuate le prime sostituzioni ma queste non influenzano al momento sul risultato. Il ritmo di gioco rimane comunque gradevole al pubblico presente. La prima vera emozione della ripresa arriva al 19’ quando Rulli tenta un gol alla Quagliarella colpendo in pieno la traversa. A metà secondo tempo la partita si accende improvvisamente e, al 28’, Vasario effettua dalla corsia mancina: Taraschi ci arriva e il suo colpo di testa termina di poco alto sopra la traversa. Dopo cinque minuti piccolo episodio dubbio sulla trequarti: Vanin atterra Piotto ma il direttore di gara ammonisce l’arancioverde per simulazione sebbene fosse evidente l’intervento falloso del terzino sinistro. Ormai il Venaria sta tentando l’assalto finale nel tentativo di trovare il gol che consentirebbe al turno successivo. L’Alpignano riesce tuttavia a respingere gli attacchi avversari grazie alla buona copertura offerta dalla retroguardia. Sul finale di partita, al secondo minuto di recupero, i padroni di casa rimangono in dieci uomini per l’espulsione rimediata da Viano per somma di ammonizioni. Monagheddu prova l’ultima incursione in area di rigore, si procura il calcio d’angolo ma il direttore di gara fischia il termine della partita. Grazie al 2-2 dell’andata, l’Alpignano si qualifica al prossimo turno.

IL TABELLINO

ALPIGNANO-VENARIA 1-1

RETI (1-0, 1-1): 35' Chiappino (A), 38' rig. Taraschi (V).

ALPIGNANO (4-3-3): Giardino 5.5, Vanin 6.5, Irimia 6.5, Bianco 7, Piovesan 7 (30' st Pavan 6.5), Trombin 6.5 (26' st Zucco 6), Ferrante 6 (13' st Pacchiardo 6), Benassi A. 7, Chiappino 7.5 (16' st Masante 6), Viano 6.5, Di Fiore 6 (16' st Rulli 7). A disp. Dinaro, Critelli, Panetta, Cammissa S.. All. Berta 7.

VENARIA (4-3-3): Paratore 7.5, Lanzafame 6.5 (1' st Lamantia 6.5), Vasario 6.5, Gravina 6, Porrone 7 (35' st Monagheddu 6), Campanella 7 (20' st Pasquale 6.5), Mezzela 6.5, Piotto 7, Vigna 6 (31' st Parente 6.5), Taraschi 7.5, Filoni 6.5 (31' st Rossi 6). A disp. Calozzi, Huayamares Quintanilla, Guglielmone, Nipote. All. Falieres 6.5.

ARBITRO: Camia di Nichelino 6.

COLLABORATORI: Bono e Felis.

AMMONITI: 13' st Viano (A), 19' st Gravina[03] (V), 24' st Vanin (A), 33' st Piotto (V), 42' st Parente (V).

ESPULSI: 47' st Viano (A).