Colombo come una figurina Panini, lui e Berberi stendono la Pro Eureka nel big match

Fuochi d'artificio nel big match della prima giornata. Il RG Ticino vince per 2-4 lo scontro tra titani contro la Pro Eureka, autrice di un'ottima partita nei novanta minuti. La sfida è stata estremamente combattuta, i verdegranata hanno condotto il gioco per gran parta del tempo ma la squadra di Siciliano ha saputo tenere testa alla favorita del girone per praticamente tutta la sfida. Uno dei protagonisti assoluti del match è senza dubbio Berberi, autore di una doppietta nel primo tempo con cui ha portato in vantaggio entrambe le volte i propri compagni: Secci e Priveato (che ha segnato direttamente da calcio d'angolo) hanno pareggiato i conti. Nella ripresa decide il match una gran giocata di un singolo, come spesso succede in queste sfide: la rovesciata di Colombo ha regalato i tre punti ai verdegranata. Urban mette poi la ciliegina sulla torta al proprio esordio chiudendo la partita con una rete in contropiede. La Pro Eureka torna a casa con 0 punti ma consapevole di aver disputato un gran match e di poter dire la propria in stagione.

BERBERI SCATENATO, MAGIA DI PRIVEATO

Il primo brivido della partita arriva dopo appena sessanta secondi quando Sansone mette al centro una bella palla per Ba: il suo tiro finisce di poco fuori dalla porta difesa da Petruzzella. Poco dopo Bianco guadagna una punizione da una posizione molto interessante da cui non nasce però alcun pericolo per la difesa verdegranata. Gli ospiti conducono maggiormente il gioco rispetto ai propri avversari e si portano in vantaggio al 12’: Berberi si impossessa della sfera dopo un rimballo fortunato in area di rigore, nato da un calcio di punizione battuto da Lionetti, e insacca indisturbato la rete a tu per tu con Petruzzella. Dopo appena tre minuti Sinisi si guadagna un calcio di rigore: Secci si presenta sul dischetto, Tamma neutralizza il tiro dal dischetto ma l’attaccante si fa trovare pronto sulla respinta e pareggia così i conti. Successivamente il ritmo rimane incessante e la Pro Eureka riesce a guadagnare metri nella metà campo avversari rispetto ai primi minuti della partita. Tuttavia il RG Ticino sfiora nuovamente il vantaggio: Ba, a pochi metri dalla porta, calcia a botta sicura e prende in piano il palo sciupando così clamorosamente la propria occasione. I verdegranata riescono comunque a realizzare l’1-2 subito dopo, al 26’: Petruzzella non trattiene palla in uscita bassa, Berberi ne approfitta così per segnare la propria doppietta personale. I padroni di casa reagiscono immediatamente allo svantaggio, Bianco compie una bella progressione sulla fascia sinistra mettendo in mezzo per Secci: conclusione centrale dell’attaccante a cui Tamma risponde con una bella parata in due tempi. Nei minuti finali del primo tempo la squadra di Siciliano attacca con una certa continuità trovando però di fronte una buona copertura della retroguardia avversaria. Quando ormai le squadre sembravano essere destinate a tornare negli spogliatoi per l’intervallo con il risultato di 1-2, ecco il colpo di scena: Priveato realizza un’autentica perla segnando direttamente da calcio d’angolo sorprendendo Tamma. La prima frazione di gioca termina così 2-2.

EUROGOL DI COLOMBO

La ripresa vede subito in avanti la Pro Eureka, la volontà è quella di portarsi in vantaggio il prima possibile dopo essere andati sotto due volte. I padroni di casa hanno una colossale occasione al 7’: Secci prende in pieno il palo sinistro della porta dopo un bel colpo di testa. Dopo una sofferenza iniziale il RG Ticino si fà rivedere in avanti e Ogliari si guadagna una punizione sulla trequarti. Sansone mette in mezzo un cross preciso, la difesa avversaria spazza però senza particolari problemi. Come nel primo tempo, la sfida è estremamente equilibrata. Le due squadre trasmettono la continua sensazione di poter segnare da un momento all’altro grazie alla qualità dei propri giocatori in campo. Tuttavia non si registrano vere e proprie occasioni, i due pacchetti arretrati riescono a coprire molto bene gli spazi nelle rispettive aree di rigore. Rispetto al primo tempo il ritmo è comunque meno incessante, anche a causa delle numerose interruzioni di gioco per i falli commessi dai giocatori in campo. Al 29’ la difesa verdegranata perde palla, Bianco se ne impossessa ma calcia addosso a Tamma. Sono comunque gli ospiti a condurre il gioco, la Pro Eureka tenta invece di far male cercando di sfruttare le ripartenze a favore. Una bella occasione arriva a favore del RG Ticino al 37’: Vassallo trova il varco per tentare il tiro ma Petruzzella risponde con una buona deviazione in calcio d’angolo. Tre minuti dopo ecco il colpo di scena che sblocca nuovamente il risultato: Sansone fa partire l’azione sulla fascia destra e trova Colombo il quale compie un’autentica magia in rovesciata insaccando la rete del 2-3. Nell’azione immediatamente successiva Galietta prova il tiro da fuori area e Tamma risponde presente con un bell’intervento. Nei minuti di recupero la Pro Eureka ci prova a pareggiare nuovamente i conti ma gli avversari tengono molto bene. Il RG Ticino chiude definitivamente i conti proprio sullo scadere del tempo, al 51’: Vassallo compie una bella progressione sulla fascia destra, la sfera arriva ad Urban dopo un rimballo e insacca la rete del definitivo 2-4. Subito dopo l’arbitro effettua il triplice fischio e i verdegranata guadagnano tre preziosi punti.

IL TABELLINO

PRO EUREKA-RG TICINO 2-4

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-4): 12' Berberi (R), 15' Secci (P), 26' Berberi (R), 47' Priveato (P), 40' st Colombo (R), 51' st Urban (R).

PRO EUREKA (4-4-2): Petruzzella 5.5, Galietta 7, Caffaro Rore 6, Roccia 6.5, Paris 6.5, Di Savino 6.5, Priveato 7.5, Longo 6, Bianco 6.5 (3' st D'Antoni 6), Sinisi 7, Secci 7.5. A disp. Rusu, Palestro, Golfarelli, Starnai, Curcio, Sardo, Petrullo. All. Siciliano 6.5.

RG TICINO (4-3-3): Tamma 7.5, Aprile 6.5, Gaido G. 6.5, Rosato 6 (31' Napoli 7), Longhi 7, Ogliari 6, Lionetti 7 (10' st Calo Michael 6.5), Ba 5.5 (24' st Colombo 8), Vassallo 6.5, Berberi 8 (42' st Urban 7), Sansone 7. A disp. Tamburelli, Firetto, Burlone, Iemmi, Repossini. All. Alacqua 7.

ARBITRO: Toscano di Nichelino 6.5.

COLLABORATORI: Gandolfo e Porello.

AMMONITI: 3' Rosato (R), 43' Gaido G.[03] (R), 4' st Aprile[04] (R), 11' st Caffaro Rore (P), 14' st Sinisi (P), 16' st Napoli (R), 27' st Ogliari[02] (R).