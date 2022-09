Pronostici Sprint e Sport: le proiezioni della redazione per l'Eccellenza

Il momento più bello (e più complicato) dell’anno. Come ogni settembre non possono mancare i pronostici targati Sprint, con un girone potrebbe consacrare un campione indiscusso, mentre l’altro potrebbe presentare una delle stagioni più equilibrate degli ultimi anni. Due gironi che vedranno sicuramente battaglie diverse, ma non meno avvincenti rispetto allo scorso anno: chi seguirà le orme di Stresa, Pinerolo e Chisola? PARERI DALLA D Parola a chi la D l’ha festeggiata pochi mesi fa. Oltre a noi si lanciano in un pronostico Pierpaolo Rignanese e Marcello Meloni, allenatori di Pinerolo e Chisola. «Nel girone A non mi sbilancio, nel...

